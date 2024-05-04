Galaxy S24 FE işlemcisi sızdı. Yeni Fan Edition ana seriden bile güçlü olabilir. Samsung, Galaxy S24 serisinde başarılı bir performans gösteren Exynos 2400 yonga setinin geliştirilmiş bir versiyonu olan Exynos 2400+ yonga setini Galaxy S24 FE modelinde kullanmayı planlıyor. Güç verimliliği ve performansı ile öne çıkan Exynos 2400+, Samsung’un üretim maliyetlerini düşürmesine de yardımcı olabilir.

Samsung, Galaxy S24 FE için Güç Verimliliği İle Öne Çıkan Exynos 2400+ İşlemcisini Kullanabilir

Exynos 2400, Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinde güç verimliliği ve performans açısından olumlu sonuçlar vermişti. Ancak, bazı alanlarda Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 ve A17 Pro gibi rakip yonga setlerine kıyasla yetersiz kalmıştı. Bu durum, Samsung’un yeni versiyon olan Exynos 2400+’ı geliştirmesine yol açtı.

Exynos 2400+ yonga setinin, selefine kıyasla yüzde 5 ila 10 arasında daha fazla güç verimli olması bekleniyor. Bu, cihazlar hakkındaki eleştirileri tamamen rafa kaldıracaktır. İşlemcinin Samsung tesislerinde üretilecek olması, aynı zamanda Samsung’un üretim maliyetlerini düşürmesine ve Galaxy S24 FE’nin rekabetçi bir fiyatla sunulmasına yardımcı olabilir.

Samsung’un bu yeni işlemcisini, Exynos 2400 ile arada ciddi farklar olmamasına rağmen “Exynos 2400+” olarak adlandıracağı belirtiliyor. Bu isim değişikliği, potansiyel alıcıların daha uygun fiyatlı ve daha güçlü bir akıllı telefon alacaklarını düşünerek Galaxy S24 Fan Edition modelini tercih etmelerine olanak tanıyabilir.

Exynos 2400+ işlemcisinde üretim veriminin de artacağı konuşuluyor. Bununla beraber Samsung’un üretim maliyetlerinin de düşmesi bekleniyor. Bu, şirketin tek bir üretim bandında daha fazla yonga seti üretebileceği ve genel maliyeti azaltabileceği anlamına geliyor. Samsung’un bu süreçte FOWLP teknolojisini kullanarak ısı direncini artırması ve çok çekirdekli performansı iyileştirmesi bekleniyor.

Ancak, Exynos 2400+ performansı hakkında kesin bilgilere henüz sahip değiliz. Samsung’un bu yeni yonga seti hakkında daha fazla detay açıkladığında, Galaxy S24 FE’nin performansı ve fiyatı hakkında daha net bir görüntü elde edeceğiz. Galaxy S24 FE işlemcisi teknoloji dünyasında çok sık konuşulacak gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung cephesinin yeni Fan Edition modeli neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!