Microsoft ARM tabanlı Windows PC’lere x64 desteği getiriyor

Microsoft, ARM platformu üzerine kurulu Windows işletim sistemleri için x64 uygulama öykünme desteği üzerinde çalıştığını resmi olarak açıkladı. Günümüzde çoğu Windows 10 uygulamasının artık 32 bit x86 desteğini kestiğini düşünürsek, şüphesiz Microsoft’un bu adımı ARM PC’leri büyük bir dertten kurtaracak.

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ARM platformuna sahip Windows 10 bilgisayarlar için günümüzde baş göstermekte olan büyük bir sorun var: x64 uygulama öykünme desteğinin olmaması. Şu anda Microsoft Surface Pro X gibi ARM tabanlı cihazlardaki Windows, yerel 32 bit ve 64 bit ARM uygulamalarını yalnızca ‘x86-32 bit’ olarak çalıştırabiliyor.

ARM’lı Windows’ların böyle bir sınırlamaya tabi olması elzem bir dezavantaj. Çünkü günümüzde Adobe başta olmak üzere çoğu geliştirici, uygulamalarını 64 bit x86′ya taşıdı ve 32 bit varyantlarını desteklemeyi bıraktı.

Microsoft, ARM cihazlar için müjdeyi verdi!

İşte bu sorunu kökten çözmek için Microsoft, ARM tabanlı Windows PC’ler için x64 uygulama öykünme desteği ekleyeceğini açıkladı. Böylelikle bütün Windows uygulamaları kusursuz bir biçimde ARM platformuna sahip Windows bilgisayarlarda da çalışabilecek. Bu noktada Microsoft, x64 desteğinin tüm ARM cihazlarına, hatta Qualcomm Snapdragon 835′e kadar eski cihazlara bile sunulacağını söyledi.

Ek olarak yazılım devi, ARM cihazlar için performans ve pil tüketimi odaklı bir Microsoft Edge tarayıcısı geliştireceğinin de müjdesini verdi. ARM tabanlı Windows’lar için bir de yerel Teams istemcisinin ufukta olduğu, Microsoft’un verdiği bilgiler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Microsoft, ARM’lı Windows PC’ler için Xbox Oyun Akışı deneyimini sunmak adına yoğun çalışmalar yapmıştı. Şirket ayrıca, ARM PC’lerde Windows 10 için uygulama uyumluluğunu iyileştirmek ve Uygulama Güvencesi programını ARM64 PC’lerde Windows 10′u kapsayacak şekilde genişletmek için Qualcomm ile işbirliği yaptığını duyurmuştu.

Yeni duyurulan x64 öykünme desteği ise, kasım ayında Windows Insider test kullanıcılarına sunulmaya başlanacak ve önümüzdeki yıl daha geniş bir işletim sistemi güncellemesiyle tüm kullanıcılara ulaşacak.