Lorraine Üniversitesi’nden araştırmacılar, dengesini kaybetmiş bir insan gibi bacaklarından biri kırıldığında duvara yaslanmak için TALOS insansı robotunu kullanan D-Reflex sistemini geliştirdi. Sinir ağı tabanlı sistem, deneyimini (bu durumda 882.000 eğitim simülasyonu) kullanarak duvarda denge sağlama olasılığı en yüksek olan noktayı hızla buluyor.

Sonuç olarak robot yere düşmek yerine, bileğini burkmuş bir insan gibi duvara yaslanıyor. Çok zarif değil ama dört testten üçünde etkili oldu.

D-Reflex düşmeleri engellemez, tüm olası pozisyonları veya yüzeyleri hesaba katamaz. Ayrıca iyileşmeye de yardımcı olmuyor.

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Bununla birlikte, araştırmacılar hareket halindeyken faydalı olacak bir sistem yaratmayı umuyor ve düşme yaklaştığında sandalyeleri ve diğer karmaşık nesneleri tutabilecek robotlar öngörüyorlar. Bu, aksi takdirde düşüp çarpacak olan işçi robotları değiştirme maliyetinden tasarruf sağlayabilir ve çevrelerini kendi yararlarına kullanmayı öğrenen daha “doğal” robotlara yol açabilir.