Çinli teknoloji üreticisi, Oppo Reno 12 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni serinin, Çin pazarındaki güçlü rakipleri arasında, özellikle de Vivo S19 serisi, Honor 200 serisi ve Huawei Nova 13 serisiyle rekabet etmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde tanıtılması planlanan Reno 12, teknoloji dünyasında heyecan uyandırmaya devam ediyor.

OPPO Reno 12’nin özellikleri hakkında sızıntılar, cihazın donanım ve tasarım açısından iddialı bir çıkış yapacağını gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir iddia, OPPO Reno 12’nin daha yeni bir Dimensity 8300 yonga seti ile gelebileceğini öne sürmüştü. Ancak, son gelen bilgiler, mühendislik prototipinin Dimensity 8200 yonga setine sahip olduğunu gösteriyor. Reno 11’de de aynı yonga setinin kullanıldığı göz önüne alındığında, Oppo’nun bu teknolojiye olan güveninin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

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Sızıntılar ayrıca, OPPO Reno 12’nin mühendislik prototipinin etkileyici bir bellek ve depolama kapasitesine sahip olacağını ortaya koyuyor. 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile donatılmış olan cihaz, 80W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryasıyla da dikkat çekiyor. Bu özellikler, kullanıcılara yüksek performans ve uzun süreli kullanım imkanı sunmayı amaçlıyor.

Cihazın yazılım tarafında da iddialı olduğu belirtiliyor. Reno 12’nin muhtemelen ColorOS 14 tabanlı Android 14 işletim sistemiyle çalışacağı söyleniyor. Bu, kullanıcılara son derece kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefleyen Oppo’nun yazılım alanındaki ilerlemesini gösteriyor.

Kamera özellikleri konusunda da merak uyandıran detaylar mevcut. Ön kamerasıyla ilgili henüz net bilgiler bulunmasa da, arka kamera sisteminin oldukça iddialı olduğu belirtiliyor. Cihazın, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil kameraya sahip olduğu ve özel yapım bir Sony lensi kullanabileceği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve f/2,0 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel telefoto kamera da dikkat çekiyor. Bu kamera sistemleri, kullanıcılara geniş bir çekim yelpazesi sunarak her türlü fotoğraf ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Tasarım açısından da dikkat çeken bir telefon olacağı belirtilen Reno 12, ince ve hafif yapısıyla öne çıkıyor. Mikro kavisli ekrana sahip olduğu söylenen cihazın, 1,5K çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen bir ekranla geleceği ifade ediliyor. Ayrıca, IP65 derecesine sahip toz ve suya