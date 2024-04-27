Apple hesabıma giremiyorum sorunu son günlerde Apple ekosistemi kullanıcıları tarafından çok sık dile getiriliyor. Son zamanlarda, bir tür Apple ID kesintisi kullanıcıları etkilemiş gibi görünüyor. Cuma akşamı, birçok kişi birden fazla cihazda Apple Kimliklerinden çıkış yaptıklarını ve parolalarını sıfırlamak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Apple Hesabıma Giremiyorum Sorunu Yaşanıyor: Apple Kullanıcılarını Etkileyen Apple ID Kesintisi Yaşanıyor

İlk ihbar, akşam saat 8 civarında geldi ve o zamandan bu yana sorun, sosyal medyada geniş bir ilgi gördü. Ancak, Apple’ın Sistem Durumu web sayfası herhangi bir sorun göstermiyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, sosyal medya raporları, arka planda bir şeylerin döndüğünü işaret ediyor. Birçok kaynak da bu sorundan etkilendiğini doğruladı.

Kullanıcılar, Apple Kimliklerinden çıkış yaptıklarında tüm aygıtlarında aynı sorunu yaşadıklarını belirtiyorlar. Orijinal Apple Kimliği parolasıyla giriş yapmaya çalışanlar hesaplarının kilitlendiğini fark ediyorlar. Kullanıcılar tekrar giriş yapabilmek için parolalarını sıfırlamak zorunda kalıyorlar. Ancak, bu durumun neden kaynaklandığına dair net bir açıklama henüz yapılmış değil.

Cuma akşamı yaşanan sorunların, daha önce gözlemlenen şifre sıfırlama saldırıları sorunuyla bir ilişkisi olup olmadığı da belirsizliğini koruyor. Ayrıca, Çalınan Aygıt Koruması’nın etkinleştirilmiş olması durumunda, güvenilir bir konumdan uzakta olmanın Apple Kimliğinden çıkış sorununu daha da karmaşık hale getirebileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte, Apple Kimliği parolasını sıfırlamanın, daha önce iCloud üzerinden ayarlanmış uygulama özel parolalarını da sıfırlayabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle bazı şeyleri baştan kurmanız gerekebilir. Ancak şimdilik Apple hesabıma giremiyorum sorunu çözümü için pek fazla yol yok.

Apple’dan daha fazla bilgi talep edilmiş durumda ve herhangi bir yanıt alındığında bu haberimizi güncelleyeceğiz. Apple hesabıma giremiyorum sorunu bazı kullanıcıları gerçekten kızdırmış durumda. Bakalım şirket bir açıklama yapacak mı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de geçtiğimiz günlerde Apple ID sorunu yaşadınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!