Asus, yeni ROG Strix 550W Gold güç kaynağını duyurdu!

Asus, sessiz yapısı ile yüksek performans vadeden yeni güç kaynağı ROG Strix 550W Gold’u duyurdu. Aynı zamanda özelleştirilebilen dış dizaynıyla da dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir: Uygun fiyatta hangisi iyi? Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230

Power supply’da 550W güç çıkışı ile üst düzey performans sunan şirket, donanımın içerisindeki soğutma blokları ve 135 mm eksen teknolojili fanlar ile son derece sessiz çalışarak kritik bileşenleri serin tutabiliyor.

İçerisindeki Japon üretimi kapasitörler sayesinde üst düzey bileşenler ile 80 Plus Gold sertifikasına hak kazanıyor. Ayrıca bununla birlikte firma 10 sene garanti de sunabiliyor. Tamamen modüler yapıdaki kablolar, manyetik logolar ve üzerindeki desenlerle dış görünüm kişiselleştirilebiliyor.

ROG soğutma blokları ve eksen teknolojisiyle soğutma

Düşük gürültü seviyesi, üst düzeyoyun sistemleri için çok önemli bir özellik. ROG Strix serisi güç kaynakları ROG Thor serisinde kullanılan soğutma bloklarından yararlanıyor. Kütle ve yüzey alanının dikkatle dengelendiği bu soğutma bloğu, eksen teknolojili fanların çalışmasına gerek kalmadan önce bile büyük miktarda güç iletilmesini sağlıyor. Üst seviye ROG Strix ekran kartlarında kullanılan tasarımı temel alan eksen teknolojili fanlarda daha küçük bir yuva bulunuyor.

Daha uzun tasarlanan kanatlar ise havayı aşağıya yönlendirerek statik basıncı artıran bir bariyer halkasına bağlı. Dayanıklılık büyük önem taşıdığından pervane çift rulmanlı bir tabana monte ediliyor. Bu tasarım, kaymalı yataklı modellere göre iki kat daha uzun ömür sağlıyor. ROG soğutma bloklarının da eklenmesiyle son derece verimli hale gelen soğutma sisteminde fanların düşük hızda çalışması yeterli oluyor. Bu da gürültü seviyesini en aza indiriyor.

Kişiselleştirilebilir Dış Dizayn

ROG Strix serisi güç kaynakları tamamen modüler bir yapıya sahip. Ürünle birlikte gelen eksiksiz kablolar en yeni donanımlara uyum sağlıyor. 24 pimli güç kablosu, iki adet 6+2 pimli PCIe® ve iki adet 8 pimli EPS 12 V güç kabloları dalgalanmayı azaltarak yoğun anlarda kararlılık sağlayan kapasitörlerle birlikte geliyor. Sistemini kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar, ürünle birlikte gelen CableMod %20 indirim kuponundan da faydalanabiliyor. Böylece özel üretim kablo malzemelerine, farklı uzunlukta ve renkte kablolara da erişebiliyorlar.

Kullanışlı manyetik logo ve güç kaynağının dış kenarlarına uygulanabilen desenlerle ürünü daha da kişiselleştirmek mümkün. Başta kırmızı olan pençe deseni, Aura Sync RGB aydınlatma kullanılan bir ROG Strix sistemi için ideal bir arka plan oluşturabiliyor. Sistemine daha gizemli bir hava katmak isteyenler için de bu deseni daha sade renge dönüştürebiliyor.