Apple iPhone 12 Mini’nin fişi beklenenden daha erken çekiliyor

Bir rapora göre, Apple sessiz sedasız iPhone 12 Mini’nin üretimini durdurdu. Kompakt amiral gemisinin, üç kardeşinin aksine satış hedeflerini tutturamadığı bildirildi. Rapor, Apple’ın iPhone 12S veya iPhone 13 modelinin çıkışından önce diğer üç başarılı iPhone 12 modeline odaklanacağını belirtiyor.

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iPhone 12 serisi, Apple için büyük bir olay oldu ancak bu ailedeki her cihazın eşit derecede başarılı olduğu anlamına gelmiyor. TrendForce’un (h/t XDA) yeni bir raporuna göre şirket, iPhone 12 Mini üretimini sessizce durdurdu. Tayvanlı araştırma firması, Mini’nin serideki “diğer modellere kıyasla hayal kırıklığı yaratan satış performansı yaşadığını” söyledi. Sonuç olarak Apple, üç baskın iPhone 12 modelinin satışlarını artırmak için telefonun üretimini durdurdu.

iPhone 12 Mini, özellikle amiral gemisi donanımı, kompakt, cepte taşınabilir ve uygun fiyatlı konumuyla kullanıcılar için çok şey yapıyor. Hızlı şarj, daha büyük bir pil ve yüksek yenileme hızına sahip bir ekrandan yoksun olsa da, mevcut tek amiral gemisi kompakt akıllı telefonlardan biri olmaya devam ediyor. Android tarafında elbette artık 6.1 inç Sony Xperia 5 II’den 5.9 inç Asus Zenfone 8’gibi rakipleri var. Ancak her ikisi de 5.4 inç ekran boyuna sahip iPhone 12 Mini’den oldukça büyük. Bu nedenle, gerçekçi bir şekilde küçük bir amiral gemisi akıllı telefon istiyorsanız, iPhone 12 Mini’nin tek seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Peki Apple iPhone 12S Mini veya iPhone 13 Mini çıkaracak mı?



Tabii ki, Apple’ın iPhone 12 Mini’yi erken sonlandırması, bir sonraki yeni iPhone modellerinde Mini sersinin olup olmayacağı hakkında arkasında soru işaretleri bırakıyor. TrendForce, söylentilere göre yıl sonu iPhone 12S veye iPhone 13 serisinin daha küçük çentikler ve genel optimizasyonlar içereceğini ancak büyük bir revizyon olmayacağını öne sürüyor. Ancak, bir Mini modelin bu planlarının bir parçası olduğuna dair hiçbir sızıntı veya belge yok. Bazı küçük telefon sever kullanıcılar hala Samsung ve OnePlus gibi markaların kompakt akıllı telefonlar ve hatta Mini modellerinin satış grafiği az olsa bile piyasaya sürülme fikrini konuşuyor. Ancak iPhone 12 Mini’nin fişinin çekilmesi, büyük akıllı telefonların – en azından büyük iPhone’ların – Apple tarafında fazlasıyla ilgi gördüğünü, satışlarının iyi olmaya devam ettiğini gösteriyor. Peki sizler Apple piyasaya çıkarsa iPhone 13 Mini satın alır mıydınız?