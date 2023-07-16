Samsung’un rafa kaldırdığı iddia edilen Fan Edition serisinin bir sonraki modeli Galaxy S23 FE’nin Geekbench ortaya çıkan Geekbench sonuçları, cihazın iki farklı yonga setiyle satışa sunulabileceğini gösteriyor. Samsung Avrupa pazarını yine Exynos ateşiyle yakabilir! Böyle gelecekse hiç gelmesin daha iyi!

Galaxy S23 FE İşlemcisiyle Kullanıcıları İkiye Bölebilir!

Ortaya çıkan son bilgilere göre, Galaxy S23 FE, satışa sunulduğu pazara göre farklı yonga setleriyle gelebilir. Bazı pazarlarda cihaz Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle gelirken, diğer pazarlarda Samsung’un Exynos 2200 yonga setine sahip olacağı görülüyor. Büyük ihtimalle Qualcomm işlemcili cihaz Kuzey Amerika pazarında satılırken, Exynos diğer pazarlara gelecektir.

Bu bilgi, önceki söylentilerle çelişse de, farklı pazarlardaki Galaxy S serisi modellerinde benzer bir yaklaşımın kullanıldığı düşünülebilir. Tabii ki bu bilgiler Geekbench listelerinden elde edilmiş bilgiler. Cihaz hakkında henüz hiçbir bilgimiz olmadığı için Geekbench’te ortaya çıkan gizemli iki adet Samsung telefonun Galaxy S23 FE’nin farklı versiyonları olduğu düşünülüyor.

Galaxy S23 FE’nin yonga seti hakkındaki bu bilgiler, cihazın performansı ve enerji verimliliği açısından beklentileri etkileyecektir. Exynos 2200’nin önceki versiyonları eleştirilmiş olsa da, yapılan iyileştirmelerin ısınma sorunlarına çözüm getirdiği ifade ediliyor. Exynos 990 ile ciddi hayal kırıklığı yaratan ve Exynos 2100 ile işleri ilerleten Samsung, Exynos 2200 ile biraz ilerleme kaydetmişti. Galaxy S23 FE de performans olarak Snapdragon’lu kardeşinden çok uzak olmayacaktır.



Ayrıca, Samsung’un web sitesinde, Galaxy S23 FE için hem ABD hem de küresel sürümler için destek sayfalarının yayınlandığı belirtiliyor. Bu da telefonun iki farklı versiyonu olduğunu doğrulamanın yanında, cihazın piyasaya sürülme sürecinin ilerlediğini gösteriyor.

Ancak henüz Galaxy S23 FE’nin kesin çıkış tarihi konusunda resmi bir açıklama yok. Söylentilere göre, Samsung bütçe dostu telefonu üçüncü çeyrekte piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak resmi duyuru yapılıncaya kadar kesin tarih hakkında net bir bilgi edinemeyeceğiz.

Yakın zamanda Samsung’un resmi duyurusuyla tüm detayların netleşmesi ve kullanıcıların merakla beklediği özelliklerin açıklığa kavuşması bekleniyor. Galaxy S23 FE, özellikle ülkemiz gibi vergilerin yüksek olduğu pazarlarda kullanıcılara uygun fiyatlı ve güçlü bir alternatif sunabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin S23 FE beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!