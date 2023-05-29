Arm’ın 2023 için yeni işlemci çekirdekleri olan Cortex-X4, A720 ve A520’nin yanında, gelecek yıl için Arm’ın GPU’larına da bir göz atıyoruz. Bunlar arasında yeni ARM Immortalis G720, Mali G720 ve Mali G620 GPU’ları bulunuyor. Bunlar Arm’ın 5. Nesil GPU’ları ve aynı zamanda Arm GPU’ları için yeni isimlendirme yöntemi. Artık “Valhall” veya “Bifrost” gibi havalı isimlendirmeler yok; sadece “5. Nesil” var. İşte Arm’ın yeni GPU çekirdekleri!

Bu GPU’ların her biri seleflerine göre nispeten basit ama önemli gelişmelerle geliyor. Immortalis G720 ise Arm’ın şimdiye kadarki en iyi GPU’su olma özelliğine sahip. GPU’lar burada özellikle verimlilik geliştirmeleriyle öne çıkıyor, ancak büyük performans kazanımları da bulunuyor.

Arm’a göre, yüksek güçlü oyunlardaki enerji tüketiminin üçte biri bellek erişiminden kaynaklanıyor ve bellek bant genişliği kullanımı bu nesilde %40 oranında azaltılmış durumda. Bu da hem performans hem de güç verimliliğinde önemli bir artış olduğu anlamına geliyor.

Geçen yıl Arm GPU’larının ne kadar iyi olduğunu düşünürsek, Arm’ın bu yılki iyileştirmeler ile beraber GPU’lar konusunda ciddi bir rakip haline geldiği açıkça görülüyor. Immortalis ve Mali arasındaki ayrımı belirlemek ise burada önemli. Zira özellikle ortak olarak kullanılan parça isimlerinden dolayı bu hatlar biraz belirsizleşmiş durumda.

Mali G720, altı ila dokuz çekirdeğe sahip olabilirken, Immortalis G720’de 16 çekirdeğe kadar çıkabiliyor. Mali G620 ise en fazla beş çekirdeğe sahip olabiliyor. Ancak bu daha çok bütçe dostu bir GPU olarak öne çıkıyor. Yani, Arm’ın Immortalis G720 GPU’su, firmanın şimdiye kadarki en iyi GPU’su diyebiliriz. Mali GPU’lar ise biraz daha bütçe dostu seçenekler olmalarıyla öne çıkıyor.

Arm’ın en yeni GPU’larının büyük devrimi, Deferred Vertex Shading (DVS) olarak adlandırılan bir özellik. Arm zaten Değişken Oranlı Gölgeleme ve ışın izlemesi konusunda önde geliyor ve iyileştirmenin bir sonraki adımı bant genişliği ve enerji tüketimindeydi. Bu iyileştirmelerin sonucunda Arm, watt başına %15 daha fazla performans ve ortalama olarak %15 artışın olduğunu iddia ediyor.

Gerçek dünya performansında, Arm, Immortalis G715’e göre %20’ye varan bir performans artışı ölçtü, ki bu büyük ölçüde DVS’den kaynaklanan bant genişliği tasarrufuna bağlanabilir. Bu bant genişliği tasarrufu sayesinde, gerçek zamanlı dinamik aydınlatma, alan derinliği gibi masaüstü düzeyinde grafik efektleri mobil oyunlara eklenebilir. Unreal Engine 5’in masaüstü render aracının bu yılın ilerleyen dönemlerinde Android’e gelmesiyle beraber oyunlar konusunda Android seviye atlayabilir.

Bunun karşılığında, Arm herhangi bir spesifik sayı paylaşmasa da yeni DVS teknolojis aynı zamanda ışın izlemesi kullanırken performansa da fayda sağlayacaktır. Arm’ın Immortalis GPU’larıyla zaten bu alanda lider olması göz önüne alındığında, bu büyük olasılıkla rakiplerin büyük adımlar atmaması halinde aradaki farkı daha da artıracaktır. Arm ayrıca, geliştirici 2x MSAA’yı GPU’dan istediğinde otomatik olarak 4x MSAA’ya geçmesi sorununu çözmek için 2x MSAA modülünü de GPU’larına ekledi.

Geçen yılki GPU’lar ile kıyaslandığında, Arm aynı güç tüketiminde daha yüksek bir performans veren GPU’ya sahip olacağınızı söylüyor. CPU çekirdeklerinde olduğu gibi, GPU’larda da güç verimliliği önemli bir faktör. Öyle ki, bu yeni tasarımlar sayesinde oyunları daha uzun süre daha performanslı şekilde oynayabileceksiniz.

Arm bu yıl verimlilik konusuna büyük bir önem vermiş gibi görünüyor ve GPU’larda da aynı durum geçerli. Bu, daha iyi performansın bir hedef olmadığı anlamına gelmiyor. Zira yeni nesil GPU’larda birçok performans iyileştirmesine yer verilmiş. Ancak verimlilik çoğu insan için daha önemli bir kriter. Bu sefer potansiyel performans kazançları son derece büyük olsa da, çoğu kişi genel olarak daha iyi pil ömrüyle ilgilenecektir.

Performans konusunda da %40 bant genişliği iyileştirmeleri göz ardı edilemez ve ortalama kare hızında %15 iyileştirme de kesinlikle küçümsenmeyecek bir şey. Bu GPU’nun ileride hangi yonga setlerine dahil edileceğini ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde Snapdragon 8 Gen 3 gibi yonga setlerindeki gelecek GPU’larla karşılaştırılmasını heyecanla bekliyoruz.

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