ARM, 32 bit desteğini 2022’den itibaren tamamen bırakacak

ARM, yaklaşmakta olan yeni Cortex-A CPU çekirdekleriyle alakalı yeni bilgiler verirken aynı zamanda 32 bit desteğini bırakıp 64 bit ile yoluna devam edeceğini açıkladı.

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ARM, kod adı Matterhorn ve Makalu olan 2021 ve 2022 için yeni Cortex-A CPU çekirdekleriyle alakalı ilk ayrıntıları paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre şirket, 2022’de piyasaya süreceği Makalu kod adlı CPU’da 32 bit çağını kapatıp tamamen 64 bitle yoluna devam edecek.

ARM, 32 bit devrini kapatmaya başlıyor

Bu duyuru, ARM DevSummit’te konuşan Genel Müdür Paul Williamson tarafından yapıldı. Duyuru aynı zamanda mevcut 32 bit uygulamalar için donanım desteği olmayacağı anlamına da geliyor. Yalnız bu gelişme son kullanıcı için herhangi bir tehlike arz etmiyor. Çünkü Google, Ağustos 2019′dan itibaren Google Play Store’da yalnızca 64 bit uygulamaları kabul ettiğini söylemişti. Yani ARM CPU’larda 32 bit desteğinin bırakılması kesinlikle dezavantaj yaratmayacak.

ARM ayrıca, şu anda uygulamaların yaklaşık %60′ının halihazırda 64 bit uyumlu olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra uygulama geliştiricilerinin mevcut uygulamalarını güncellemek ve 64 bit desteği kazandırmak için bolca zamanı var. Öyle ki ARM yeni CPU’larını 2022′de piyasaya sürmeye başlayacak fakat sevkiyatların tamamlanması ve son kullanıcıya ulaşmasının 2023′ün başlarını bulabileceği düşünülüyor. Ama eğer söz konusu 32 bit uygulamanın güncellenmesi ve 64 bit’e geçirilmesi mümkün değilse, gelecekteki ARM Cortex-A çekirdeklerine sahip olan telefonlarda maalesef kendine yer edinemeyecek.

ARM, uygulamaların, oyunların ve hatta işletim sistemlerinin tamamen 64 bit olduktan sonra performansta %20’ye kadar artış göreceğini tahmin ediyor. Hem şirket 32 bit desteğinin sonlanmasıyla ek silikon kalıp ihtiyacından da kurtulmuş olacak. Bununla birlikte yonga tasarımcıları ve uygulama geliştiricileri de yalnızca 64 bit işlemlere odaklanacak.