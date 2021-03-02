Genel
AssisTT bir kez daha dünyanın en iyi çağrı merkezi oldu
Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, tüm dünyada çağrı merkezi sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan ve Contact Center World tarafından gerçekleştirilen The 2020 Top Ranking Performers Awards‘da iki ayrı kategoride dünya birincisi olarak başarısını uluslararası arenada bir kez daha tescilledi.
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Türk Telekom’un iştiraki AssisTT, çağrı merkezi sektörünün uluslararası alandaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan ve Contact Center World tarafından bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen The 2020 Top Ranking Performers Awards’tan yine iki dünya birinciliğiyle döndü. “Best Contact Center (outsourced)” (En İyi Çağrı Merkezi) ve Türksat KabloTv projesiyle de “Best in Customer Service (outsorced)” (En İyi Müşteri Hizmetleri) kategorilerinde iki ayrı dünya birinciliğini Türkiye’ye getiren AssisTT, önceki yıllardaki başarısını da yinelemiş oldu. Böylece AssisTT, 3.kez Best Contact Center (Outsourced) kategorisinde birincilik ödülü aldı.
AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran: Yaptığımız yatırımlarla çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz
The 2020 Top Ranking Performers Awards‘ta aldıkları iki birincilik ödülü için konuşan AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, “70 ülkeden 2000 başvurunun yarıştığı uluslararası bir ödül programı kapsamında; ‘En İyi Çağrı Merkezi” ve ‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ kategorisinde dünya birincisi olduk. Müşterilerimizin stratejik iş ortağı olmanın verdiği sorumluluk ve eşsiz müşteri deneyimi hedefiyle hizmet veren bir şirket olarak başarılarımızın uluslararası platformlarda da tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca değişen ve dönüşen müşteri alışkanlıklarına çevik çözümler sunma ve müşterilerimizi her işimizin merkezinde tutma vizyonumuz, ödüle layık görülmemizde önemli rol oynadı. Teknoloji, inovasyon ve ekiplerimizin yetkinliklerine yaptığımız yatırımlarla çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz. Bu büyük başarıda imzası olan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.
AssisTT, geçtiğimiz yılın Kasım ayında da Contact Center World tarafından gerçekleştirilen The 2020 Top Ranking Performers Awards EMEA Bölge finallerde “En İyi Çağrı Merkezi” ve “En İyi Müşteri Hizmetleri” kategorilerinde 2 birincilik ödülüne layık bulunmuştu. Aynı zamanda Contact Center World, her yıl onlarca ülkeden yüzlerce şirketi bir araya getirdiği organizasyonda, tüm dünyada çağrı merkezi şirketleri arasında en iyileri belirliyor.
Genel
Yeni Need for Speed oyunu için bir müddet daha bekleyeceğiz!
Need for Speed hayranlarını üzecek haber geldi. Ortaya çıkan haberlere göre EA‘in asıl odak noktasında şu an için Battlefield yer alıyor.
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Geliştirici firma Criterion şimdilik Need for Spped için çalışmayacak!
Oyun dünyasında yarış oyunlarına olan ilgi eskisi gibi değil ne yazık ki. Ana akım olmaktan çıkan bu oyunlar artık daha geri planda kalıyorlar. Yarış oyunu denilince akla gelen ilk serilerden olan Need for Speed oyunları da bu durumun olumsuz etkileri ile karşılaştı. Gün geçtikçe geri plana atılan oyun, EA‘in dahi ana markaları arasında yerini kaybetti. Serinin altın çağlarına tanık olan Criterion firmasıyla tekrardan anlaşan EA, görünüşe göre bu sene için yeni bir yarış oyunu çıkarmayı düşünmüyor.
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Gelen bilgilere göre EA, Criterion firmasının Battlefield 6′ya yoğunlaşmasını istiyor. Yarış oyunlarına olan ilginin azalmasının bunda etkisi büyük ne yazık ki. Burnout serisi ile de adından söz ettiren firmanın aksiyon FPS oyununda yapacağı etkiler merak ediliyor. Her ne kadar Criterion tek geliştirici firma olmayacak olsa da, oyun için yapacağı etkiler ilginç olabilir. Yeni nesil Need for Speed oyunu için en yakın tarihin ise 2022 olacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo F19 Pro Modelinin Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Kesinleşti!
Oppo F19 Pro modelinin tanıtım tarihi ve özellikleri kesinleşti. İşte Oppo F19 Pro hakkındaki tüm detaylar.
Oppo‘nun yeni amiral gemisi modeli F19 Pro’nun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Herkes tarafından merak edilen Oppo F19 yakın bir tarihte karşımıza çıkacak. Gelin Oppo’nun yüksek özelliklere sahip yeni modeli Oppo F19 Pro hakkındaki tüm detaylara göz atalım.
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Oppo F19 Pro’nun tanıtım tarihi!
Flipkart, Oppo F19 Pro modelinin tanıtım tarihini açıkladı. F19 Pro, Flipkart‘ın internet sitesinde ortaya çıktı. Flipkart web sitesinde yaklaşan lansmanlar listesinde yer alan F19 Pro, dolayısıyla tanıtım tarihini ortaya serdi.
Flipkart, F19 Pro modelinin lansman tarihini 8 Mart olarak açıkladı. Hindistan’da saat 19:00 ( 13:30 UTC)’da tanıtılacak olan F19 Pro, bu etkinlikte özelliklerini de ortaya serecek. Ek olarak Flipkart cihazın bazı özelliklerini de doğruladı.
Bununla birlikte sergilenen afişte F19 Pro‘nun delikli ekran ve dörtlü arka kamera grubu ile geldiğini görüyoruz. Bu sayede daha önceden gelen sızıntıların doğruluğunu teyit ediyoruz.
Oppo F19 Pro’nun bilinen özellikleri!
Oppo F19 Pro gelen sızıntılara göre 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED 90Hz ekran ile birlikte gelecek. Arka kısmında 48MP + 8MP + 2MP + 2MP şeklinde dörtlü kamera grubuna yer veren cihaz, ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor.
Gücünü MediaTek Helio P90‘dan alması beklenilen F19 Pro, 6GB Ram ve 64GB depolama ile birlikte gelecek. Son olarak F19 Pro 4310mAh’lik bataryayı üzerinde taşıyan cihaz, 30W hızlı şarj desteği sunuyor.
F19 Pro+ modeli ise Pro’dan farklı olarak Dimensity 1200 yonga setini üzerinde taşıyor. F19 Pro+ performansını 8GB Ram ile destekliyor. Ayrıca 32MP ön kamera, 64MP ana kamera gibi birçok yüksek özellik sunuyor. Oppo, 8 Mart’taki lansmandan sonra F19 Pro+ modeli için de bir tarih verecektir.
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Genel
Avrupa Yılın Otomobili ödülü sahibini buldu
Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 2021 Avrupa Yılın Otomobili ödülü sahibini buldu. Toyota Yaris, final etabındaki altı rakibini geride bırakmayı başardı.
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Her sene verilen Avrupa Yılın Otomobili ödülü için 29 araçlık liste içinden 7 finalist seçilmişti. 2021’de 7 araç arasından ödüle layık görülen Toyota Yaris oldu. 7 finalist arasında yüzde yüz elektrikli iki model vardı.
Toyota Yaris, final etabında mücadele eden diğer altı iddialı rakibini geride bırakmayı başardı. Kompakt model böylece bu önemli ödülü birden fazla kez kazanan Renault Clio ve Volkswagen Golf gibi modellerin arasında yerini aldı. 2018 yılında Volvo XC40, 2019 yılında Jaguar I-Pace, geçtiğimiz yıl da Peugeot 208’in ödülün sahibi olmuştu.
Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor.
Avrupa Yılın Otomobili ödülünün bu seneki finalistleri
- Citroen C4
- Cupra Formentor
- Fiat 500
- Land Rover Defender
- Skoda Octavia
- Toyota Yaris
- Volkswagen ID.3
Son olarak Avrupa Yılın Otomobili yarışmasında dördüncü nesil hibrit teknolojisini kullanan Toyota Yaris, yapılan oylama sonucu jüriden toplamda 266 puan toplayarak ipi göğüsledi. Ayrıca Yaris’i 240 puanla Fiat 500 Electric ve 239 puanla Cupra Formentor izledi. Pek çok kişinin favorisi olan elektrikli Volkswagen ID.3 ise 224 puan toplayarak dördüncü oldu.
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