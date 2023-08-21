Assassin’s Creed serisinin yakında çıkacak olan son oyunu, Assassin’s Creed Mirage, İslam dünyasını mutlu edecek bir yenilik ile karşımıza çıkıyor. Oyunun yaratıcı yönetmeni YouTube üzerinden yayınladığı bir video ile oyun içerisinde gerçek ezan sesinin duyulabileceğini açıkladı. İşte detaylar!

Assassin’s Creed Mirage Bu Konuda Bir İlk Olacak!

Bu, aslında daha önce Assassin’s Creed 1 ve Revelations gibi oyunlarda da benzer şekillerde uygulanmış bir detaydı. Ancak Mirage ile bir adım daha ileri gidilmiş durumda. Oyunun yaratıcı yönetmeni Stéphane Boudon tarafından yapılan bir geliştirme günlüğünde açıklanan bu yenilik, Ubisoft’un çeşitlilik ve kapsayıcılık projeleri kapsamında önemli bir adım olarak görülüyor.

Ubisoft, ezanı oyun içine doğru bir şekilde yerleştirmesi ve doğru bir şekilde tasvir etmesi nedeniyle özellikle Müslüman oyunculardan takdir topluyor. Bu, Batılı oyun şirketlerinin yaptığı bir oyunda ezanın bu kadar detaylı ve doğru bir şekilde yer almasının önemli bir adım olduğunu gösteriyor.

Assassin’s Creed Mirage, serinin temellerine geri dönüş yaparken, aynı zamanda modern oyun yapısını da koruyor. Fragmanlar ve geliştirici günlüklerinin sunduğu bilgilerle oyun topluluğu oldukça heyecanlı bir bekleyiş içinde. Özellikle Origins, Odyssey ve Valhalla gibi oyunlarla serinin rol yapma yönünün vurgulanmasıyla, Mirage da oyuncuların yüksek beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.

Mirage, Assassin’s Creed serisinin özünden sapmadan, gerçek bir Suikastçının perspektifinden hareket ederek oyunculara benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Oyunun yapısı hala serinin karakterini yansıtırken, görevler ve gizlilik unsurlarıyla oyunculara yeni ve etkileyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Assassin’s Creed Mirage, yakın gelecekte oyun tutkunlarıyla buluşacak.

Assassin’s Creed Mirage, Bağdat’ta genç bir hırsızken Assassin’s Creed Valhalla’da serideki ilk çıkışını yapan yıldız Basim’in hikayesine odaklanacak. Şehirde, eski bir örgüt olan Gizli Olanlar ile karşılaşacak ve onlara katılacak. Basim, suikast yeteneklerini daha da geliştirerek gerçek doğasını keşfedecek ve dünyayı sonsuza dek değiştirebilecek yeni bir Creed’in izini sürecek.

Assassin’s Creed Mirage, 12 Ekim tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One platformları için piyasaya sürülecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Assassin’s Creed serisinde ezanın bu denli doğru ve detaylı bir şekilde yer alması diğer oyunları da etkiler mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!