Türk Telekom
Türk Telekom START Başvuru Sayısında artış!
ürk Telekom, START kariyer programı ile gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda ilgi gören ‘START’ın 2021 başvuruları sona erdi. Ayrıca ‘START Stajım’ ve ‘START Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategoride başvuru yapıldı. Özellikle başvurularda ilgi arttı. İlanın yayında kaldığı 1 ay süresince başvuruların sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 yükseldi.
BU HABERE GÖZ ATMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ; Türk Telekom Online İşlemlere ilgi!
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Türk Telekom olarak; millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin geleceğini Türkiye’nin gençleri ile şekillendirmek için çalışıyoruz. ‘START’ programımız da bu yaklaşımımızın bir ürünü ve programın gördüğü ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Başvuru kriterlerine sahip adaylar için sırada heyecanlı bir değerlendirme süreci var. Ayrıca, son aşamaya kadar gelen adaylarımızın sektörle ilgili elde edeceği kazanımları da çok kıymetli görüyor, süreci ve içeriği bu doğrultuda kurguluyoruz” dedi.
Staj Fırsatı!
Bu yıl; tüm adımları tamamlayan ve ‘START Proje Kampı’ aşamasına gelerek katılan adaylar ‘Kamp Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacak. Ayrıca proje kampını başarıyla tamamlayan adaylar arasından ‘START Stajım’a kabul edilen 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri, 6 hafta boyunca, alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecekler. 6 haftalık staj programını tamamlayanlar; stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olacaklar.
‘START Yeni İşim’ modülündeki başvuru adımlarını geçen adaylar, Türk Telekom’un farklı strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar. İşe başlayacak adaylar; 18 ay sürecek kapsamlı bir eğitim gelişim programına da katılmaya hak kazanacaklar.
Türk Telekom
Türk Telekom Online İşlemlere ilgi!
Türk Telekom’un mobil ve web uygulaması ‘Online İşlemler’ platformunu, 2020 yılında da tercih etti. Üstelik uygulamanın indirilme sayısı 2020 yılında yüzde 32 artışla 47 milyon oldu. Platforma bir yılda giriş yapan ‘tekil kullanıcı’ sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 18 artarak 25 milyon oldu. Özellikle işlem sayısında da önceki yıla oranla büyük artış kaydedildiği söz konusu. 2020 senesinde Online İşlemler aracılığıyla yapılan tahsilatlar %71 yükseldi. TL yükleme işlemlerinde ise yüzde 75 artış kaydedildi.
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Güvenli işlem!
Türk Telekom’un sunduğu self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından erişmeyi mümkün kılan detaylar arasında. ‘Online İşlemler’de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ve TL gönderme işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkânı da sunulan seçenekler arasında.
Türk Telekom
TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ MERKEZİNİ YENİLEDİ!
Türk Telekom, Kadıköy’de bulunan müşteri merkezini yeniledi. 1900’lü yılların başına dayanan bina, hizmette. Ayrıca müşterileri için pandemiye yönelik tüm önlemler uygulanmaya devam ediyor. Özellikle Müşteri Merkezleri’ni (TTMM) yenilemeyi sürdüreceğinin altını çizdi.
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Tarihe Tanıklık Eden Merkez!
Cumhuriyet’in ilk yıllarında otomatik santrale dönüştürülen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’nin binası, tarihi dokuyu bozmadan restore yaptılar. Böylece önemli yapıya zaman vermeden, günümüzde de telekomünikasyon sektörüne hizmet sunma noktasına geldi. Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:13 Kadıköy/İstanbul adresinde 15 Şubat’ta hizmette. Özellikle Kadıköy Müşteri Merkezi’nde hijyen çalışmaları da en üst noktada.
Kadıköy Müşteri Merkezi pandemi sebebiyle hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar işlem yapılıyor. Ayrıca Türk Telekom, tüm ziyaretçilerini yenilenen mağazalarına beklediğini de duyurdu
Türk Telekom
Türk Telekom yeni bir sağlık uygulaması geliştirdi
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Bu uygulama sayesinde hastalara ait birçok sağlık verisi, doktorlar tarafından anlık olarak takip edilebiliyor
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LIGHT uygulaması, gelecekte daha geniş kitlelerce kullanılabilir
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