Basın Bülteni
ASUS, ProArt Projector A1’i duyurdu
Yaratıcı profesyoneller için tasarlanan, dünyanın ilk Calman Verified sertifikalı projektörü olan ve %98 sRGB ve Rec. 709 renk alanlarını kapsayan ASUS ProArt Projector A1, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu için fabrikada önceden kalibre edilmiş.
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ASUS, dünyanın Calman Verified sertifikalı ilk projektörü olan ProArt™ Projector A1’i duyurdu. Yaratıcı profesyoneller için tasarlanan bu projektör, Delta E < 2 renk doğruluğu elde etmek için fabrikada önceden kalibre edilmiş. Ürün ayrıca sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %98’ini kapsıyor. 3000 lümen parlaklığındaki LED ışık kaynağı güçlü FHD görüntüler elde etmenin yanı sıra 30.000 saate varan kullanım ömrü sağlıyor.
İçindekiler
ASUS ProArt Projector A1 renk doğruluğuyla dikkat çekiyor
ProArt Projector A1, çalışmalarının olması gerektiği gibi görünmesi için renklerin doğru yansıtılmasını talep eden yaratıcı profesyoneller için özel olarak tasarlanmış durumda. Bu özelliğiyle A1 sanat stüdyoları, galeriler veya müzeler için son derece ideal bir çözüm sunuyor. Calman Verified sertifikalı bu projektör Delta E < 2 renk doğruluğu sunuyor. Ürünle birlikte renk kalibrasyon testi raporu da geliyor. ProArt Projector A1 son derece geniş bir renk gamına sahip. Ürün sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %98’ini kapsayarak canlı ve gerçekçi görüntüler sunuyor.
ASUS ProArt Preset yazılımı renk yönetimini kolaylaştırarak kullanıcıların farklı içerik türlerine uygun renk modları arasında geçiş yapmasını sağlıyor. Ürünle birlikte gelen ASUS ProArt Palette yazılımı kullanışlı arayüzüyle kullanıcılara ton, sıcaklık ve gama düzeyi gibi farklı renk parametrelerini ayarlama olanağı sunuyor. ProArt Preset ve ProArt Palette yazılımlarına uzaktan kumanda ile veya projektörün üzerindeki kısayol tuşlarından erişiliyor.
Parlak Full HD görseller
ProArt Projector A1, FHD (1920×1080) çözünürlükte görüntüler oluşturabiliyor. Cıva kullanılmadan üretilen 3000 lümen RGB LED ışık kaynağı ile etkileyici görüntüler oluşturuyor. Renklerde solukluk yaşanmadan 30.000 saate kadar kullanım ömrü sunan bu ışık kaynağı, günde ortalama dört saat çalışmayla 20 yıl boyunca kullanılabiliyor.
ProArt Projector A1’de dört köşe ve 2D kenar düzeltme özelliklerinin yanı sıra kısıtlı alanda kullanım için 1,2 kat yakınlaştırma olanağı bulunuyor. 2D kenar düzeltme özelliği mükemmel dikdörtgen görüntü elde etmek için ayar olanağı sunuyor. Dört köşe ayarı ise projektörün perdenin tam karşısına yerleştirilmediği durumlarda görüntünün yamulmasını önlüyor.
Kablosuz görüntü aktarımı
ProArt Projector A1; iOS, Android ve Windows 10 cihazlarından kusursuz aktarım desteği sunuyor. Bunun için ürünle birlikte gelen USB WiFi aygıtını aktarım yapacağınız cihaza takıp zahmetsizce içerikleri aktarabilirsiniz. Üründeki diğer bağlantı seçenekleri arasında 4K giriş için iki adet HDMI® 2.0 bağlantı noktası, VGA, ses giriş ve çıkışı, RS232 seri bağlantı ve farklı cihazlarla uyum için iki adet USB Type-A bağlantı noktası bulunuyor.
ProArt Projector A1’in teknik özelliklerine bakacak olursak;
|
Ekran
|
Ekran teknolojisi
|
0,65 inç WXGA
|
Işık kaynağı / Kullanım ömrü (maks.)
|
R/G/B/B LED, 30.000 saat kullanım ömrü
|
Gerçek çözünürlük (yerleşik)
|
1920×1080 (FHD)
|
Işık çıkışı (Maks.)
|
3000 ANSI Lümen
|
Kontrast Oranı
|
800:1
|
Renk gamı
|
%98 sRGB / %98 Rec.709
|
Görüntü renkleri
|
1,07 milyar renk
|
Yenileme hızı
|
120 Hz
|
Projeksiyon Lensi
|
Atım oranı
|
1,3–1,56 (95 inç @ 2,74 m)
|
Projeksiyon mesafesi / boyutu
|
1,15–5,7 metre / 40–200 inç
|
Projeksiyon oranı
|
%83 ± %5
|
Yakınlaştırma oranı
|
1,2 kat
|
Odak
|
Manuel odak
|
Video Özellikleri
|
Renk doğruluğu
|
Delta E < 2 ( sRGB modu)
|
ProArt Preset
|
8 mod (Dinamik / Standart / Sinema / Manzara / Oyun / sRGB / Rec.709 / Kullanıcı modu)
|
Kenar düzeltme
|
2D kenar düzeltme (±40°)
|
Otomatik kenar düzeltme
|
Var (Dikey)
|
En boy oranı
|
16:9 / 4:3 / 16:10 / Otomatik
|
Projektör yerleşimi
|
Masada öne dönük, masada arkaya dönük, tavanda arkaya dönük, tavanda öne dönük
|
Kablosuz projeksiyon
|
Var. Android, iOS ve Windows cihazlarına destek
|
Ses Özellikleri
|
Hoparlör
|
10 watt hoparlör
|
Sinyal Frekansı
|
Analog
|
15-101 KHz (Y) / 50-120 Hz (D)
|
Dijital
|
15-101 KHz (Y) / 24-120 Hz (D)
|
Güç
|
Güç tüketimi
|
370 W
|
Bekleme modu
|
< 0,5 W
|
Gürültü Seviyesi
|
Akustik Gürültü (Normal/Eco)
|
(34 dB / 28 dB)
|
Bağlantı Seçenekleri
|
Sinyal Girişi
|
HDMI® 2.0 x2, VGA
|
Ses Çıkışı
|
Kulaklık çıkışı (3,5 mm mini jak)
|
RS-232
|
Evet
|
USB Girişi
|
USB Type‑A
(bir adet WiFi aygıtı için, bir adet güç çıkışı için)
|
Stant
|
Evet
|
Tavana Montaj
|
Evet
|
Güvenlik
|
Kensington kilidi
|
Evet
|
Boyutlar
|
Fiziksel boyutlar (G x Y x D)
|
405 x 99 x 283 mm (ayak olmadan)
|
Kutu boyutu (G x Y x D):
|
560 x 274 x 430 mm
|
Ağırlık
|
Net ağırlık (Yaklaşık)
|
5,7 kg
|
Brüt ağırlık (Yaklaşık)
|
8,1 kg
|
Aksesuarlar
|
HDMI® kablosu, güç kablosu, uzaktan kumanda, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti belgesi, taşıma çantası, USB WiFi aygıtı (Model: EZC-5201BS) , AAA pil x 2, Fabrika ön kalibrasyon raporu
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Basın Bülteni
Teknofest Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması Başlıyor!
Teknofest kapsamında 9-13 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması başlıyor. Yarışmaya katılmak isteyenler için başvurular, 26 Ağustos – 8 Eylül arasında toplanacak.
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Pardus 21’i İncele, Öneride Bulun, Hatayı Bul, Ödülü Kap!
TÜBİTAK ULAKBİM PARDUS Projesi, Teknofest kapsamında, Pardus’un en yeni sürümü Pardus 21 için Hata Yakalama ve Öneri Yarışması düzenliyor. TÜBİTAK ULAKBİM ve Pardus Projesi’nin de kurucu üyelerinden olduğu Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Bilişim Vadisi işbirliğiyle gerçekleştirilecek yarışmada ödüller, birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL ve üçüncüye 5 bin TL olarak belirlendi.
Pardus kullanımının yaygınlaştırılması, Pardus’un 21 Ağustos 2021’de yayımlanan en son sürümü Pardus 21’in tanıtımı, Pardus ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve yeni sürüm Pardus 21 üzerinde hata yakalama ve öneri katkısı alınması hedefiyle gerçekleştirilen yarışma, açık kaynak kodlu yazılımlara ilgi duyan, Pardus 21’i merak eden ve Pardus’a katkı sağlamak isteyen tüm katılımcılara açık olacak.
Katılımcılar yarışma dahilinde; Fonksiyonel hatalar/öneriler, Performans hataları/önerileri, Kullanılabilirlik hataları/önerileri, Güvenlik Zafiyetleri ile Yerelleştirme hata/önerileri kategorilerinde başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi kendi önerilerini de sunabilecek.
Daha çok hata/öneri girişi, daha çok puan!
Katılmayı düşünenler, www.teknofest.com adresine girerek 8 Eylül 2021’e kadar başvurularını tamamlamak zorunda. Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştiriliyor. Yarışmaya Pardus Destek Merkezi adresinden girilecek hata, iyileştirme bildirim talepleri ile katılmak gerekiyor. Hata bildirim / düzeltme taleplerinin belgelendirmesi için; hatanın eksiksiz tanımı, ekran görüntüsü olarak sunumu, çözümü ya da çözüm önerisi mutlaka belirtilmeli.
Yarışmacıların hata / öneri talep girişleri, hata veya önerinin türüne, önem derecesine ve hata / öneriyle beraber çözümünün de iyi tanımlanmış olup olmadığına bakarak değerlendirilecek. Yarışmacılar önerdikleri çözüm için gerekli yamayı geliştirerek Pardus ekibiyle paylaşmaları halinde artı puan alabilecek. Bunun yanı sıra raporlanan hata / öneri sayısı da yarışmacılara puan kazandıracak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra yarışmacılar, buldukları hataları veya geliştirdikleri önerileri 9 Eylül – 13 Eylül 2021 tarihleri arasında talep.pardus.org.tr adresinden giriş yaparak katılım gerçekleştirebilecek.
Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması sonuçları 21 Eylül – 26 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Teknofest’te duyurularak, dereceye girenlere ödülleri teslim edilecek. Belirlenen derecelerin birden fazla katılımcı tarafından paylaşılması durumunda da para ödülü o dereceyi paylaşanlar arasında eşit olarak dağıtılacak.
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Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu Ödül Töreni Ankara’da Gerçekleştirildi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Huawei Türkiye, bilişim alanında yetenekli yazılımcıların gelişimine yönelik ortak bir projeye imza attı. Ödüllü kodlama yarışması “Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu”, “Yapay Zeka” ve “Huawei Mobil Servisleri (HMS)” olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Yarışmanın ödül töreni Ankara’daki BTK Başkanlığı’nda yapıldı. Ödül töreni ayrıca BTK Akademi Youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı.
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İçindekiler
Huawei’den yazılım sektörüne destek
BTK işbirliğiyle 26 Mayıs’ta başlayan “Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu”, 25 Ağustos’ta Ankara’da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li’nin katıldığı törende dereceye giren maratoncular ödüllendirildi. Ahmet Yasir Akbal, Ömer Faruk Öztürk, Seyit Ahmet Öztürk, Hasan Sarı ve Muhammed Mücahit Nas “Yapay Zeka” kategorisinde ilk beşe giren yetenekli yazılımcılar olurken; Cihan Ürtekin, Muhammet Eren Taşdemir, Bilal Emir Günay, Kerem İnceçam ve Mustafa Kibar ise “Huawei Mobil Servisleri” kategorisinde ipi göğüsleyen maratoncular arasında yer aldı.
Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu’na toplam 2.368 aday başvurdu. Çeşitli üniversitelerin mühendislik ve fen fakültelerinden yarışmaya katılan adaylar, BTK Akademi eğitim portalı üzerinden, Huawei Mobil Servisleri kategorisinde 25 saat, Yapay Zeka kategorisinde ise 30 saatten fazla süren eğitimleri tamamladı. İkinci aşamada Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Yetenek Mülakat Sistemi üzerinden yapılan yeterlik sınavını başarıyla geçen adaylar, final etabına geçmeye hak kazandı. Finalistler, son etapta projelerini 48 saat içinde kodlamayı tamamlayarak, tanınan bir haftalık süre içinde jüri üyelerine sundu.
Her iki kategoride de dereceye giren 10 finalist, Huawei Matebook X dizüstü bilgisayar ödülünün sahibi oldu. Dereceye giremeyen ancak maratonu tamamlayan finalistler ise Huawei Watch Fit akıllı saat kazandı.
Dr. Ömer Fatih Sayan: Amacımız, gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve bizi daha ileriye götürmelerine fırsat vermek
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, açılış konuşmasında; “Amacımız, Huawei gibi şirketlerle bu işbirliklerini gerçekleştirerek, gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve bizi daha ileriye götürmelerine fırsat vermek. Aynı zamanda Kodlama Maratonu’na yönelik yoğun ilgiden de büyük memnuniyet duyuyorum. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında herkes için önemli bir fırsatlar ve güçlü bir potansiyel var. Bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Huawei yöneticileri, BTK Akademi eğitmenleri ve jüri üyeleri ile katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana göre bu yarışmayı sadece dereceye giren genç kardeşlerimiz kazanmadı, bu harika deneyimi yaşayan her arkadaşımız maratonu kazanmıştır. Maratona katılım sağlayan herkesi kutluyor ve dijital dünyaya değer katacaklarına ve daha iyi uygulamaların önünü açacaklarına dair inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.
Ömer Abdullah Karagözoğlu: Kodlama Maratonu gençlerimiz için fırsat niteliğinde
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Yapay zeka, günümüzün en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor. Ülkemizde güçlü bir girişimcilik eko sistemi oluşturmanın ön koşulu, gençlerimize fikirlerini hayata geçirebilecekleri alanların oluşturulması. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Kodlama Maratonu da gençlerimizin kendilerini göstermelerine fırsat vermesi açısından güzel ve önemli bir örnek. Bu etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Huawei yöneticilerine, BTK Akademi eğitmenlerine, jüri üyelerine ve katkı sağlayan herkese emekleri için teşekkür ediyorum.”
Jing Li: 850’den fazla Türk mühendis gururumuz oldu
Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, törendeki konuşmasında şunları söyledi; “Türkiye bilişim altyapısının ve ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak için kurulduğumuz 2002 yılında beri var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Devleti’nin güveni ve desteği ile Türkiye Ar-Ge merkezimizi 2009 yılından itibaren İstanbul’da kurduk. Bugün, Türkiye Ar-Ge merkezimiz, Huawei’in Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi haline geldi. 850’den fazla Türk mühendis hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlar için geliştirdikleri çözümlerle gururumuz oldu. Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu, bilişim alanındaki yetenekleri geliştirme konusundaki sürekli çabamızın son örneğidir. Dileğim tüm katılımcıların gelecekte önlerine çıkan her zorluğun üstesinden gelmeleridir. “
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