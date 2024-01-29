ASUS ROG Ally 2 için geri sayım başladı desek yalan olmaz. ASUS, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında küresel pazarlarda büyük ilgi gören ROG Ally oyun konsolunu piyasaya sürerek el tipi oyun konsolu segmentinde kendine sağlam bir yer edindi. Ancak, bu segment giderek daha rekabetçi bir hale gelirken, ASUS’un Başkan Yardımcısı Arnold Su, Hindistan’da gerçekleştirilen ZenBook 14 OLED lansmanında verdiği bir röportajda, şirketin ROG Ally’nin devamını getirmeye hazırlandığını doğruladı.

Su’nun Techlusive ile gerçekleştirdiği röportajda, ASUS’un bu yıl içinde ROG Ally’nin bir halefini piyasaya sürmeyi planladığını belirtti. Tayvanlı teknoloji devi, muhtemelen ROG Ally’nin ikinci neslini tanıtarak el oyun konsolu pazarındaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Su ayrıca, ASUS’un oyun konsolu segmentinde daha fazla odaklanmanın yanı sıra Windows özelliklerini de korumaya devam edeceğini vurguladı.

ASUS’un ROG Ally modeli, piyasaya sürüldüğü günden bu yana ülkemizde büyük bir ilgi gördü. Su, kısa bir süre önce yapılan satışlarda, yaklaşık 70.000 ila 80.000 adet ROG Ally’nin satıldığını açıkladı.

İlginizi Çekebilir: 132.000 TL’LİK CANAVAR! | LENOVO LEGION Pro 7i İncelemesi

ROG Ally’nin teknik özelliklerine gelince, cihaz 120Hz yenileme hızına ve 500 nits pik parlaklığa sahip 7 inç FHD ekrana sahiptir. AMD Ryzen Z1 Extreme işlemci tarafından desteklenen yerleşik Radeon Navi3 grafik kartıyla güçlendirilmiştir. Konsol, 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB depolama alanıyla donatılmıştı. 65W hızlı şarj desteğine sahip 40Wh’lik bir pil ile çalışan ROG Ally’ın ilk sürümü ortalama bir oyun süresi vadediyordu.

Asus Rog Ally 2 ile firmanın hangi donanımlara yer vereceği şimdilik bilinmiyor. Ancak bilinen bir gerçek var ki o da oyun süresini uzatmak için daha yüksek kapasiteli bir bataryanın kullanılması gerektiği. Bakalım performans ve verimlilik açısından hangi işlemci tercih edilecek. Ayrıca Asus Rog Ally 2 modelinin OLED panele sahip olması gerektiğini de düşünüyoruz.