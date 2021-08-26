Basın Bülteni
Asus’tan, Eğitim Dünyasına Özel Bilgisayar; “Chromebook Flip C214”
Asus, kurumsal ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği BUSINESS serisine, eğitim dünyasının ihtiyaç duyduğu ayrıntıları da bir araya getiren Chromebook Flip C214 modelini ekledi. Katlanabilir ve dokunmatik ekran özelliğiyle çok yönlü kullanım sunan Chromebook Flip C214, yerleşik kalem, çift kamera gibi özellikleriyle öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor. Sağlamlık, sıvılara karşı dayanıklılık, uzun pil ömrü ve çok yönlü bağlantı sunan cihaz aynı zamanda her yaştan öğrencinin rahatlıkla kullanabileceği ergonomik bir tasarıma sahip.
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İçindekiler
Chromebook Flip C214 neler sunuyor
Asus, iş dünyası için özel olarak ürettiği BUSINESS serisiyle, şirketlerin dizüstü, masaüstü ve all-in-one (hepsi bir arada) bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak için uzun süredir çalışıyor. Geniş ürün yelpazesiyle Türkiye kurumsal pazarında da büyümesini sürdüren Asus, BUSINESS modellerinde sağlamlık, dayanıklılık, uzun pil ömrü, esneklik, üst seviye güvenlik özelliklerinin tamamını bir arada sunuyor. Düşme, titreşim, basınç, şok, nem, yüksek ve düşük sıcaklık gibi birçok zorlu dayanıklılık testlerini başarıyla geçen BUSINESS serisine ait modeller, askeri sınıf kalite standartlarına sahip.
Serinin yeni üyesi Chromebook Flip C214, bu sefer iş dünyasına değil de eğitim dünyasına hizmet etmek üzere tasarlanmış. 360° dönebilen ve katlanabilen özelliği ile hem tablet hem de dizüstü bilgisayar ihtiyacını karşılayabiliyor. Dokunmatik ekranın yanı sıra dahili bir ekran kalemine ve dikey modda kullanılabilen ikinci bir kameraya sahip olan cihaz, özellikle eğitim dünyasının taleplerini karşılamak için hazır gibi görünüyor.
Sağlamlık
Tüm kenarları kauçuk tampon ile korunan Chromebook Flip C214, darbelerden, çarpmalardan veya düşmelerden zarar görmeyecek şekilde tasarlanmış. Sağlamlığını klavyesinde de kanıtlayan cihaz, 66cc’ye kadar sıvı dökülmesiyle başa çıkabiliyor. 1.20 m mesafeden düşme testini de başarıyla geçen Flip C214, sağlam bir destek sağlayan kauçuk emniyet tutacağıyla taşımayı kolaylaştırıyor ve düşme riskini minimuma indiriyor. Kapağı, 3D dokulu sert bir mikro çukurlu yüzeyle kaplı cihaz, çizik veya parmak izi oluşumuna karşı da etkili bir çözümle donatılmış.
Eğitim boyunca kullanışlılığın yanında konfor da vadeden Flip C214, 360° dönebilen ve katlanabilen dokunmatik ekranı ve dahili ekran kalemi sayesinde özellikle öğretmenlere ve öğrencilere keşfetmenin ve öğrenmenin eğlenceli hale gelmesini amaçlıyor. Sabit web kamerasının yanı sıra, dışarıya dönük özel bir kameraya da sahip olan cihazda, tablet modunda da fotoğraf ve video çekmek mümkün. Çok yönlü kullanımı, öğrencilere istedikleri her an her yerde not alma, okuma, çizim yapma ve hayal gücünün sınırlarını zorlama fırsatı veriyor. Yerleşik stylus kalem ise, kaleme ihtiyaç duyulan her anda, kullanıcısının yanında olmayı amaçlıyor.
Kullanıcılar için binlerce uygulama
Flip C214, kullandığı Chromebook’un işletim sistemi Chrome OS sayesinde kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır. Kişisel Google hesabıyla oturum açarak binlerce uygulama, akıllı verimlilik araçları ve dosyalara erişim sağlanabiliyor. Böylelikle öğrenmek, çalışmak, paylaşmak ya da oyun oynamak kolaylıkla mümkün olabiliyor. Birçok cihazı aynı anda yönetmeye yarayan Chrome eğitim lisansı sayesinde istenilen uygulamalar merkezi bir konsoldan yüklenebiliyor, engellenebiliyor veya farklı deneme testleri gerçekleştirilebiliyor. Google Classroom ise öğretmenlere anında sınıf oluşturmayı, ödev dağıtmayı, geri bildirim sağlamayı ve öğrencilerin durumunu takip etmeyi sağlayan araçlar sunuyor.
Tek bir şarjla 12 saate kadar kullanılabilen Asus Chromebook Flip C214’de, çift bantlı Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0’a ek olarak iki adet çok yönlü USB Type-C bağlantı noktası, USB 3.1 Tip-A bağlantı noktası ve microSD kart okuyucu bulunuyor. Cihaz, klavye, pil, termal modül, anakart gibi önemli bileşenlerin basit araçlar kullanılarak dakikalar içinde değiştirilmesini sağlayan modüler bir yapıya sahip. Olası tüm problemlerde kolay ve hızlı bir şekilde yenilenen cihaz, dakikalar içinde tekrar kullanıma hazır hale geliyor.
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Basın Bülteni
Huawei MateBook 14, Okula Dönüş Dönemi Kampanyalarıyla Birlikte Geliyor
Huawei, MateBook Serisi’ne katılan yeni üresi Huawei MateBook 14’ü Okula Dönüş Dönemi kapsamında Türkiye’de tüketiciler ile buluşturuyor. Huawei MateBook 14, seriden alışkın olduğumuz şekilde sağlam ve hafif bir gövde içinde Matebook serisinin tasarım çizgilerine ve akıllı özelliklerine sahip.
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14 inç ekranıyla Huawei MateBook 14
14 inç Huawei MateBook, 4,9 mm ince çerçeveli FullView ekrana sahip. İnce çerçevelere sahip olan MateBook 14, %90 gibi başarılı bir ekran – gövde oranına sahip. Dizüstü bilgisayar, aynı zamanda, makale okumak, internette gezinmek ve kodlama gibi günlük üretkenlik ihtiyaçları için 16:9 ekran oranına sahip muadil ürünlere göre daha fazla içerik görüntülemeyi sağlayan 3:2 ekran oranını kullanan piyasadaki nadir bilgisayarlardan biri. Huawei MateBook 14’ün 15,9mm kalınlığındaki metal gövdesi de cihazın yalnızca 1,49 kg ağırlığında kalmasını sağlıyor.
185 PPI ekranı ve 2160 x 1440 çözünürlüğü, RGB renk gamının %100’ünü, 1500:1’lik kontrast oranını ve 300 nit maksimum parlaklığı destekleyen Huawei MateBook 14, renge duyarlı iş yükleri ve multimedya eğlencesi için ideal bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar ister yüksek çözünürlüklü görüntüler izlesin ister fotoğraflara baksın, 2K çözünürlükteki 14 inç ekran aracılığıyla keyifli bir kullanım sağlayabiliyorlar. Ayrıntıları net bir şekilde göstermeyi amaçlayan 2K FullView ekran, mavi ışık emisyonlarını etkin bir şekilde filtreleyen ve dizüstü bilgisayarı uzun süre kullanmak zorunda olan kişilerin gözlerini koruyan TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası’na da sahip.
Huawei MateBook 14, 11’inci Nesil Intel Core i5-1135G7 veya Intel Core i7-1165G7 işlemci seçenekleriyle entegre Intel Iris Xe Graphics kartıyla yüksek işlem ve grafik gücü sunuyor. Performans modu etkinleştirildiğinde işlemci, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor. Dizüstü bilgisayar, daha yoğun iş yüklerinde bile sorunsuz ve güvenilir performansı desteklemek için çift kanal modunda çalışan 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB yüksek performanslı PCIe SSD ile yapılandırılabiliyor. Çift Huawei Shark fan, kullanıcıların sessizce odaklanmasına ve çalışmasına olanak tanıyan %39 daha iyi soğutma performansı ve fan akustiği sunan daha yoğun “S” şeklinde yeni bir kanat tasarımına sahip.
MateBook 14’ün içinde, kullanıcılara yeterli pil ömrünü sunmak için Huawei’nin akıllı güç yönetimi çözümüyle birlikte çalışan 56 Wh kapasiteli pil bulunuyor. MAteBook 14, tek bir şarjla 10 saate kadar 1080p video oynatmayı destekleyerek kullanıcıların hareket halindeyken bile sevdikleri videoları çevrimiçi olarak izlemelerine olanak tanıyor. Desteklenen Huawei telefonları için hızlı şarj sunabilen bir Huawei SuperCharge şarj cihazı da MateBook 14’ün kutusunda kullanıcılara standart olarak sunuluyor. Ek olarak, USB bağlantı noktaları varsayılan olarak her zaman açık modda bulunuyor. Böylece kullanıcılar dizüstü bilgisayar kapalıyken bile diğer çevre birimlerini rahatlıkla şarj edebiliyorlar.
MateBook 14, Windows ve Android cihazlar arasındaki iletişimsizliğin önüne geçen ve Huawei tarafından geliştirilen bir çözüm olan Huawei Share’ı da destekliyor. Huawei Share Çoklu Ekran İş Birliği ile kullanıcılar, bu özelliği destekleyen Huawei akıllı telefonlarını PC üzerinden sorunsuz bir şekilde kontrol edebiliyor, dosyaları birbirleri arasında aktarabiliyor, klavye ve fare gibi çevre birimlerini paylaşabiliyor ve her iki yazılım ekosistemine aynı anda erişim sağlayabiliyorlar. Bu özellikte yapılan iyileştirmeler, kullanıcıların akıllı telefona kaydedilen dosyaları doğrudan PC üzerinden tek bir ekranda aramalarına, açmalarına ve üzerinde çalışmalarına olanak tanıyor.
Okula Dönüş dönemi kapsamında Huawei, Intel Core i5 işlemcili model 14.298 TL yerine 11.999 TL, Intel Core i7 işlemcili modeli ise 14.397 TL yerine 12.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kampanya kapsamında i5 işlemcili model ile birlikte 1 TL karşılığında Huawei Display 23.8 Monitör’e, i7 işlemcili model ile birlikte 1 TL karşılığında Huawei AF30 Bluetooth Mouse ve Huawei CD dizüstü bilgisayar sırt çantasına sahip olabilirsiniz.
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Türk Telekom, Ipsos’un Adwatch araştırmasına göre sektörde, reklamları ile ‘en çok hatırlanan’ marka oldu
Türk Telekom, Ipsos’un Adwatch araştırmasına göre telekomünikasyon sektöründe yayınladığı reklamları ile ‘en çok hatırlanan’ marka oldu. Şirketin yayınladığı reklamlar, akılda kalan reklamların araştırıldığı Adwatch Q2 raporunda, telekomünikasyon kategorisinde ilk üçe yerleşti.
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Sektörün en çok hatırlanan ismi: Türk Telekom
Ipsos’un araştırmasına göre, Türk Telekom’un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde oynadığı “81 İlde Milyonlarca Evde” ve “Türkiye İçin Yenilendik” isimli reklam filmleri telekomünikasyon kategorisinde ilk iki sırada yer alırken Türk Telekom’un genel reklâmları da üçüncü sırada yer buldu.
Nisan – Mayıs – Haziran 2021 tarihlerinde yapılan araştırmaya göre, 15 Mart 2021’de yayınlanan Türk Telekom’un 81 ilde milyonlarca eve sunduğu internet hizmetini ‘online kız isteme’ konsepti ile ekranlara taşıyan reklamı, %4,6 hatırlanma oranı, %76 beğeni ve %30,1 ağızdan ağıza konuşulma (WOM) düzeyini yakaladı. Türk Telekom’un altyapı yatırımlarıyla artan mobil çekim gücünü konu edinen “Türkiye İçin Yenilendik” reklamı da Ekim 2020’de izleyiciyle buluştu. Aktör Kenan İmirzalıoğlu ile yolda karşılaşıp ona köyünü gezdiren bir gencin hikâyesi ile anlatılan “Türkiye İçin Yenilendik” reklam filmi ise %1,9 oranında hatırlandı.
AdWatch Araştırması nedir
Ipsos tarafından gerçekleştirilen AdWatch Araştırması kategorilerden bağımsız olarak televizyonda yayınlanan reklamların spontan hatırlanma, beğeni ve ağızdan ağıza konuşulma (WOM) düzeylerinin izlenmesi amacı ile düzenli olarak gerçekleştirilen bir araştırma.
Araştırma, kantitatif yöntemle, CATI (Bilgisayar destekli telefonla anketi) tekniği kullanılarak, haftalık 300 ve aylık 1200 örnek ile gerçekleştirilmektedir.
Araştırma kapsamında; Türkiye kentsel alanı temsilen 81 ilde; 15-60 yaş arası, AB, C1, C2, D ve E SES gruplarına mensup kadın ve erkekler ile görüşülmektedir.
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