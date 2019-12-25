Basın Bülteni
ASUS, 280 Hz yenileme hızı sunan yeni monitörlerini duyurdu!
ASUS, 280 Hz tazeleme hızı sunan, TUF Gaming VG279QM ve VG259QM ve 170 Hz ROG Strix XG279Q modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi.
İlginizi çekebilir: Asus, yeni ROG Strix 550W Gold güç kaynağını duyurdu!
ASUS, 1080p çözünürlükte 280 Hz’e kadar yenileme hızına ulaşarak dünyanın en hızlı oyuncu monitörleri olan TUF Gaming VG259QM ve VG279QM modellerini ve WQHD (2560 x 1440) çözünürlüğe ve 170 Hz yenileme hızına sahip 27 inç oyuncu monitörü ROG Strix XG279Q’yu duyurdu.
Üç yeni oyuncu monitöründe de 1 ms GTG (griden griye) tepki süresi elde edilmesini sağlayan FastIPS teknolojisi, 1000:1 kontrast oranı ve yüksek kare hızlarında gölgelenme ve yırtılmaları önleyerek oyunlarda keskin görüntüler sunmak için NVIDIA G-SYNC ile eşleştirilebiliyor. Aynı zamanda monitörde Çok Düşük Hareket Bulanıklığı (ELMB) Senkronizasyonu özelliği bulunuyor.
GTG için özel tasarlanmış ASUS FastIPS teknolojisi!
Yepyeni FastIPS teknolojisi, geleneksel IPS panellere göre 4 kat daha çabuk açılıp kapanabilen yüksek hızlı likit kristal bileşenlerden yararlanıyor. VG279QM, VG259QM ve XG279Q modelleri bu sayede gerçek 1 ms griden griye tepki süresine ulaşarak daha net renkler ve bozulma yaşanmayan oyun görüntüleri elde ediyor.
TUF Gaming VG279QM ve VG259QM yüksek doğrulukta, renkler sunmak için sRGB alanının %99’unu kapsıyor. ROG Strix XG279Q de %95 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Üç modelde de 1000:1 kontrast oranı ve 178 derece geniş izleme açıları bulunuyor. Farklı açılardan bakıldığında bile görüntülerde ve renklerde minimum bozulma olmasını sağlıyor.
HDR grafikler ve oyunlar için DisplayHDR 400 sertifikası
TUF Gaming VG279QM ve TUF Gaming VG259QM, geleneksel monitörlere kıyasla daha geniş bir renk aralığı ve daha yüksek kontrast sunuyor. Böylece en parlak beyazlar ve en koyu siyahlar ile ayrıntılar netleşiyor. 400 cd/m² parlaklık sunan ekranlar DisplayHDR 400 sertifikası için gereken sıkı gereksinimleri karşılıyor.
Dynamic Shadow Boost teknolojisi diğer alanları optimize ederek oyunlardaki karanlık bölgelerin otomatik olarak daha net görünmesini sağlıyor. Böylece hem izleme deneyimi genel olarak daha iyi hale geliyor hem de haritanın karanlık bölgelerinde saklanan düşmanlar daha kolay bulunabiliyor.
Basın Bülteni
TP-Link akıllı ev ürünlerine, Google desteği geldi!
TP-Link’in akıllı ampul, akıllı prizleri, artık Google Asistan ve Google Home desteğine de sahip. Bu sayede TP-Link, akıllı ev ürünleri firmanın kendi uygulaması olan Kasa haricinde Google uygulamalarından da kontrol imkanı sunuluyor.
İlginizi çekebilir: TP-Link Tether ile WiFi ağınızı her yerden kontrol edin!
Kablosuz ağ ürünleri konusunda inovatif ürünler geliştiren TP-Link, akıllı ampul ve akıllı prizleri artık Google Asistan ve Google Home uygulamalarından da kontrol edilebilecek. Markanın kendi uygulaması haricinde, akıllı ev ürünleri artık üç farklı uygulama üzerinden yönetilebilir duruma geldi.
Akıllı ev ürünlerini, Google Asistan’la yönetin!
Türkçe desteğine sahip Google Asistan sayesinde ses ile de yönetilen TP-Link akıllı prizler ve akıllı ampuller, kullanıcılara sesli komut keyfi yaşatıyor. Direkt, Google kurulum sayfasından markayı seçerek akıllı cihazları uygulama içerisine ekleyebiliyorsunuz.
Tüm akıllı ev ürün üreticileri kendi uygulamaları ile kullanıcılara hizmet veriyor. Ancak farklı marka akıllı ev ürünü kullananlar, birden fazla uygulama ile cihazları yönetmek durumunda kalıyorlar. Şimdi Google Home ve Asistan sayesinde ortak bir ekosisteme önemli bir adım atılmış oldu.
Uyumlu ampulleri, kameraları, televizyonları ve daha fazlasını tek bir yerden kontrol edebilme, düzenleme ve yönetme imkanı kullanıcılara verilmiş oldu. Google, Home ve Chromecast cihazlarının da olduğu 400’ün üzerinde markadan beş binden fazla akıllı ev cihazını uzaktan yönetme olanağı sağladı.
Google Home ve TP-Link iş birliğiyle otomasyon sistemi kurun!
Google Asistan ve Google Home’dan, TP-Link’in HS100 ve HS110 akıllı prizler ile LB ve KL kodla başlayan akıllı ampullerini yönetmek mümkün. TP-Link yeni akıllı ev modelleri satışa sunuldukça bu modellerin de ekosisteme dahil edilmesi planlanıyor.
Google Home uygulamasına markanın dahil olmasıyla birlikte, çeşitli senaryolar dahilinde otomasyonlar oluşturmanız mümkün hale geliyor. Eve gelmeden priz sistemlerinin çalışması veyahut evden çıktıktan sonra kapanmasını programlayabilmek oldukça basit bir hale geldi.
Keza bu sistemi TP-Link harici sistemlerle kombine etmeniz de mümkün. Home desteği olan bir cihazı artık TP-Link akıllı ev ürünleriyle senkron şekilde çalıştırabilirsiniz.
Basın Bülteni
TP-Link, yeni güçlü WIFI anten modeli CPE605’i tanıttı!
TP-Link, yayınlamış olduğu basın bülteniyle CPE605 model ismine sahip güçlü WIFI anten modelini yayınladığı basın bülteniyle duyurmuş oldu.
İlginizi çekebilir: Mesh sistemine ek Wi-Fi menzil attırıcı – TP-Link Deco M3W
Wifi ürün pazarını domine eden şirketlerden biri olan TP-Link yeni antenini tanıtı. Bu modelle birlikte wifi gücü çok daha uzak mesafelere taşınabilecek. Kırsal kesimde; MOBESE kameraları gibi uygulamalarda; çok geniş alana yayılmış fabrika, üniversite yerleşkesi gibi mekanlarda WiFi sinyallerini uzun mesafelerde aktarabilmek için kullanılan CPE605 kullanılmak için tasarlanmış.
Bu yeni anten 23dbi yüksek kazançlı ve yönlü bir anten olduğunu söyleyebiliriz. Son derece kolay monte edilebilen yeni dış mekan anteni, yenilikçi geçmeli parçalardan oluşuyor. Bu sayede hızlıca monte edilebilen ürün, her tür hava koşuluna dayanacak sağlamlığa sahip. CPE605, IP65 standardında hava koşullarına dayanıklı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.
15 kV ESD ve 6 kV yıldırımdan korunma özellikli anten, tüm hava koşullarında işlevini sürdürebiliyor, WiFi sinyallerini iletmeyi başarıyor.
Merkezi Yönetim Yazılımı ile kolay yönetim!
TP-Link’in yeni dış mekan anteni CPE605’in yönetimi de kolay. TP-Link’e ait Pharos Kontrol Yazılımı kurulu olarak satışa sunulan ürün, bu sayede kullanıcılara tek bir bilgisayardan ağdaki tüm cihazları yönetebilme kolaylığı sağlıyor. Pharos Kontrol Yazılımı ile ağdaki cihazları saptama, durum izleme, sabit yazılım yükseltme ve ağ bakımı yapılabiliyor. Sezgisel bir web tabanlı arabirim olan PharOS, ayrıntılı bir yönetim şekli sunuyor ve daha ayrıntılı yapılandırmalara erişimi mümkün kılıyor.
Geniş açık alana yayılmış iş yerleri için biçilmez kaftan olan uydusal anten, Türkiye’de KDV dahil 50 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Tüm yetkili satış kanallarından kurumsal sektörde kullanmak için bu cihazı edinebilirsiniz.
Basın Bülteni
Razer Gravity ile küresel ortaklığını duyurdu
Oyuncular için dünya çapında lider bir marka olan Razer , bugün Ragnarok IP’ye dayanan geniş oyun yelpazesiyle tanınan global bir çevrimiçi oyun şirketi olan Gravity ile iş birliğini duyurdu.
Tüm oyunlara tarafsız
Bu iş birliği, Razer’ın oyuncular için birleşik sanal kredi hizmeti olan Razer Gold ve Razer Silver’e ve Gravity’nin oyun başlıklarına entegrasyonuna odaklanıyor. Şu anda Güneydoğu Asya’daki oyuncular, Razer Gold aracılığıyla Ragnarok M: Eternal Love (mobil) için alışveriş yapabilir.
Bu başarıya dayanarak, Gravity ve Gold, Gold ile global olarak daha fazla oyun başlığı entegre etmek için ortak olacak. Ragnarok Online, 70 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olan 80’den fazla bölgede oyananabiliyor. Razer Kurucu Ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, “Gravity ve Razer’in bu ortaklıkla birlikte çalışabilecekleri fırsatlar konusunda inanılmaz heyecanlıyız” dedi ve ekledi “Bunun Gravity’nin oyuncuları için daha iyi bir oyun deneyimi sunacağını ve Razer’ın en son tekliflerine daha kolay erişebilmesini umuyoruz”. dedi.
Tüm oyunlara tarafsız olan tek sanal kredi Gold, kredi kartı eksikliği veya teminatsız ödeme sistemleri gibi ödeme sorunlarını aşarak oyuncular için ödeme işlemlerini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Tüm oyunlara tarafsız olan tek sanal kredi Razer Gold, kredi kartı eksikliği veya teminatsız ödeme sistemleri gibi ödeme sorunlarını aşarak oyuncular için ödeme işlemlerini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Razer Gold satın alan oyuncular, cazip teklifler karşılığında harcanabilecek Silver sadakat puanı kazanacaklar. Sanal kredi ayrıca, marketler ve hediye kartlarıyla, çevrimiçi ve çevrim dışı olarak 1 milyondan fazla temas noktasında satın alınabilir.