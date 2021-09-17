Basın Bülteni
ASUS ROG Claymore II klavye ve Gladius III mouse’unu piyasaya sundu
ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Claymore II oyuncu klavyesini ve ROG Gladius III oyuncu mouse’u serisinin piyasaya çıktığını duyurdu. CES® 2021’de tanıtılan bu son teknoloji çevre birimleri, çevrim içi oyunlarda ve e-spor karşılaşmalarında oyunculara kontrol ve taktiksel avantaj sunmak için tasarlanmış. Her iki ürün de Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri kategorisinde 2021 Red Dot ödülüne layık görüldü.
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ROG Claymore II oyuncu klavyesi oyun oynamanın yeni ve heyecan verici yollarını sunuyor. Oyuncular çıkarılabilen nümerik klavyeyi, TKL (TenKeyLess – Sayısal tuş takımı olmayan) klavyenin istedikleri tarafına takarak kendi ideal oyun sistemlerini kurabiliyor. Hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabilen Claymore II, Aura uyumlu diğer bileşenler ve çevre birimleriyle senkronize edilebilen özel Aura Sync aydınlatma özelliğine sahip.
ROG Gladius III ve ROG Gladius III Wireless modelleri, 19.000 dpi optik sensör (26.000 dpi seviyesine çıkarılmış) ile neredeyse hiç gecikme yaşatmadan hassas kontrol imkanı sunuyor. Her iki modelde de İttirerek Sabitlenen Anahtar Yuvası II tasarımından yararlanılıyor. Hem mekanik hem de Omron optik mikro anahtarlarla uyumlu olan bu tasarım, tuşların basıldığı anda çalışmasını sağlıyor ve istenmeyen tıklamaları önlüyor. Buna ek olarak, esnek ROG Paracord kablo ve yuvarlatılmış kenarlara sahip %100 TPFE mouse ayakları da akıcı bir kullanım deneyimi oluşturuyor. Bu iki yeni oyuncu mouse’unun klasik asimetrik tasarımı sağ elle farklı tutuş biçimlerine mükemmel uyum sağlıyor. Her iki modelde de desenli ve kaydırmaz yapıda yan paneller yer alıyor. Bu panellerde lazer baskı ROG tasarımı ve RGB aydınlatma bulunuyor.
ASUS ROG Claymore II üst düzey oyuncu klavyesi
ROG Claymore II tek başına %80 boyutlu bir TKL klavye olarak veya nümerik klavyeyle %100 boyutta kullanılabiliyor. Kullanıcılar tercihlerine göre nümerik klavyeyi sağa veya sola takabiliyor. Bir önceki modelden farklı olarak yeni bir yuva tasarımına sahip olan Claymore II, nümerik klavyenin daha sağlam ve güvenli takılmasını sağlıyor. Modelde ayrıca kişiselleştirilebilen tuşlar, ses düzeyi kontrolü için bir tekerlek ve daha rahat yazı yazma deneyimi için çıkarılabilir bir bilek desteği bulunuyor.
ROG Claymore II’de ROG RX Mavi veya RX Kırmızı optik mekanik anahtarlar kullanılabiliyor. İlk olarak ROG Strix Scope RX oyuncu klavyesinde kullanılan bu anahtarlar, içi boş kare saplı tasarım ve her tuşta ayrı aydınlatma sağlayan yerleşik RGB LED’lerle geliyor. Aydınlatma efektleri kablosuz Aura Sync teknolojisiyle senkronize edilebiliyor. Bu tasarım, dalgalanma gecikmesini azaltarak tuşa basıldığı anda tepki alınmasını sağlıyor. İçi boş kare sap ve X sabitleyici mekanizma birlikte çalışarak tutarlı ve sallantısız bir tuş deneyimi sunuyor ve 100 milyon kez basılmaya dayanıklı uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.
ROG Claymore II hem kablolu hem de kablosuz 2,4 GHz modlarında 1 ms tepki süresi sunuyor. Ürünle birlikte bir USB-C® kablosu ve bir de USB-C – USB Type A adaptörü geliyor. USB-C bant genişliği sayesinde kullanıcılar klavyeyi hızlı şarj edebiliyor veya klavyenin arka tarafındaki geçiş bağlantısıyla diğer cihazlara bağlayabiliyor.
ROG Gladius III Wireless VE ROG Gladius III oyuncu mouse’ları
Üç farklı bağlantı moduna sahip olan ROG Gladius III Wireless; ultra hızlı 2,4 GHz RF, enerji tasarruflu Bluetooth® LE veya kablolu USB üzerinden bağlanabiliyor. Kullanıcılar duruma göre kendilerine en uygun modu tercih edebiliyor. Bluetooth hızlı eşleşme teknolojisi ile kullanıcılar Eşleme düğmesine basarak mouse’u üç farklı cihazda kullanabiliyor.
ROG Gladius III serisinin üst düzey optik sensörü rakipsiz hassaslık sunuyor. %1 sapmayla 100 – 26.000 dpi arasında hassaslık sunan ürünler, 50 g hızlanmayla saniyede 1016 cm hızla hareket takibi yapabiliyor. Optik sensör ayrıca 2,4 GHz kablosuz ve kablolu modlarda 1000 Hz sorgu oranıyla gecikmeyi ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar dahili belleğe beş adet profil kaydedebiliyor.
Mekanik anahtarlarda düğmenin çalışması için dalgalanma yönteminden yararlanılıyor, bu da tıklamada gecikme yaşanmasına yol açıyor. Gladius III’ün mafsallı düğme tasarımında mouse tuşu ile anahtar arasında hiç boşluk bulunmuyor böylece tuşa basar basmaz tepki alınıyor. Özel ayarlanmış aygıt yazılımı, hem mekanik hem de optik mikro anahtarlarda yanlışlıkla yapılan tıklamaları filtreleyerek oyunculara rekabette avantaj sağlıyor.
İttirerek Sabitlenen Anahtar Yuvası II tasarımı, geleneksel 3 pimli mekanik anahtarları ve 5 pimli Omron® optik mikro anahtarları anında değiştirme imkanı veriyor. Bu yuva tasarımı sayesinde, kullanıcılar farklı kullanım deneyimlerine ve özelliklere sahip anahtarlar arasından oyun stiline en uygun olanı seçebiliyor. Sağlamlaştırılan yuva, sallanmayı da azaltarak tutarlı tıklama deneyimi sunuyor. ROG Gladius III’ün yan tarafında lazer baskı ROG desenleri bulunuyor. ROG Paracord kablo ve yuvarlatılmış kenarlara sahip %100 PTFE mouse ayakları da akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor.
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OPPO Enco Serisi Kulaklıklar ile Kablosuz Bir Deneyim
OPPO kablosuz kulaklık modelleri Enco X, Enco Air ve Enco Buds müzikseverlere kablosuz bir deneyim yaşatmak için ideal ürünler olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Dynaudio ile yaptığı iş birliğiyle Enco X Hi-Fi deneyimini arttıran bir performans sunarken, Enco Air kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor. Enco Buds ise net bir ses performansı sunarken, gelen aramalarda çevredeki gürültüyü azaltan Akıllı Çağrı Gürültü Azaltma özelliğiyle dikkat çekiyor.
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İçindekiler
‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı: OPPO Enco Air
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, kaliteli bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz.
Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması, performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
Dynaudio ile birlikte yaratılan Hi-Fi kalitesi: OPPO Enco X
Yüksek kalitede Hi-Fi deneyimi sunan Enco X, OPPO’nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz.
Eğer isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz. Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile donatılan OPPO Enco X, ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit mekanizması sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırabiliyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor. Enco X’in şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz.
Yapay zeka tabanlı gürültü azaltma teknolojisi: Enco Buds
OPPO Enco Buds, çağrı esnasında kullanılabilen yapay zeka tabanlı gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu özellik ortam sesleri ile insan sesleri arasında ayrım yapabiliyor, gürültüyü etkili bir şekilde azaltırken dışarıdan gelen önemli konuşmaların duyulmasına imkan tanıyor. Gürültülü bir yolculukta bile, konuştuğunuz kişi yanınızdaymış gibi sohbetin tadını çıkarabilirsiniz. Toza ve suya dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip olan OPPO Enco Buds, spor salonundayken, işe gidip gelirken kısacası yaşamınızın her anında size eşlik ediyor. Akıllı kulaklık tam şarjla 6 saate kadar ve şarj kutusuyla kullanıldığında 24 saate kadar dinleme imkanı sunuyor. Sabah evden çıkmaya hazırlanırken 15 dakika şarj edip işe gidene kadar müziğin keyfini bir saat boyunca çıkarabilirsiniz.
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Huawei’nin, Okula Dönüş Kampanyası’na özel MateBook indirim fırsatları devam ediyor
Okullar açılmışken, yeni laptop almayı ihmal eden veya geciktiren öğrenciler ve veliler için Huawei’nin MateBook serisindeki indirimin devam ettiğini yeniden hatırlatalım. Huawei’nin MateBook serisi için düzenlediği kampanyalar, 30 Eylül’e kadar da devam edecek.
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Huawei’den MateBook kampanyaları
Huawei MateBook 14, 11’inci Nesil Intel Core i5-1135G7 veya Intel Core i7-1165G7 işlemci seçenekleriyle entegre Intel Iris Xe Graphics kartıyla yüksek işlem ve grafik gücü sunuyor. Performans modu etkinleştirildiğinde işlemci, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor. 185 PPI ekranı ile 2160×1440 çözünürlüğü, RGB renk gamının yüzde 100’ünü, 1500:1’lik kontrast oranını ve 300 nit maksimum parlaklığı destekleyen HUAWEI MateBook 14, renge duyarlı iş yükleri ve içerik tüketimi için iyi bir performans sunuyor.
HUAWEI MateBook 14 i7, AF30 Bluetooth Mouse ve Klasik Sırt Çantası hediyesi ile 14.397 TL yerine 12.999 TL fiyatla kullanıcılarını bekliyor.
https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matebook-14-i7/
HUAWEI MateBook 14 i5, Display 23.8” hediyesi ile 14.298 TL yerine 11.999 fiyatla satışa sunuluyor.
https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matebook-14-i5/
AMD Ryzen 7 4800H işlemcili HUAWEI MateBook 14 R7, AF30 Bluetooth Mouse ve Klasik Sırt Çantası hediyesi ile 11.397 TL yerine 9.999 TL fiyatla HUAWEI müşterilerine sunuluyor.
https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matebook-14-r7/
HUAWEI MateBook 13 R7, Klasik Sırt Çantası, MateDock 2, AF30 Mouse ve MateBook Kılıf hediyesiyle 10.545 TL yerine 6.999 TL fiyatla ve ayrıca 499 TL değerinde 1 yıllık uzatılmış garanti fırsatıyla HUAWEI Online Mağaza’da tüketicilere sunuluyor. HUAWEI, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. HUAWEI MateBook 13 R7, yüzde 88’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici ve özellikle üretkenlik için tasarlanmış 3:2 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, 2160 x 1440 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.
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