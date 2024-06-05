EA FC 25 rakibi olması beklenen Ronaldo fonlu ücretsiz futbol oyunu UFL beta testlerine başlarken, EA Sport FC 24 için harika bir haber geldi. EA Sports FC 24 için ücretsiz UEFA Euro 24 güncellemesi bu hafta yayınlanacak. İskoçya’nın Münih’te ev sahibi Almanya ile karşılaşacağı 14 Haziran’daki turnuvanın açılış fikstüründen bir hafta önce, 6 Haziran’da yayınlanacak güncelleme ile UEFA Euro 2024 karşılaşmaları EA Sports FC 24’e taşınıyor. İşte yeni EA FC 24 güncellemesi.

İçindekiler EA Sports FC 24 İçin Ücretsiz UEFA Euro 24 Güncellemesi Geliyor

EA Sports FC 24 İçin Ücretsiz UEFA Euro 24 Güncellemesi Geliyor

Bu mod, oyuncuların PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch‘te tam lisanslı turnuvayı deneyimlemelerini sağlayacak. Ayrıca EA Sports FC Mobile ve EA Sports FC Online‘da da UEFA Euro 2024 güncellemesi mevcut olacak.

EA Sports FC 24‘ü 16 Ocak 2024’e kadar oynayan taraftarlar, Euro 2024 Ultimate Team oyuncu öğesi olarak aşağıdaki yıldızlardan birine sahip olmuşlardı:

Florian Wirtz (Almanya)

(Almanya) Virgil Van Djik (Hollanda)

(Hollanda) Alvaro Morata (İspanya)

(İspanya) Jack Grealish (İngiltere)

(İngiltere) Ousmane Dembélé (Fransa)

(Fransa) Federico Chiesa (İtalya)

UEFA pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein, geçen yıl mod duyurulduğunda “UEFA Euro 2024’ün EA Sports FC oyununun bir parçası haline gelmesiyle EA Sports ile ortaklığımızı daha da genişletmekten mutluluk duyuyoruz. UEFA Euro 2024 dünyanın en canlı ve heyecan verici futbol turnuvalarından biri ve dünyanın dört bir yanındaki büyük EA Sports FC 24 topluluğunun böylesine otantik bir oyun ortamında turnuvayla etkileşim kurma şansına sahip olmasından heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

EA Sports FC 24, 17 Haziran’a kadar PlayStation Plus üzerinden talep edilebiliyor. Essential aboneleri EA Sports FC 24 için PlayStation Plus Football Ultimate Team Başlangıç Paketi’ni de kullanabilirler. Bu pakette 82 veya üzeri puan alan 11 takas edilemez oyuncunun yanı sıra yedi oyun için Simge Kiralık Oyuncu Seçimi olarak futbolun tüm zamanların en iyilerinden biri yer alıyor.

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EA Sports FC 24 güncellemesi ile kullanıcılar yepyeni bir futbol oyunu deneyimi yaşayacaklar. Sürekli güncel turnuvalar ve oyuncular eklenen EA FC 24 ile futbol oyunları için yeni bir çıta belirlenmiş olacak. EA FC 25 ise UFL’nin direkt rakibi olarak yerini alacak. Bakalım hangi ücretsiz futbol oyunu daha başarılı olacak.