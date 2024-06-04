Araç alacaklar dikkat, Alman otomobil devi Opel kampanya haberi ile karşımızda. Opel, Haziran ayına özel olarak sunduğu avantajlı kampanyalarla araç almayı düşünenler için büyük fırsatlar sunuyor. Yenilenen modelleri ve cazip kredi imkanlarıyla dikkat çeken Alman araç üreticisi, hem binek hem de hafif ticari araç segmentinde iddialı. Araç alacaklar dikkat, bu kampanyayı kaçırmayın.

Araç Alacaklar Dikkat, Opel Kampanya Yaptı

Opel Corsa, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile öne çıkıyor. Ayrıca, Opel Astra, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Araç alacaklar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz!

Opel‘in popüler SUV modelleri arasında yer alan Crossland ve Mokka da kampanya dahilinde. Crossland, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunarken, Mokka ise aynı şartlarda satışa sunuluyor. Opel Grandland ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile müşterilere sunuluyor.

Elektrikli araçlara olan ilgi giderek artarken, Opel de bu trende uyum sağlıyor. Yeni Opel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Mokka Elektrik ise 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla dikkat çekiyor. Opel Astra Elektrik de 300 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor.

Alman araç üreticisi Opel, ticari hayatı kolaylaştıran çözümleriyle de öne çıkıyor. “İşi Almanlara Bırakın” sloganıyla hafif ticari araç segmentinde fark yaratmayı amaçlayan Opel, yeni Zafira, Combo ve Combo Cargo modellerinde cazip kredi seçenekleri sunuyor. Zafira, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla, Combo ve Combo Cargo ise 225 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Yeni Vivaro Cargo, Vivaro City Van ve Movano da 225 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Opel, Haziran ayının kampanya olanaklarına ek olarak, birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor.

Geniş hafif ticari ürün gamı ve modern binek modelleriyle Opel, müşterilerini showroomlarına davet ediyor. Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor ve online satın alım yapabiliyor.

Araç alacaklar dikkat! Opel Haziran kampanyası kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Türkiye’de otomobil satışları biraz düşmüş olsa da, son kampanyalar ile satışlar hız kazanacak gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Opel’in yeni kampanyası nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!