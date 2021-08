Asus’tan, Eğitim Dünyasına Özel Bilgisayar; “Chromebook Flip C214”

Asus, kurumsal ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği BUSINESS serisine, eğitim dünyasının ihtiyaç duyduğu ayrıntıları da bir araya getiren Chromebook Flip C214 modelini ekledi. Katlanabilir ve dokunmatik ekran özelliğiyle çok yönlü kullanım sunan Chromebook Flip C214, yerleşik kalem, çift kamera gibi özellikleriyle öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor. Sağlamlık, sıvılara karşı dayanıklılık, uzun pil ömrü ve çok yönlü bağlantı sunan cihaz aynı zamanda her yaştan öğrencinin rahatlıkla kullanabileceği ergonomik bir tasarıma sahip.

İlginizi çekebilir: Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U

Chromebook Flip C214 neler sunuyor

Asus, iş dünyası için özel olarak ürettiği BUSINESS serisiyle, şirketlerin dizüstü, masaüstü ve all-in-one (hepsi bir arada) bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak için uzun süredir çalışıyor. Geniş ürün yelpazesiyle Türkiye kurumsal pazarında da büyümesini sürdüren Asus, BUSINESS modellerinde sağlamlık, dayanıklılık, uzun pil ömrü, esneklik, üst seviye güvenlik özelliklerinin tamamını bir arada sunuyor. Düşme, titreşim, basınç, şok, nem, yüksek ve düşük sıcaklık gibi birçok zorlu dayanıklılık testlerini başarıyla geçen BUSINESS serisine ait modeller, askeri sınıf kalite standartlarına sahip.

Serinin yeni üyesi Chromebook Flip C214, bu sefer iş dünyasına değil de eğitim dünyasına hizmet etmek üzere tasarlanmış. 360° dönebilen ve katlanabilen özelliği ile hem tablet hem de dizüstü bilgisayar ihtiyacını karşılayabiliyor. Dokunmatik ekranın yanı sıra dahili bir ekran kalemine ve dikey modda kullanılabilen ikinci bir kameraya sahip olan cihaz, özellikle eğitim dünyasının taleplerini karşılamak için hazır gibi görünüyor.

Sağlamlık

Tüm kenarları kauçuk tampon ile korunan Chromebook Flip C214, darbelerden, çarpmalardan veya düşmelerden zarar görmeyecek şekilde tasarlanmış. Sağlamlığını klavyesinde de kanıtlayan cihaz, 66cc’ye kadar sıvı dökülmesiyle başa çıkabiliyor. 1.20 m mesafeden düşme testini de başarıyla geçen Flip C214, sağlam bir destek sağlayan kauçuk emniyet tutacağıyla taşımayı kolaylaştırıyor ve düşme riskini minimuma indiriyor. Kapağı, 3D dokulu sert bir mikro çukurlu yüzeyle kaplı cihaz, çizik veya parmak izi oluşumuna karşı da etkili bir çözümle donatılmış.

Eğitim boyunca kullanışlılığın yanında konfor da vadeden Flip C214, 360° dönebilen ve katlanabilen dokunmatik ekranı ve dahili ekran kalemi sayesinde özellikle öğretmenlere ve öğrencilere keşfetmenin ve öğrenmenin eğlenceli hale gelmesini amaçlıyor. Sabit web kamerasının yanı sıra, dışarıya dönük özel bir kameraya da sahip olan cihazda, tablet modunda da fotoğraf ve video çekmek mümkün. Çok yönlü kullanımı, öğrencilere istedikleri her an her yerde not alma, okuma, çizim yapma ve hayal gücünün sınırlarını zorlama fırsatı veriyor. Yerleşik stylus kalem ise, kaleme ihtiyaç duyulan her anda, kullanıcısının yanında olmayı amaçlıyor.

Kullanıcılar için binlerce uygulama

Flip C214, kullandığı Chromebook’un işletim sistemi Chrome OS sayesinde kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır. Kişisel Google hesabıyla oturum açarak binlerce uygulama, akıllı verimlilik araçları ve dosyalara erişim sağlanabiliyor. Böylelikle öğrenmek, çalışmak, paylaşmak ya da oyun oynamak kolaylıkla mümkün olabiliyor. Birçok cihazı aynı anda yönetmeye yarayan Chrome eğitim lisansı sayesinde istenilen uygulamalar merkezi bir konsoldan yüklenebiliyor, engellenebiliyor veya farklı deneme testleri gerçekleştirilebiliyor. Google Classroom ise öğretmenlere anında sınıf oluşturmayı, ödev dağıtmayı, geri bildirim sağlamayı ve öğrencilerin durumunu takip etmeyi sağlayan araçlar sunuyor.

Tek bir şarjla 12 saate kadar kullanılabilen Asus Chromebook Flip C214’de, çift bantlı Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0’a ek olarak iki adet çok yönlü USB Type-C bağlantı noktası, USB 3.1 Tip-A bağlantı noktası ve microSD kart okuyucu bulunuyor. Cihaz, klavye, pil, termal modül, anakart gibi önemli bileşenlerin basit araçlar kullanılarak dakikalar içinde değiştirilmesini sağlayan modüler bir yapıya sahip. Olası tüm problemlerde kolay ve hızlı bir şekilde yenilenen cihaz, dakikalar içinde tekrar kullanıma hazır hale geliyor.