ABD’li teknoloji devi Google’ın bünyesindeki YouTube, politikalarıyla devamlı olarak tartışmalara konu olan bir sosyal medya platformu. Geldiğimiz noktada bugün popüler sosyal medya platformu, tartışmalı bir politika değişikliği yaptı. Detaylara bakalım.

YouTube’daki silah videolarını sadece 18 yaş üstündeki kişiler izleyebilecek!

Yeni YouTube politikalarına göre silah içerikli videoları sadece 18 yaş üstündeki kişiler izleyebilecek. Bunun haricinde 3D yazıcı ile silah yapım videolarını da sadece 18 yaş üstündeki kişiler izleyebilecek.

Belirtmekte fayda var, bu politika sadece gerçek dünyadaki silahlar için geçerli. Yani CS 2, Valorant, Call of Duty gibi silah oyunlarını halen herkes izleyebiliyor. Bunun haricinde askeri eğitim görüntüleri, haber raporları veya savaş bölgesi videoları gibi kamu yararına olduğu düşünülen eğitim içerikleri için de istisnalar yapılabilir.

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Bu düzenlemenin temel amacı çocukları silaha karşı heveslendirmemek. Mantıklı bir argüman ancak bunun yanında çocukların silaha karşı bilinçlenmesi için videolar da çekilip yayınlanırsa istenilen hedefe ulaşılmış olunur.