Markaların yaptıkları ve hatalarını konuştuğumuz Nesini Sevmiyorsunuz’un dördüncü konuğu HUAWEI oldu. Bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

HUAWEI , Türkiye’de en çok satış yapan markların başında geliyor. Birçok kullanıcıya sahip olmasının yanında kimileri bağlılık derecesinde severken kimileri ise hatalar ve sorunlarının çok olması sebebiyle nefret eder derece sevmiyor. Biz de bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz diye sorduk ve gösterdiğiniz yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmak istemedik.

Peki siz HUAWEI ‘nin nesini sevmiyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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