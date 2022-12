Ming-Chi Kuo’nun bildirdiğine göre, teknoloji devinin yaklaşan AR/VR cihazı olarak son birkaç aydır haberlerde yer alan Apple’ın Karma Gerçeklik kulaklığı, yazılımla ilgili sorunlar nedeniyle gecikebilir.

Rapora göre, uzun süredir söylentileri dolaşan Apple AR/VR kulaklığı, cihazın toplu sevkiyatını önümüzdeki yılın ikinci yarısına, yani 2023’e kadar geciktirebilecek, yazılımla ilgili belirtilmemiş sorunlar yaşıyor.

Kuo, cihazın bileşenleri için toplu sevkiyatların muhtemelen 2023’ün ilk yarısında başlayacağını, ancak tamamen monte edilmiş cihazın sevkiyatının yılın ikinci yarısına kadar başlamayabileceğini ve bu nedenle lansmanın ertelenmesine neden olacağını söylüyor.

The mass shipment schedule of components is still likely 1H23/2Q23, but due to postponed mass shipment schedule of the end product, Apple MR headset shipment forecast in 2023 will likely be less than 500k units, which is lower than the market consensus of 800k-1,200k units.

