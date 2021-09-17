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Hepimiz Bir Batağın İçindeyiz! | Nedir Bu “Çip Krizi”?
Bugün birçok insan bir araba almak istiyor veya birçok genç PS5 satın almak istiyor. Bu durum ülkemizde ekonomik sebeplerden dolayı başlı başına zorlu bir süreç zaten. Fakat bunun da ötesinde göz ardı ettiğimiz bir şey daha var. O da çip krizi. Her şey zaten bizim için bu kadar zorken, çip krizi işleri daha da zorlaştırıyor.
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Çip krizinin sebepleri ve etkileri neler?
Bugün dünyada öyle bir noktaya geldik ki çipler hayatımızdaki her şeyin içinde. Kullandığınız telefondan tutun elinizdeki kredi kartına kadar her şeyin içinde bir çip söz konusu. Bu yüzden bütün sektörler dolaylı yoldan bir şekilde çip üretimine bağımlı konumda. Örneğin bugün FORD, Suzuki gibi markalar birçok arabalarını fabrikalarında bekletiyor çünkü araçların son halini alması için gerekli olan çipler ellerinde mevcut değil. Gereken çiplere ulaştıklarında da bu araçlar fabrikalardan çıkıp satış için hazır hale gelecekler.
Çip krizi pek tabi ki eninde sonunda çözülecek. Fakat kötü haberi verelim maalesef kısa bir zaman diliminde bu durumun çözüme ulaşması beklenmiyor. Peki ne oldu da bu noktaya geldik.
1.sebep hepinizin de bildiği üzere Covid-19 salgını oldu. Yahu kardeşim aşılanma hızla arttı bu sayede salgın da durulmaya başladı bak İngiltere’ye Danimarka’ya çatır çatır açılıyorlar diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ama durumlar bugün düzeldi diye çip krizi de 1 günde çözülecek diye bir durum yok ne yazık ki.
Pandemi ilk başladığında birçok endüstriden birçok şirket, global çip üreticilerine verdikleri siparişleri iptal ettiler. Bunun sebebi de pandemi kaynaklı olarak ekonomilerin çok ağır yara alacağını ve satışların düşeceğini öngörmeleriydi. İnsanların da evde kaldıkları süre boyunca paralarını harcamamak için ellerinden geleni yapacakları öngörülüyordu. Fakat tam da bu noktada ne oldu dersiniz? Eve kapanan insanlar o kadar bunaldılar ki, çareyi online alışverişte buldular. İnsanlar deli gibi internet alışverişi yapmaya başladı. Amazon gibi online satış yapan siteler bir anda cirolarını katlamaya başladı. Bunun sonucunda da firmalar bırakın talepte düşüş yaşamayı tam tersi şekilde artan taleple karşılaşınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Bunun için de üretimi artırma yoluna yöneldiler fakat bu sefer de cihazların kalbi konumundaki çipler iptal edilen siparişlerden dolayı ellerinde yeterli miktarda yoktu.
Peki bu süreçte başka neler oldu? ABD’de Donald Trump Çin’e karşı ciddi bir ekonomik savaş açmış durumdaydı. Çinli üreticilerin çip üretememesi için bile her türlü ambargoyu koydu ve Çin’i olabildiğince kısıtlamaya çalıştı. Bu durum da dünyanın fabrikası konumundaki Çin’de birçok şirketin üretiminde azalmalara yol açtı. Ambargolardan etkilenen markalar denildiğinde aklınıza Huawei gelecek muhtemelen ama iş sadece Huawei’yle kısıtlı değil. Örneğin SMIC (semiconductor manufacturing international corporation) de kısıtlamalardan etkilendi. Tamam belki Çin bu sürede yeterli işlemci üretemedi ve satamadı ama ABD’li şirketler de işlemci alamadığı için onların da üretimi etkilendi. TSMC ve Samsung gibi şirketler artan talepten nemalanmaya çalışsa da; onlar da üretim kapasitelerinin maksimumundaydı. Yani Çinli üreticilerden boşalan talebe cevap veremediler. Üstüne üstlük Tayvan’da yaşanan su kıtlığı TSMC’nin üretim kapasitesinin düşmesine sebep oldu çünkü işlemci üretimi için çok fazla su harcanması gerekiyor.
Öte yandan Renesas Electronics (Japon bir çip üreticisi) de büyük bir yangınla karşılaştı ve orası da çok düşük kapasiteyle çalışmaya başladı. Renesas özellikle otomotiv endüstrisine yönelik çip ürettiği için de buradaki yangın en çok da otomotiv sektörünü etkiledi.
Sırf bu çip krizi yüzünden bu yıl dünyada 4 milyon daha az araba üretilecek ve bütün bu çip krizi dünyada 110 milyar dolarlık bir kayba yol açacak. Gördüğünüz gibi işlemci sektörü için bütün aksilikler arka arkaya gelmiş konumda. Birçoğunuz belki cebinizde paranız var ve bir PS5 veya yeni bir ekran kartı almak için bekliyorsunuz ama kötü haberi vereyim. Bu problemin bırakın 2022’yi, 2023 gibi anca çözüme ulaşabileceği düşünülüyor.
E haliyle piyasada 1 milyon adet bulunması gereken ekran kartından sadece 100.000 adet bulununca da fiyat da yüksek kalacak. O yüzden aslında bu gibi ürünleri almak için de çok doğru bir zamanda değiliz diye düşünüyorum.
Peki firmalar bunun üstesinden nasıl gelmeli ve gelmek için ne yapıyorlar. Bu noktada Tesla’dan örnek vereyim. Tesla duruma adapte olmaya çalıştı. Kendileri için üretim yapabilecek mevcuttaki üreticilerle anlaştılar ve yazılımlarını o çiplerle uyumlu hale gelebilecek şekilde düzenlediler. Böylelikle de üretimdeki sorunun bir miktar önüne geçtiler.
Tabi bu geçici bir çözüm. Sorunun çözülmesi için önümüzde hala uzun bir vakit var.
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Akıllı Telefonlar
VIVO V21 vs Mate 40 Pro vs Galaxy S20 FE vs realme 7 | Ön Kamerada OIS Ne İşe Yarar?
VIVO V21 serisiyle birlikte V21 modelinde ön kamerada ciddi yenilikler getirdi. Orta-üst segment bir telefon olmasına rağmen ön kamerasında hem OIS hem de karanlık ortamlarda sizi aydınlatabilmesi için çift LED spot lambası bulunuyor. Bu sayede hangi ortamda olursanız olun kesinliği yüksek, detayları bol ve aydınlık fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.
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Ayrıca OIS ile birlikte Anti-Sarsıntı modunu aktif ettiğinizde ön kameradaki etkisi diğer telefonlara kıyasla çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu videodaki telefonlardan farkını koyan V21 hem 44MP ön kamerasının etkisini hem de OIS ile birlik çekilen videoların kalitesini diğer telefonlardan rahat bir şekilde ayırabiliyoruz. Ek olarak bir fotoğrafta ve videoda aranan en önemli noktalardan birisinin renk doğruluğu olduğunu hesaba katarsak VIVO V21 burada çok iyi bir iş başarıyor.
Biz de VIVO V21’in sunduğu ön kamera özelliklerini sizlere daha iyi bir biçimde anlatabilmek için üç farklı fiyat segmentindeki telefonlar ile kıyaslamasını gerçekleştirdik. Kıyaslamamızı 3000TL bandındaki realme 7, VIVO V21 ile aynı fiyat segmentinde bulunan Galaxy S20 FE ve yaklaşık 15.000 TL’lik fiyat etkine sahip olan Mate 40 Pro ile gerçekleştirdik.
Gündüz ve gece olmak üzere birçok fotoğraf ve video çekimi ile söz şimdi sizde. Sizce VIVO V21 OIS ve Spot Işığı ile diğer modellere kıyasla nasıl performans sergiliyor? Yorumlar kısmında bize görüşlerinizi bildirin. İyi seyirler…
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Akıllı Telefonlar
OPPO Satın Alma Rehberi | Hangi OPPO Telefonu Almalıyım?
OPPO ülkemizde satışa çıktığı ilk günden beri kullanıcıları tarafından fazlasıyla sevilen ve tüketicilerin gözünden iyi bir yer edinen marka olmayı başardı. Hem giriş segmenti, hem orta segment hem de üst segmente yönelik olan akıllı telefonları ile yeni bir akıllı telefon satın almak isteyenlerin tercihleri arasında yer almayı başardı. Biz de sizlere bir rehber niteliğinde olacak OPPO akıllı telefonlar listesiyle beraberiz.
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Bizim listemizde giriş segmentinde OPPO’dan alınabilecek en iyi model A15s modeli olarak karşımıza çıkıyor. Hem tasarımı iyi olsun hem de bataryası uzun süre dayansın diyenler için A74 modeli, kamera konusunda iyi işler başarsın ve bütçemi de fazla zorlamak istemiyorum diyenler için Reno5 Lite, ben her konuda iyi özellikler sunsun; tasarımı ekranı ve kameraları iyi olsun diyenler için de Reno4 Pro ve Reno 5 modelleri öne çıkıyor. Eğer üst segment diye tabir ettiğimiz amiral gemisi olarak da Find X2 modeli öne çıkıyor. Peki sizin satın almak istediğiniz veya hali hazırda sahip olduğunuz OPPO modeli nedir?
OPPO A15s teknik özellikleri:
Ekran: 6,52 IPS LCD HD+ 480 nit
İşlemci: MediaTek Helio P35 4/64 – 3/32 Android 10, ColorOS 7.2
Kamera: 13MP+2MP+2MP / 8MP
Batarya: 4230 mAh 10W
Fiyat: 2200TL
OPPO A74 teknik özellikleri:
Ekran: 6,43 AMOLED FHD+ 800 nit
İşlemci: Snapdragon 662 4/128 Android 11, ColorOS 11.1
Kamera: 48MP+2MP+2MP/ 16MP
Batarya: 5000 mAh 33W
Fiyat: 2950TL
OPPO Reno5 Lite teknik özellikleri:
Ekran: 6,43 AMOLED FHD+ 800 nit
İşlemci: MediaTek Helio P95 8/128 Android 11, ColorOS 11.1
Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP/ 13MP
Batarya: 4310 mAh 30W
Fiyat: 3300TL
OPPO Reno5 teknik özellikleri:
Ekran: 6,4 AMOLED FHD+ 90Hz 600 nit
İşlemci: Snapdragon 720G 8/128 Android 11, ColorOS 11.1
Kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP/ 44MP
Batarya: 4310 mAh 50W
Fiyat: 4900TL
OPPO Reno4 Pro teknik özellikleri:
Ekran: 6,5 AMOLED FHD+ 90 HZ HDR10 500 nit
İşlemci: Snapdragon 720G 8/128 Android 10, ColorOS 7.2
Kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP/ 44MP
Batarya: 4310 mAh 50W
Fiyat: 4650TL
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