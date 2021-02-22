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Türk Telekom

Türk Telekom START Başvuru Sayısında artış!

ürk Telekom, START kariyer programı ile gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda  ilgi gören ‘START’ın 2021 başvuruları sona erdi. Ayrıca ‘START Stajım’ ve ‘START Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategoride başvuru yapıldı. Özellikle başvurularda ilgi arttı. İlanın yayında kaldığı 1 ay süresince başvuruların sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 yükseldi.

BU HABERE GÖZ ATMAK İSTEYEBİLİRSİNİZTürk Telekom Online İşlemlere ilgi!

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Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Türk Telekom olarak; millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin geleceğini Türkiye’nin gençleri ile şekillendirmek için çalışıyoruz. ‘START’ programımız da bu yaklaşımımızın bir ürünü ve programın gördüğü ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Başvuru kriterlerine sahip adaylar için sırada heyecanlı bir değerlendirme süreci var. Ayrıca, son aşamaya kadar gelen adaylarımızın sektörle ilgili elde edeceği kazanımları da çok kıymetli görüyor, süreci ve içeriği bu doğrultuda kurguluyoruz” dedi.

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Staj Fırsatı!

Bu yıl; tüm adımları tamamlayan ve ‘START Proje Kampı’ aşamasına gelerek katılan adaylar ‘Kamp Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacak. Ayrıca proje kampını başarıyla tamamlayan adaylar arasından ‘START Stajım’a kabul edilen 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri, 6 hafta boyunca, alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecekler. 6 haftalık staj programını tamamlayanlar; stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olacaklar.

START Yeni İşim’ modülündeki başvuru adımlarını  geçen adaylar, Türk Telekom’un farklı strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar. İşe başlayacak adaylar; 18 ay sürecek kapsamlı bir eğitim gelişim programına da katılmaya hak kazanacaklar.

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Türk Telekom

Türk Telekom Online İşlemlere ilgi!

Yazan:

Türk Telekom’un mobil ve web uygulaması ‘Online İşlemler’ platformunu, 2020 yılında da  tercih etti. Üstelik uygulamanın indirilme sayısı 2020 yılında yüzde 32 artışla 47 milyon oldu. Platforma bir yılda giriş yapan ‘tekil kullanıcı’ sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 18 artarak 25 milyon oldu. Özellikle işlem sayısında da önceki yıla oranla büyük artış kaydedildiği söz konusu. 2020 senesinde Online İşlemler aracılığıyla yapılan tahsilatlar  %71 yükseldi. TL yükleme işlemlerinde ise yüzde 75 artış kaydedildi.

İlginizi Çekecektir; TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ MERKEZİNİ YENİLEDİ!

Güvenli işlem!

Türk Telekom’un sunduğu self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından erişmeyi mümkün kılan detaylar arasında. ‘Online İşlemler’de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ve TL gönderme işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkânı da sunulan seçenekler arasında.

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Türk Telekom

TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ MERKEZİNİ YENİLEDİ!

Yazan:

Türk Telekom, Kadıköy’de bulunan müşteri merkezini yeniledi. 1900’lü yılların başına dayanan bina,  hizmette. Ayrıca müşterileri için pandemiye yönelik tüm önlemler uygulanmaya devam ediyor. Özellikle Müşteri Merkezleri’ni (TTMM) yenilemeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

İlginizi Çekebilir; Türk Telekom yeni bir sağlık uygulaması geliştirdi

Tarihe Tanıklık Eden Merkez!

Cumhuriyet’in ilk yıllarında otomatik santrale dönüştürülen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’nin binası, tarihi dokuyu bozmadan restore yaptılar. Böylece önemli yapıya zaman vermeden, günümüzde de telekomünikasyon sektörüne hizmet sunma noktasına geldi. Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:13 Kadıköy/İstanbul adresinde 15 Şubat’ta hizmette. Özellikle Kadıköy Müşteri Merkezi’nde hijyen çalışmaları da en üst noktada.

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Kadıköy Müşteri Merkezi pandemi sebebiyle hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar işlem yapılıyor. Ayrıca Türk Telekom, tüm ziyaretçilerini yenilenen mağazalarına beklediğini de duyurdu

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Türk Telekom

Türk Telekom yeni bir sağlık uygulaması geliştirdi

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türk telekom
Türk Telekom, sağlık alanında yeni bir uygulama geliştirdi. Bu sayede; Türk Telekom’un uygulaması üzerinden takip edilen birçok hastanın kardiyak risklerinde önemli düşüşler tespit edildi.

Bu uygulama sayesinde hastalara ait birçok sağlık verisi, doktorlar tarafından anlık olarak takip edilebiliyor

Türk Telekom’un geliştirdiği ve hastaların uzaktan takibini sağlayan mobil uygulama; yani ‘LIGHT’ kullanan hastaların kardiyak risklerinde önemli düşüşler görüldü. Uygulama ile hastaların nabız, tansiyon, şeker, kalp ritmi ve kolesterol değerleri doktorlar tarafından anlık olarak izlenerek; kontrol altında tutulabiliyor. Bu sayede herhangi bir risk durumu oluştuğunda erkenden tespit edilerek; olası sağlık problemlerinin önüne geçilebiliyor.
Türk Telekom’un, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte hayata geçirdiği ‘LIGHT’ uygulaması artık aktif olarak kullanılıyor. Kullanımın başladığı günden bugüne ise, bu sayede birçok hastanın kardiyak risklerinde düşüş gözlendi. İlk etapta uygulamaya hastanenin uzman kardiyologları tarafından belirlenen kalp ve damar hastalıkları yönünden yüksek riskli 540 hasta katıldı. ‘LIGHT’ uygulaması üzerinden 1 yıl boyunca yakından takip edilen hasta grubunda, takip edilmeyen gruba kıyasla hastalık risklerinde önemli düşüşler yaşandı.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu “LIGHT” uygulaması hakkında konuştu

‘LIGHT’ uygulaması ile ilgili bilgi veren Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu; ”Sağlıkta dijitalleşmeye yönelik teknolojiler geliştirmeye önem veriyoruz. Sağlıkta esas olan ‘önleyici’ uygulamalardır. Biz de Türk Telekom olarak sağlık konusundaki dijitalleşme yatırımlarımız için bu bakış açısıyla hareket ettik. Bu çalışma ile ‘önleyici hekimlik’ konusunda önemli bir iş birliğine imza attık. Biz teknolojimizi böylece ortaya koyarken, iş birliği yaptığımız Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kıymetli doktorları da bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
Uygulamanın kullanılmasını sağlayarak hasta takibi yaptılar. Sonuç olarak; bu çalışmaya, hastanenin uzman kardiyologları tarafından belirlenen kalp ve damar hastalıkları yönünden yüksek riskte 540 hasta katıldı. Hastalara, adım sayar, tansiyon aleti tartı ve mobil cihazlardan oluşan bir kit verdik. Hastalar, Türk Telekom’un sağladığı ‘LIGHT’ Uzaktan Hasta Takip çözümü ile mobil uygulama üzerinden takip edildi. Böylece; günlük adım sayıları, kilo, diyet ve tansiyon verileri mobil telefon kullanılarak sürekli güncellendi” şeklinde konuştu.

LIGHT uygulaması, gelecekte daha geniş kitlelerce kullanılabilir

Uygulamanın kullanıcılara sağladığı faydalara da değinen Karakullukçu; ”Bundan dolayı; uygulama ile takibi yapılan hastaların kardiyak risklerinde önemli düşüşler gözlendi. Hastaların, uygulama sayesinde, tansiyon regülasyonlarını sağlamada, kötü kolesterollerini düşürmede, iyi kolesterollerini yükseltmede; kilo vermelerinde ve diyet önerilerine uymalarında ciddi fayda elde ettikleri görüldü. Bu sonuçların, gelecekte mobil sağlık konusunda Türkiye’de yapılacak çalışmalara ışık tutacağına ve hasta sağlığına olumlu etki eden benzer uygulamaların hızla artarak yaygınlaşacağına inanıyoruz” dedi.
Uygulamanın önleyici hekimliğin değerini gösterdiğini ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Araştırma Hastanesi Proje Eş Koordinatörü Doç. Dr. Mert İlker Hayıroğlu; ”Kişiler genelde hastalık belirtileri gösterdikleri ya da ciddi anlamda şikayetleri sıklaştığında doktorlarla yüz yüze gelir.  Önleyici hekimlik bu anlamda ortaya çıkabilecek hastalıklara önceden tıbbi müdahale ve telkin yollarının kullanılmasıdır. Bundan dolayı; bu çalışmada da özellikle kalp ve damar hastalıkları yönünden risk grubunda olan hastaları seçtik. İletişime geçtiğimiz ve uzaktan temas sağladığımız bu hastaların risklerini düşürdük. Hastalık risklerinin uzaktan takip edilmesiyle; örneğin doktorların hasta verilerine de hakimiyeti sağlanmış oldu” açıklamalarında bulundu.
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