ASUS, ProArt Projector A1’i duyurdu

Yaratıcı profesyoneller için tasarlanan, dünyanın ilk Calman Verified sertifikalı projektörü olan ve %98 sRGB ve Rec. 709 renk alanlarını kapsayan ASUS ProArt Projector A1, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu için fabrikada önceden kalibre edilmiş.

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ASUS, dünyanın Calman Verified sertifikalı ilk projektörü olan ProArt™ Projector A1’i duyurdu. Yaratıcı profesyoneller için tasarlanan bu projektör, Delta E < 2 renk doğruluğu elde etmek için fabrikada önceden kalibre edilmiş. Ürün ayrıca sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %98’ini kapsıyor. 3000 lümen parlaklığındaki LED ışık kaynağı güçlü FHD görüntüler elde etmenin yanı sıra 30.000 saate varan kullanım ömrü sağlıyor.

ASUS ProArt Projector A1 renk doğruluğuyla dikkat çekiyor

ProArt Projector A1, çalışmalarının olması gerektiği gibi görünmesi için renklerin doğru yansıtılmasını talep eden yaratıcı profesyoneller için özel olarak tasarlanmış durumda. Bu özelliğiyle A1 sanat stüdyoları, galeriler veya müzeler için son derece ideal bir çözüm sunuyor. Calman Verified sertifikalı bu projektör Delta E < 2 renk doğruluğu sunuyor. Ürünle birlikte renk kalibrasyon testi raporu da geliyor. ProArt Projector A1 son derece geniş bir renk gamına sahip. Ürün sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %98’ini kapsayarak canlı ve gerçekçi görüntüler sunuyor.

ASUS ProArt Preset yazılımı renk yönetimini kolaylaştırarak kullanıcıların farklı içerik türlerine uygun renk modları arasında geçiş yapmasını sağlıyor. Ürünle birlikte gelen ASUS ProArt Palette yazılımı kullanışlı arayüzüyle kullanıcılara ton, sıcaklık ve gama düzeyi gibi farklı renk parametrelerini ayarlama olanağı sunuyor. ProArt Preset ve ProArt Palette yazılımlarına uzaktan kumanda ile veya projektörün üzerindeki kısayol tuşlarından erişiliyor.

Parlak Full HD görseller

ProArt Projector A1, FHD (1920×1080) çözünürlükte görüntüler oluşturabiliyor. Cıva kullanılmadan üretilen 3000 lümen RGB LED ışık kaynağı ile etkileyici görüntüler oluşturuyor. Renklerde solukluk yaşanmadan 30.000 saate kadar kullanım ömrü sunan bu ışık kaynağı, günde ortalama dört saat çalışmayla 20 yıl boyunca kullanılabiliyor.

ProArt Projector A1’de dört köşe ve 2D kenar düzeltme özelliklerinin yanı sıra kısıtlı alanda kullanım için 1,2 kat yakınlaştırma olanağı bulunuyor. 2D kenar düzeltme özelliği mükemmel dikdörtgen görüntü elde etmek için ayar olanağı sunuyor. Dört köşe ayarı ise projektörün perdenin tam karşısına yerleştirilmediği durumlarda görüntünün yamulmasını önlüyor.

Kablosuz görüntü aktarımı

ProArt Projector A1; iOS, Android ve Windows 10 cihazlarından kusursuz aktarım desteği sunuyor. Bunun için ürünle birlikte gelen USB WiFi aygıtını aktarım yapacağınız cihaza takıp zahmetsizce içerikleri aktarabilirsiniz. Üründeki diğer bağlantı seçenekleri arasında 4K giriş için iki adet HDMI® 2.0 bağlantı noktası, VGA, ses giriş ve çıkışı, RS232 seri bağlantı ve farklı cihazlarla uyum için iki adet USB Type-A bağlantı noktası bulunuyor.

ProArt Projector A1’in teknik özelliklerine bakacak olursak;