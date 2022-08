Bugun gerçekleşmesi planlanan Artemis I görevinin lansmanı NASA (Amerika Birleşik Devletleri uzay ajansı) tarafından iptal edildi. Kuruma göre, bir sonraki girişim Cuma günü yapılacak.

NASA yaptığı açıklamada, ekibin bir sızıntı sorunu üzerinde çalıştığını söyledi. Kurum, Twitter tarafından yapılan gönderide, “Ekipler veri toplamaya devam edecek ve onları bir sonraki sürüm girişiminden haberdar edeceğiz” dedi.

Ayrıca bkz: Honda ve LG Energy Pil Fabrikası Kuruyor!

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022