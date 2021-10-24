DÜNYANIN EN ÇOK SATAN 10 OYUNU

Hardware Plus olan yeni liste videolarıyla karşınızdayız. Bu videomuzda dünya genelinde resmi satış rakamları olarak en çok satan 10 oyunu listeledik.

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10. Terraria 30M – 2011

Terraria, 16 Mayıs 2011 tarihinde piyasaya sürülen bir aksiyon-macera/rol yapma oyunu. ilk önce PC, sonradan ise PS ve Xbox tarafında çıkan oyun, aynı zamanda Nintendo Switch ile mobil cihazlara da çıkış yaptı. Çıktığı gün 50.000, bir hafta içerisinde 200.000, Ocak 2013′ e kadar 2.000.000 satmıştır. Şu anda ise 30 milyonu aşarak rekor kırmıştır.

9. Red Dead Redemption 2 38M – 2018

GTA denilince akla gelen Rockstar’ın bir diğer efsanevi serisi RDR’nin devam oyunu olan RDR 2, listemize giren en yeni oyun. Tam 38 milyon satan yapım, ilk oyunun ikonik karakteri John Marston yerine Arthur Morgan ile bir deneyim yaşatıyor. Uzun süredir görmediğimiz vahşi batı temalı bu açık dünya oyununu üç sene önceki hype’ı ile en azından bir göz atmamış az kişi vardır.

9. Red Dead Redemption 2 38M – 2018

GTA denilince akla gelen Rockstar’ın bir diğer efsanevi serisi RDR’nin devam oyunu olan RDR 2, listemize giren en yeni oyun. 2018’de piyasaya çıkmasına rağmen tam 38 milyon satan yapım, ilk oyunun ikonik karakteri John Marston yerine Arthur Morgan ile bir deneyim yaşatıyor. Uzun süredir görmediğimiz vahşi batı temalı bu açık dünya oyununu üç sene önceki hype’ı ile en azından bir göz atmamış az kişi vardır.

8. Pac-Man 41M – 1980

Şimdi de geldik listemizin en eski yapımına. Ülkemizde özellikle atari çakmalarının yoğun olduğu dönemde popülerleşen sarı kafalı Pac-Man, tek dilimi alınmış bir pizza şekliyle hayaletlerden kaçarak labirentteki yemesi gereken her şeyi silip süpürmeye çalışıyorduToplamda bilinen 41 milyon satışı aşan Pac-Man’in oluşmasında ise ıspanak yiyerek güçlenen Temel Reis çizgi filmi ve hayaletlerin ise Casper’dan esinlenildiği de söyleniyor.

7. Mario Kart 8 / Deluxe 45,5M – 2014

Super Mario dünyası gerçekten büyük bir evren haline geldi. Mario ve Luigi ile onlarca oyun toplamda belki de milyarlara ulaştı. Mario Kart 8 ve 2017’de çıkan Mario Kart 8 Deluxe, toplamda 45,5 milyon adet satarak en çok satan 7. oyun olmayı başarıyor.

6. Pokémon Red / Green / Blue / Yellow 47,5M – 1996

Şimdi, en çok satan oyunlardan bahsederken Pokemon’un listede olmaması da elbette çok şaşırtıcı olurdu. Pokemon’un 96’da çıkan Kırmızı ve Mavi versiyonu, yakalanabilecek cep canavarlarının farklarından kaynaklanan bu renk ayrımına sahip. Sarı, yani yellow versiyonu ise Pikachu odaklı ve başlangıçta direkt bu şirin elektrik yüklü arkadaşımızı seçmek durumunda kaldığınız bir versiyonu olarak çıkıyor.

5. Super Mario Bros. 58M – 1985

Evet, herkesin bildiği, tanıdığı bu melodi elbette Super Mario’nun. Aslında 83’te Mario Bros. olarak çıktı, ama patlamayı Super olanları yaptı. Mario efsanesi sadece oyunda değil, film, çizgi film, markalı ürünler olarak helen milyonlarca insan tarafından özel bir yere sahip.

4. PlayerUnknown’s Battlegrounds 70M – 2017

PUBG, listemizde dört, ama tekli oyun olarak üçüncü sıraya çıkmayı başaran ve battle royale akımını tüm dünyaya ezberleten bir oyun konumunda. PlayerUnknown olarak tanınan Brendan Greene tarafından geliştirilen oyun, aslında bir mod. Bu arada oyunun esin kaynağı günümüzde Açlık Oyunları gibi düşünülse de 2000 yılında vizyona giren Battle Royale adındaki Japon filmi. Merak edenler varsa izleyebilirler.

3. Tetris 143M – 1984

Geldik en çok satan 10 oyun listemizin podyumuna. Tetris. Farklı şekillerdeki blokları düzgünce yerleştirmeye çalıştığımız oyun resmi veriler olarak tüm versiyonları ile 143 milyon satmış. Fakat 7’den 77’ye herkesin en az bir kere oynadığından da eminim. Sovyet bilgisayar mühendisi Aleksey Pajitnov tarafından 1984’te tasarlanan oyunun Nintendo, Atari ve EA versiyonları da mevcut.

2. Grand Theft Auto V 150M – 2013

GTA denilince akla GTA V değil, Vice City ya da San Andreas gelir. Eski nesiller için şahane ötesi olan bu oyunlar bu aralar GTA Trilogy olarak yeni nesil grafikler ile gelecek neyse ki. Rol yapma muhabbetleri ile oyun içerisinde binlerce farklı oyun ortaya çıkartan GTA V, 150 milyon barajını aşarak şimdiden efsaneler arasına girdi. Metacritic’e göre de tüm zamanların en iyi 10 oyunu arasındaki yerini koruyor.

1. Minecraft 238M – 2011

Minecraft, 238 milyonu aşan satış adedi ile yakın dönemde 10 oyun listemizin tepesinde olarak kırılması zor bir rekora imza attı. Halen satılmaya devam ettiğini düşünürsek başka bir oyunun geçmesi de bir hayli zor olacak. Java üzerinde oyun geliştirme yeteneklerini test eden Markus “Notch” Persson tarafından geliştirilen Minecraft, zamanla farklı gelişmeler içererek en fazla modlanan oyunlardan da biri haline geldi.