Son gelen raporlar, Samsung’un rafa kaldırdığı iddia edilen Fan Edition serisinin devamı olan Galaxy S23 Fan Edition’ın Avrupa versiyonu için yazılım geliştirmeye başladığını ortaya koyuyor. Bu gelişmenin, Galaxy S23 FE’nin varlığına ilişkin bir belirsizlik döneminin ardından gelmesi ise dikkat çekti. Son raporlar sadece cihazın varlığını doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda bazı özelliklerini de açıkladı. İşte piyasayı kasıp kavuracak yeni Fan Edition!

Galaxy S23 FE Exynos İşlemciyle Gelebilir!

Samsung, S23 FE’nin Avrupa sürümü olduğu söylenen SM-S711B model numaralı bir cihaz için ürün yazılımını test etmeye başladı. Yeni raporda belirtildiği gibi ürün yazılımı testinin başlatılması, Samsung’un cihazı yakın gelecekte piyasaya sürme olasılığını daha da güçlendiriyor. Cihazın ABD ve Güney Kore varyantları içinse henüz herhangi bir ürün yazılımına rastlanmamış.

Samsung, S23 FE’nin donanım yazılımını yeni yeni test etmeye yeni başladığına göre, piyasaya sürülmeden önce hala önemli miktarda zaman var gibi görünüyor. Buna karşılık, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 yazılımları önceki yılın sonundan bu yana test ediliyor. Bu cihazların Temmuz ayı sonuna kadar tanıtılması bekleniyor. Galaxy S23 FE’ye gelince, bu model 2024’ün başlarına kadar tanıtılmayabilir gibi görünüyor.

Raporlara göre Galaxy S23 FE, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED ekranla donatılacak. Cihaz gücünü Exynos 2200 yonga setinden alacak ve 6 GB / 8 GB RAM’e sahip olacak. 128 GB / 256 depolama seçenekleriyle gelecek ve One UI 5.1 ile Android 13 işletim sistemini çalıştıracak.

Galaxy S23 FE’nin arkasında OIS özellikli 50 megapiksel birincil kamera bulunacak. 25W hızlı şarj desteğine sahip cihaz, 4.500mAh boyutlu bir pil barındıracak. Bu da cihazın Galaxy S23’ten büyük olacağını gösteriyor.

Galaxy S23 FE, temelde Galaxy S22’nin Avrupa versiyonuyla çok benzer özellikler sergileyecek gibi görünüyor. Galaxy S23 FE’nin Galaxy S22’den önde olduğu tek kısım ekran boyutu olabilir. Galaxy S22 fiyatları ciddi oranda gerilemişken, Galaxy S23 FE’nin rekabetçi bir fiyatla tanıtılması gerekecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Fan Edition başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!