Assassin’s Creed Mirage deneyiminizi daha kişisel hale getirmek için Ubisoft, OWO adlı bir firma ile dokunsal geri bildirim sağlayan bir tişört üretti. Bu tişört sayesinde oyuncular, oyun sırasında parkurları, darbeleri ve daha önce hiç hissetmedikleri özel duyguları gerçekten yaşayacaklar. Gelişmiş teknoloji sayesinde, oyunu daha etkileyici ve heyecan verici hale getiren bu yenilikçi tişört, gerçek dünyayı oyun dünyasıyla buluşturuyor. İşte oyun deneyimine seviye atlattıracak yeni tişört!

Oyundaki Her Darbeyi Gerçek Dünyada da Hissedin!

OWO tarafından geliştirilen tişört, dokunsal noktaları içeren özel bir tasarıma sahip. Göğüs, karın, sırtın alt kısmı ve kollar gibi bölgelerde bulunan dokunsal noktalar, oyuncuların rüzgarın esintisinden kılıca yapılan darbelere kadar çeşitli etkileşimleri gerçeğe yakın bir şekilde hissetmelerini sağlıyor. Bu etkileyici deneyimi mümkün kılan algoritma, dokuz dalga parametresini ayarlayarak farklı oyunların sunduğu hisleri kalibre etme imkanı sunuyor. Ayrıca, oyuncular bu hisleri kendi tercihlerine göre özelleştirebiliyor.

Uyumlu oyunlar genellikle modlara dayanıyor, yani oyunların bunu destekleyecek şekilde değiştirilmesi gerekiyor ve şimdilik Fortnite, Beat Saber gibi oyunlar bu deneyimi destekliyor. Bununla birlikte, Assassin’s Creed Mirage’in yanı sıra Crisis Brigade 2 Reloaded ve Drone War gibi oyunlar da bu teknolojiyle ürünü kutudan çıkardığınız gibi uyumlu olacak.

Dokunsal geri bildirim sağlayan giysiler, oyun dünyasında yeni bir konsept olmasa da genellikle deneysel çalışmalar olarak kalıyordu. Ancak OWO’nun tişörtü, bu teknolojiyi ana akım oyun deneyimine taşıyan ilk büyük işbirliği olacak. Bu işbirliği, oyun dünyasında bu tür ürünlerin yaygınlaşması açısından önemli bir adım.

Assassin’s Creed Mirage için özel olarak üretilen tişört, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC gibi platformlarla uyumlu olacak. Henüz fiyatlandırma ve çıkış tarihiyle ilgili kesin bilgiler açıklanmamış olsa da, oyun severlerin bu teknolojiyi heyecanla beklediği biliniyor. Firma daha önce de benzer bir girişimde bulunmuş ve bu tişört 560 dolara satılmıştı. Bu ürün de benzer bir fiyata sahip olabilir.

OWO’nun Ubisoft işbirliğiyle geliştirdiği tişörtün yeni nesil karma gerçeklik başlıklarının yaygınlaştığı bir dönemde gelmesi, dokunsal geribildirim teknolojisinin oyun dünyasındaki popülaritesini artırabilir. Bu teknolojinin özellikle sanal gerçeklik oyunlarında daha sürükleyici deneyim sunması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni tişörtü denemek ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!