Arena of Valor: Yeni Çağ, Türkiye’de

Arena of Valor, Türkiye’ye özel yatırım ve büyüme planlarıyla ülkemiz pazarına giriş yaptı.

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Arena of Valor: Yeni Çağ ile artık Türkiye’de

Tencent Games’in 5v5 rekabetçi mobil oyunu, mobil cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilir ve oynanabilir durumda yayınlandı. MOBA türüyle piyasaya çıkan AoV, bu ay yayınlanan 4.0 güncellemesi ile yeni özelliklere kavuştu. Daha yüksek grafik kalitesi, daha kolay arayüz, mevcut 100’den fazla kahraman kadrosuna yeni eklenen Aya, daha dengeli savaşlar, yeni sezon modu, yeni başlayacaklar için oyunun temellerini öğretecek bir mod ve MOBA tarihinde tamamen yeni bir deneyim olan gece ve gündüz değişim özelliği ile Arena of Valor: Yeni Çağ, Türkiye’deki oyuncuların beğenisine sunuldu.

Türkiye’ye özel içerik ve etkinlikler yolda

Arena of Valor: Yeni Çağ, Türkiye özel etkinliklerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile başlıyor. Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce Arena of Valor’ın resmi YouTube hesabında yayınlanacak olan online etkinlikte, influencer turnuvası gerçekleşecek. Arthur karakteri için Türk motifleriyle süslenen kostüm, asker selamı, Osmanlı tokadı ifadeleri ve nazar boncuğu avatarı gibi Türk kültürünü yansıtan özel içerikler de oyuna ekleniyor.

Arena of Valor: Yeni Çağ, Türkiye yatırımlarına hız kesmeden devam edecek. Önümüzdeki süreçte oyuna Türkçe seslendirme, turnuvalar ve çok daha fazla özellik ekleniyor olacak. Ayrıca Tencent Games, oyunu geliştirmek için Türkiye’deki oyuncularından gelen geri bildirimleri dikkate almak istiyor.

Arena of Valor’ı indirmek için; Android / iOS