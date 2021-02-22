Türk Telekom START Başvuru Sayısında artış!

ürk Telekom, START kariyer programı ile gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda ilgi gören ‘START’ın 2021 başvuruları sona erdi. Ayrıca ‘START Stajım’ ve ‘START Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategoride başvuru yapıldı. Özellikle başvurularda ilgi arttı. İlanın yayında kaldığı 1 ay süresince başvuruların sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 yükseldi.

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Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Türk Telekom olarak; millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin geleceğini Türkiye’nin gençleri ile şekillendirmek için çalışıyoruz. ‘START’ programımız da bu yaklaşımımızın bir ürünü ve programın gördüğü ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Başvuru kriterlerine sahip adaylar için sırada heyecanlı bir değerlendirme süreci var. Ayrıca, son aşamaya kadar gelen adaylarımızın sektörle ilgili elde edeceği kazanımları da çok kıymetli görüyor, süreci ve içeriği bu doğrultuda kurguluyoruz” dedi.

Staj Fırsatı!

Bu yıl; tüm adımları tamamlayan ve ‘START Proje Kampı’ aşamasına gelerek katılan adaylar ‘Kamp Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacak. Ayrıca proje kampını başarıyla tamamlayan adaylar arasından ‘START Stajım’a kabul edilen 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri, 6 hafta boyunca, alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecekler. 6 haftalık staj programını tamamlayanlar; stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olacaklar.

‘START Yeni İşim’ modülündeki başvuru adımlarını geçen adaylar, Türk Telekom’un farklı strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar. İşe başlayacak adaylar; 18 ay sürecek kapsamlı bir eğitim gelişim programına da katılmaya hak kazanacaklar.