ASUS, 280 Hz yenileme hızı sunan yeni monitörlerini duyurdu!

ASUS, 280 Hz tazeleme hızı sunan, TUF Gaming VG279QM ve VG259QM ve 170 Hz ROG Strix XG279Q modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi.

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ASUS, 1080p çözünürlükte 280 Hz’e kadar yenileme hızına ulaşarak dünyanın en hızlı oyuncu monitörleri olan TUF Gaming VG259QM ve VG279QM modellerini ve WQHD (2560 x 1440) çözünürlüğe ve 170 Hz yenileme hızına sahip 27 inç oyuncu monitörü ROG Strix XG279Q’yu duyurdu.

Üç yeni oyuncu monitöründe de 1 ms GTG (griden griye) tepki süresi elde edilmesini sağlayan FastIPS teknolojisi, 1000:1 kontrast oranı ve yüksek kare hızlarında gölgelenme ve yırtılmaları önleyerek oyunlarda keskin görüntüler sunmak için NVIDIA G-SYNC ile eşleştirilebiliyor. Aynı zamanda monitörde Çok Düşük Hareket Bulanıklığı (ELMB) Senkronizasyonu özelliği bulunuyor.

GTG için özel tasarlanmış ASUS FastIPS teknolojisi!

Yepyeni FastIPS teknolojisi, geleneksel IPS panellere göre 4 kat daha çabuk açılıp kapanabilen yüksek hızlı likit kristal bileşenlerden yararlanıyor. VG279QM, VG259QM ve XG279Q modelleri bu sayede gerçek 1 ms griden griye tepki süresine ulaşarak daha net renkler ve bozulma yaşanmayan oyun görüntüleri elde ediyor.

TUF Gaming VG279QM ve VG259QM yüksek doğrulukta, renkler sunmak için sRGB alanının %99’unu kapsıyor. ROG Strix XG279Q de %95 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Üç modelde de 1000:1 kontrast oranı ve 178 derece geniş izleme açıları bulunuyor. Farklı açılardan bakıldığında bile görüntülerde ve renklerde minimum bozulma olmasını sağlıyor.

HDR grafikler ve oyunlar için DisplayHDR 400 sertifikası

TUF Gaming VG279QM ve TUF Gaming VG259QM, geleneksel monitörlere kıyasla daha geniş bir renk aralığı ve daha yüksek kontrast sunuyor. Böylece en parlak beyazlar ve en koyu siyahlar ile ayrıntılar netleşiyor. 400 cd/m² parlaklık sunan ekranlar DisplayHDR 400 sertifikası için gereken sıkı gereksinimleri karşılıyor.

Dynamic Shadow Boost teknolojisi diğer alanları optimize ederek oyunlardaki karanlık bölgelerin otomatik olarak daha net görünmesini sağlıyor. Böylece hem izleme deneyimi genel olarak daha iyi hale geliyor hem de haritanın karanlık bölgelerinde saklanan düşmanlar daha kolay bulunabiliyor.