Asus, oyun el bilgisayarı ROG Ally’yi duyurdu. Son teknoloji AMD Ryzen Z1 serisi işlemciden güç alan Ally, AAA oyunları ve bağımsız oyunları kolaylıkla oynayabiliyor. Parlak ve yüksek yenileme hızına sahip dokunmatik ekran, oyuncuların açık havada oyun oynarken bile içeriklerini net bir şekilde görmelerini sağlıyor. Ally, 608 g’lık hafif tasarımı ve ergonomik tutma yerleri sayesinde tüm gün kolayca taşınabiliyor.

RDNA 3 grafikli AMD Ryzen Z1 serisi işlemci ve tamamen yeni, amaca yönelik üretilmiş bir APU’ya sahip olan ROG Ally, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde elde oyun performansı sunmaya hazır. Daha hafif bağımsız oyunlardan veya grafiksel olarak daha yoğun AAA oyunlardan hoşlanan oyuncular, Ally ile her şeyi yapabiliyor. Tüm bunları mümkün kılan, ROG’un Zero Gravity termal sistemi oluyor; bu sistem, Ally’nin her yönde serin kalmasını sağlamak için ultra ince soğutucu kanatçıkları ve yüksek sürtünmeli ısı boruları ile çift fan sistemi kullanıyor.

Amiral gemisi oyun performansı, eşleşecek bir panel gerektiriyor ve Ally hayal kırıklığına uğratmıyor. FreeSync Premium destekli 120 Hz FHD (1080p) panel ile oyuncular, FPS düşüşü durumunda yırtılma veya takılma olmadan hızlı tempolu oyunlarda üstün hareket netliğinin keyfini çıkaracaklar. Ekran ayrıca 500 nit maksimum parlaklığa sahip ve oyuncuların açık hava gibi daha zorlu ortamlarda aksiyonu kolayca takip etmelerini sağlıyor. Bu dokunmatik ekran, oyuncuların ayarları değiştirmeleri veya bir sonraki oyunlarını yüklemeleri gerektiğinde Windows masaüstünde sorunsuz gezinmeye de olanak tanıyor.

ROG Ally, Windows 11’i çalıştırıyor, yani oyuncular tüm yayıncı kütüphanelerine ve oyun akış hizmetlerine tek bir cihazdan erişebiliyorlar. En yeni ve en iyi oyunlar nerede bulunursa bulunsun, Ally oyuncuları zafere taşıyabiliyor. Windows masaüstünde gezinmek, Ally’nin kumanda kolları ve düğmeleri ya da Windows’un güçlü dokunmatik ekran desteği sayesinde sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Ayrıca, hızlı performans modu geçişleri, oyun başlatıcı, oyun içi izleme yazılımı, Aura Sync desteği ve daha fazlasıyla özelleştirilmiş Armoury Crate’in Özel Sürümü, ROG Ally ile ilk kez görücüye çıkıyor. ROG ayrıca Xbox Game Pass Ultimate’ın 90 günlük deneme sürümünü de sunuyor ve kullanıcılara Ally’larını açtıkları anda Xbox Game Studios, bağımsız stüdyolar ve gişe rekorları kıran yüzlerce harika oyuna anında erişim sağlıyor.

Bir el cihazı için ağırlık ve ergonomi her şeydir. ROG mühendisleri, tüm gün taşımak ve oynamak için mükemmel bir makine yarattıklarından emin olana kadar ROG Ally’nin şeklini ve ağırlığını titizlikle geliştirdiler ve yinelediler. Sadece 608 gram ağırlığındaki Ally, bir oyuncunun sırt çantasında veya ellerinde asla ağırlık yapmayacak ve kesintisiz ve rahat bir oyun deneyimi sunacak.

Ally’nin ergonomisi tutma yerlerinde de devam ediyor; arka kısımdaki benzersiz üçgen doku, oyunculara makineyi her açıdan sağlam bir şekilde tutma imkanı veriyor. ROG tasarım çizgileri tutma yerinin avuç içini süslerken, kazara kaymaları da azaltmaya yardımcı oluyor.

Resmi ROG Ally lansman etkinliği 11 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Tüm özellikler ve fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizi takip edin. Açılış konuşması ASUS’tan Oyun İş Birimi Ürün Yönetimi Direktörü Shawn Yen, Xbox Donanımı Başkanı CVP Roanne Sones ve AMD’den Oyun Çözümleri ve Oyun Pazarlama Baş Mimarı Frank Azor’un ROG Ally’nin tasarım hikayesi ve oyun dünyasına etkisi hakkında konuşacağı bir panel düzenlenecek.