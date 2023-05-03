ASUS, üç yılın ardından, tüketici ve ROG bilgisayarlarının en son ürünlerini ve sürdürülebilir çözümlerini sergilemek için bilgisayar ve teknoloji tutkunlarının en büyük buluşma noktalarından olan Computex fuarında yerini almaya hazırlanıyor.

İlginizi çekebilir; Asus ROG Ally Türkiye Pazarına Giriş Yapıyor!

30 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında fuarda fiziksel stantlarıyla bulunacak olan ASUS, şirketin en yeni tüketici, oyun, yaratıcı ve ticari ürünlerini meraklılarıyla buluşturacak. Hardware Plus olarak yerinden takip edeceğimiz etkinlikte yer alan ASUS standında ziyaretçiler en son teknolojiyi sürdürülebilir uygulamalarla birleştiren en yeni tüketici çözümlerini görebilecek ve ASUS’un her düzeyde sürdürülebilirliğe yönelik başarıları ve taahhütleri hakkında bilgi edinebilecekler.

ROG standı, beklenildiği gibi dizüstü bilgisayarlar ve çok daha fazlasıyla her seviyeden oyuncuya benzersiz bir oyun deneyimi sunacak. Standın en merak edileni ise elbette ROG’un ilk elde taşınır oyun bilgisayarı olan, teknolojide çığır açacak ROG Ally olacak. Biz de ROG Ally için bir ön incelemeyi alandan sizler ile paylaşacağız.

Her yıl Tayvan’ın Taipei kentinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi çeken Computex, son teknoloji donanımlardan devrim niteliğindeki yazılımlara kadar, en iyi markaların en yeni ürünlerini ve konseptlerini sergilediği dünyanın en büyük ve en etkili teknoloji fuarlarından biri olarak önemini koruyor.