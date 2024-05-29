Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2022 yılının başında yeni orta segment akıllı telefonu olan Galaxy S21 FE’yi tanıttı. 2024 yılına geldiğimizde ise uygun fiyatından dolayı insanlar halen Galaxy S21 FE almak istiyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S21 FE büyük bir indirim aldı. Detaylara bakalım.

Galaxy S21 FE’den şok edici fiyat indirimi

Akıllı telefon bir süredir 18.000 liralık bir fiyat etiketi ile satılıyordu. 29 Mayıs 2024 tarihinde ise incehesap Galaxy S21 FE için yeni bir kampanya başlatarak akıllı telefonu 16.499 TL’lik bir fiyat etiketi ile satmaya başladı. Satın almak isterseniz çevrimiçi alışveriş sitelerinden bulabilirsiniz.

Galaxy S21 FE neler sunuyor?

Galaxy S21 FE, Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 401 PPI piksel yoğunluğuna sahip. 120hz ekran yenileme hızına sahip bu ekranda Dynamic AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

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Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888 versiyonu kaputun altında Snapdragon 888 yonga setine sahip. Bu yonga seti 2021 yılının amiral gemisi yonga seti olarak karşımıza çıkıyordu. Xiaomi 11 serisi, Galaxy 21 serisinin Avrupa ve Amerika versiyonları gibi akıllı telefonlarda sıkça gördüğümüz bu yonga seti ısınma sorunları ile gündeme gelmişti. Snapdragon 888 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy S21 FE’nin Snapdragon 888 versiyonu önceki versiyon ile aynı kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda bizleri 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameranın OIS desteği de mevcut. Ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise akıllı telefon selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip.