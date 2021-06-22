Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 12 Mini’nin fişi beklenenden daha erken çekiliyor
Bir rapora göre, Apple sessiz sedasız iPhone 12 Mini’nin üretimini durdurdu. Kompakt amiral gemisinin, üç kardeşinin aksine satış hedeflerini tutturamadığı bildirildi. Rapor, Apple’ın iPhone 12S veya iPhone 13 modelinin çıkışından önce diğer üç başarılı iPhone 12 modeline odaklanacağını belirtiyor.
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iPhone 12 serisi, Apple için büyük bir olay oldu ancak bu ailedeki her cihazın eşit derecede başarılı olduğu anlamına gelmiyor. TrendForce’un (h/t XDA) yeni bir raporuna göre şirket, iPhone 12 Mini üretimini sessizce durdurdu. Tayvanlı araştırma firması, Mini’nin serideki “diğer modellere kıyasla hayal kırıklığı yaratan satış performansı yaşadığını” söyledi. Sonuç olarak Apple, üç baskın iPhone 12 modelinin satışlarını artırmak için telefonun üretimini durdurdu.
iPhone 12 Mini, özellikle amiral gemisi donanımı, kompakt, cepte taşınabilir ve uygun fiyatlı konumuyla kullanıcılar için çok şey yapıyor. Hızlı şarj, daha büyük bir pil ve yüksek yenileme hızına sahip bir ekrandan yoksun olsa da, mevcut tek amiral gemisi kompakt akıllı telefonlardan biri olmaya devam ediyor. Android tarafında elbette artık 6.1 inç Sony Xperia 5 II’den 5.9 inç Asus Zenfone 8’gibi rakipleri var. Ancak her ikisi de 5.4 inç ekran boyuna sahip iPhone 12 Mini’den oldukça büyük. Bu nedenle, gerçekçi bir şekilde küçük bir amiral gemisi akıllı telefon istiyorsanız, iPhone 12 Mini’nin tek seçenek olduğunu söyleyebiliriz.
Peki Apple iPhone 12S Mini veya iPhone 13 Mini çıkaracak mı?
Tabii ki, Apple’ın iPhone 12 Mini’yi erken sonlandırması, bir sonraki yeni iPhone modellerinde Mini sersinin olup olmayacağı hakkında arkasında soru işaretleri bırakıyor. TrendForce, söylentilere göre yıl sonu iPhone 12S veye iPhone 13 serisinin daha küçük çentikler ve genel optimizasyonlar içereceğini ancak büyük bir revizyon olmayacağını öne sürüyor. Ancak, bir Mini modelin bu planlarının bir parçası olduğuna dair hiçbir sızıntı veya belge yok. Bazı küçük telefon sever kullanıcılar hala Samsung ve OnePlus gibi markaların kompakt akıllı telefonlar ve hatta Mini modellerinin satış grafiği az olsa bile piyasaya sürülme fikrini konuşuyor. Ancak iPhone 12 Mini’nin fişinin çekilmesi, büyük akıllı telefonların – en azından büyük iPhone’ların – Apple tarafında fazlasıyla ilgi gördüğünü, satışlarının iyi olmaya devam ettiğini gösteriyor. Peki sizler Apple piyasaya çıkarsa iPhone 13 Mini satın alır mıydınız?
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M22’nin tüm özellikleri ortaya çıktı!
Samsung‘un yeni orta segment modeli Samsung Galaxy M22‘ye ait yeni teknik özellikler ortaya çıktı. İşte Galaxy M22’nin tüm özellikleri.
Akıllı telefon pazarında her segmente hitap eden Samsung, yeni uygun fiyatlı ve yüksek özellikli modeli Galaxy M22 ile anılıyor. Dün Galaxy M32 modelini tanıtan Samsung, şimdi Galaxy M22 modelinin özellikleri ile konuşuluyor. Bugün gelen sızıntılarda Galaxy M22’nin de 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıktı. İşte orta segmente hitap eden Galaxy M22’nin bilinen tüm özellikleri.
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Samsung Galaxy M22’nin bilinen tüm özellikleri!
İlk olarak Mayıs ayında karşımıza çıkan Samsung Galaxy M22, şirketin orta segment cihazları arasında yer alacak. Henüz tanıtımı gerçekleşmeyen Galaxy M22, hemen hemen tüm özelliklerini ortaya döktü diyebiliriz. Bunların en başında bugün ortaya çıkan hızlı şarj detayı geliyor.
Daha öncesinde 15W hızlı şarj desteği ile yetersiz kalan orta segment Samsung modelleri artık 25W desteğine kavuşuyor. Dün 25W hızlı şarj desteği ile tanıtılan Galaxy M32’nin ardından, Galaxy M22‘nin de 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağı açıklandı. Öte yandan 6.4 inç büyüklüğünde 90Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED Infinity-U ekran ile birlikte gelmesi beklenilen Galaxy M22, içerisinde tıpkı M32 gibi 6000mAh‘lik bir batarya taşıyacak.
Performansını MediaTek Helio G80 yonga setinden alması beklenilen Galaxy M22, 4GB ve 6GB RAM bellek desteği sunacak. Depolama tarafında 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı seçenek sunacak olan M22, ön tarafında 13MP‘lik bir ön kameraya, arka tarafında ise 48MP‘lik bir ana kameraya ev sahipliği yapacak.
Depolamayı yetersiz bulanlar için bir microSD kart yuvasına sahip olan Galaxy M22, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü, 4K video kaydı, USB 2.0 Type-C bağlantı noktası, 3.5mm kulaklık girişi, NFC, LTE, Bluetooth 5.0 gibi teknolojilere ve özelliklere de sahip olacak.
Özelliklerini bu kadar hızlı ortaya döken Galaxy M22‘nin ne zaman tanıtılacağı şimdilik bilinmiyor. Cihazın fiyatı ve net özellikleri Samsung‘un yapacağı tanıtımda belli olacak. Bakalım Galaxy M22’nin özellikleri gerçekten böyle mi. Sizce Samsung yeni modeli olan Galaxy M22‘ye ne kadar fiyat biçecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Mini’nin üretimi durduruldu!
Apple‘ın yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 12 Mini için üzücü haber geldi. Apple’ın sevilen modeli iPhone 12 Mini’nin üretimi durduruldu.
Yıllardır akıllı telefon pazarında köklü bir yere sahip olan Apple, yeni modelleri ile her ne kadar insanları heyacanlandırsa da, fiyatlar ile üzmeye devam ediyor. Ülkemizde iPhone‘un en yeni modellerinin fiyatlarının 10.000TL üzerinde olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, iPhone 12 Mini gibi modellere ihtiyaç duyuluyor.
Henüz 2020 yılının sonunda karşımıza çıkan iPhone 12 Mini çok sevilen bir model olmuştu. Hem yeni hem uygun fiyatlı hem de Apple logolu bir akıllı telefon kullanmak isteyenlerin ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan iPhone 12 Mini, şimdi üzücü bir haber ile karşımıza çıktı. Görünüşe göre iPhone 12 Mini’nin üretimi durduruldu.
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Tüm dünyada beklenilen bir model olan iPhone 12 Mini, her ne kadar fiyatı ile diğer modellere göre uygun olsa da, satışları diğer modellere göre yetersiz kaldı. Şu anda Apple‘ın resmi sitesinde 9999TL fiyat etiketi ile satılan iPhone 12 Mini, iPhone 12’den sadece 1000TL daha ucuz. Aslında 1000TL çok cazip bir fark olsa da o fiyatlara telefon alan kişilerin tercihi genellikle iPhone 12’den yana oldu. Bu da iPhone 12 Mini satışlarını etkiledi. Bugün gelen sızıntılara göre Apple iPhone 12 Mini’nin üretimini durdurdu.
Apple‘ın resmi Web sitesinde hala satışları bulunan iPhone 12 Mini, stoklar bitene kadar satışta olacak. Ancak elde kalan stoklar bittiğinde iPhone 12 Mini’nin hem üretimi ve satışı bitmiş olacak. iPhone 12 Mini her ne kadar diğer modellere göre uygun fiyatlı olsa da, cihazın fiyatı iPhone 12 Mini‘nin ömrünü uzatmaya yetmedi. Bakalım Apple başka bir uygun fiyatlı model ile karşımıza çıkacak mı?
iPhone 12 Mini’nin teknik özellikleri ve fiyatı!
- Ekran: 5.4 inç Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A14 Bionic
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB, 128GB ve 256GB
- Batarya: 2227mAh
- Ön kamera: 12MP
- Arka kamera: 12MP+12MP
Tekrar hatırlatmak gerekirse iPhone 12 Mini‘nin stokları bittiğinde iPhone 12 Mini’nin satışı durdurulacak. Ancak şu anda hala Apple’ın web sitesinde satışta olan iPhone 12 Mini‘nin 64GB depolamalı versiyonu 9999TL fiyat etiketine sahip. 128GB‘lık versiyon 10499TL iken 256GB‘lık versiyon ise 11499TL fiyat etiketine sahip.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, yeni Redmi Note modellerinde 100W hızlı şarj desteği sunabilir!
Xiaomi‘nin sevilen serisi Redmi Note, yeni modellerinde 67W hızlı şarj yerine 100W hızlı şarj desteği ile birlikte gelebilir. İşte 100W destekli olması beklenilen Redmi Note‘un detayları.
Xiaomi firmasını orta segmentte temsil eden Redmi Note serisi yepyeni bir şarj teknolojisi ile tanışacak gibi gözüküyor. Xiaomi’nin tüm dünyada beğenilen modellerini içerisinde barındıran Redmi Note serisinin yeni modellerinde 100W hızlı şarj desteği bulunacağı söyleniliyor. Peki 100W hızlı şarj desteği gerçekten sunulabilir mi? Gelin haberin detaylarına bakalım.
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Xiaomi‘nin başarılı akıllı telefon serisi Redmi Note, yeni bir sızıntı ile herkesi heyecanlandırdı. Şimdiye kadar adeta satış rekorları kıran Redmi Note serisi, söylentilere göre 100W hızlı şarj desteğine kavuşacak.
Önceki modellerde en yüksek 67W hızlı şarj desteği sunan Xiaomi Redmi Note, bu desteği sadece Redmi Note 10 Pro 5G ile sunmuştu. Bugün Weibo‘da Digital Chat Station tarafından yapılan bir paylaşımda Xiaomi’nin bu modellerde 100W hızlı şarj desteği sunmayı planladığı açıklandı.
Konu ile ilgili paylaşımı yapan Digital Chat Station, Xiaomi’nin yeni Redmi Note serilerinde 100W hızlı şarj desteği sunacağını ortaya çıkardı. Ek olarak Xiaomi‘nin kısa süre önce HyperCharge adındaki hızlı şarj teknolojilerini tanıttığını da göz önünde bulundurduğumuzda, bu bilginin yüksek bir ihtimalle doğru olduğunu söyleyebilriiz.
HyperCharge teknolojisi ile 8 dakikada %100 şarj!
Öte yandan HyperCharge teknolojisine bakacak olursak, Xiaomi 200W ve 120W olmak üzere iki farklı hızlı şarj teknolojisini gözler önüne sürmüştü. 200W HyperCharge teknolojisi ile 4000mAh’lik bir pili üç dakikada %50 oranında şarj etmeyi başaran Xiaomi, %100 şarja sekiz dakikada ulaşmıştı.
Aynı şekilde 120W HyperCharge teknolojisi ile yedi dakikada %50 şarj oranını yakalayan Xiaomi, %100 şarja 15 dakikada ulaşmıştı. Ayrıca 80W kablosuz hızlı şarj platformunun yine aynı bataryayı 19 dakikada tamamen doldurduğunu da belirtmek gerek.
Değerlere baktığımızda 100W hızlı şarj destekli bir Redmi Note modeli sunulursa 4000mAh‘lik bir bataryanın ortalama 18-20 dakika gibi bir sürede tam doldurulacağı görülüyor. Öte yandan Xiaomi‘nin amiral gemisi modellerinde 200W ve 120W HyperCharge teknolojilerinin kullanılacağı da aşikar. Bu durumda 100W hızlı şarj teknolojisinin Redmi Note serisine gelmesi hiç şaşırtıcı olmaz.
Bakalım Xiaomi 100W hızlı şarj teknolojisini gerçekten Redmi Note serisinde sunacak mı. Sizce Redmi Note serisi 100W hızlı şarj desteğine kavuşacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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