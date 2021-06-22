Otomotiv
Yeni Dacia Duster yüzünü gösterdi!
Konfor, tasarım ve güvenlik özellikleriyle ideal SUV arayanlar için cazip bir seçenek olan Dacia Duster yenileniyor. Türkiye’nin sevilen SUV modeli beklenen otomatik EDC şanzımana kavuşuyor. Yeni Duster,8 inçlik multimedya ekranı, markanın yeni imzası olan Y şeklindeki LED ışık imzalı farlar ve Arizona Turuncu gövde rengi gibi öne çıkan yeni özellikleriyle Eylül ayında ülkemizde satışa sunulacak.
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2010 yılından bu yana satışa sunulan Duster, SUV segmentinin dengelerini değiştirdi. Bugüne kadar 1.9 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Duster, 2019 yılından bu yana Avrupa’da perakende SUV satışlarında kendi sınıfının lideri konumunda bulunuyor. Günlük kullanımın yanı sıra outdoor maceralar için de ideal bir yol arkadaşı olan Duster, yeni yüzüyle bu başarısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.
İçindekiler
Kullanım amacına odaklanan dış tasarım
Renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster, daha çağdaş bir tasarıma kavuştu. Tasarımdaki değişim, daha gelişmiş bir aerodinamik yapıyla verimliliğe katkı sağlıyor. Yeni Duster, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük sağlayarak Duster’ın karakterine katkıda bulunuyor. Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor.
İç mekanda daha fazla konfor
Yeni Duster, yolcularına daha fazla konfor vadediyor. Yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip orta konsol ile yolcu kabini çok daha çekici bir görünüm sunuyor. Ayrıca yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor. Duster, yeni koltuk döşemelerini tüketicilerle buluşturuyor. Koltuk başlıklarının ince formu, hem arka koltuk yolcularının, hem de ön koltuk yolcularının görüşünü iyileştiriyor. 70 mm hareket alanına sahip kol dayamasıyla orta konsol tasarımı, iç mekandaki yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Orta konsol, kapaklı 1,1 litrelik saklama alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketine ev sahipliği yapıyor.
Tüm donanım seviyelerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemi sunuluyor.
2 yeni multimedya sistemi ve gelişen 4×4 ekranı
Yeni Duster’da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi, kullanıcı dostu Media Display ve Media Nav bilgi-eğlence sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor. Media Display’de 6 hoparlör, Bluetooth bağlantısı, 2 USB girişi ve Apple CarPlay ile Android Auto gibi özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini etkinleştirmek için kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon ve kablosuz Apple CarPlay ile geliyor. Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4×4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.
Daha fazla güvenlik
Standart olarak sunulan hız sınırlandırma, yeni nesil ESC’nin yanı sıra Yeni Duster’da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Park Asistanı, Yokuş Kalkış ve 4×4 versiyonlar için Yokuş İniş Destek Sistemi gibi özellikler, bu sistemler arasında yer alıyor. Ayrıca önde bir, yanlarda birer ve arkada da bir adet olmak üzere toplamda 4 adet kameradan oluşan 360 derece kamera sürücünün işini kolaylaştırıyor.
Verimli motorlar ve beklenen EDC şanzıman
Yeni Dacia Duster’ın yenilenen motor gamı sürüş keyfini daha düşük karbon emisyonlarıyla mümkün hale getiriyor. Tüketicilerin merakla beklediği otomatik EDC şanzıman ise TCe 150 bg motorla kombine ediliyor. Yenilenen yüzüyle birlikte bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaştı. Diğer motor ve şanzıman ve yakıt seçenekleri ise şöyle:
Dizel:
- dCi 115 bg (4×2 veya 4×4) ve 6 vitesli manuel şanzıman
Benzin:
- TCe 90 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman
- TCe 150 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman
- TCe 150 bg (4×4) ve 6 vitesli manuel şanzıman
- TCe 150 bg (4×2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman
Fabrika Çıkışlı Benzin&LPG:
- ECO-G 100 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman
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Otomotiv
Yeni DS 9 Crossback hakkındaki söylentiler ve beklenen detaylar
Genelde giriş ve orta modelleriyle tanınan Fransız markalar arasında üst segmenti hedefleyen bir marka DS. Ülkemizde son yıllarda DS 7 Crossback modeliyle dikkat çeken markanın yolda yeni bir modeli bulunuyor. DS 9 Crossback olarak adlandırılacak olan bu model, markanın yeni amiral gemisi modeli olacak.
Gündemdeki diğer bir başlık: Mazda, Yeni 6 ve gelecek elektrikli modeller hakkında konuştu
Şimdilik üç büyük Alman için yani BMW, Mercedes ve Audi‘nin pazar payları açısından büyük bir tehdit değil DS. Şahsen bunun en büyük sebebinin, model gamının henüz yeterince geniş olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Tabi diğer büyük bir sebep olarak DS’in tasarım anlayışının herkese hitap etmeyişi de gösterilebilir.
Son zamanlarda yeni DS 9 sedan ve yeni DS 4 hatchback ile ürün yelpazesini genişleten Fransız üretici, henüz büyük bir ivme yakalayamadı. Fakat haberimizin konusu olan DS 9 Crossback‘in gelmesiyle biraz hareket yakalayacak gibi görünüyor. Bu arada aracın DS 9 ASL (Aero Sport Lounge) adıyla gelme ihtimalinin bulunduğunu da belirtip, yazının geri kalanında kendisinden bu şekilde bahsedeceğim.
Adından da anlaşılacağı üzere DS 7 Crossback’in üstünde konumlandırılacak olan DS 9 ASL, eVMP mimarisini kullanacak. Birkaç ufak detay dışında araçla ilgili hiçbir bilgi paylaşılmadı. Stellantis çatısı altında toplanan markalardan biri olan DS’in karşımıza ne ile çıkacağını, güncel modeller, konseptler ve en son teknolojileri bir arada düşünerek biraz tahmin edebiliriz.
DS 9 ASL nasıl bir tasarıma sahip olacak?
DS 9 ASL’nin, 2020 yılında gerçekleşmesi beklenen fakat iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi yapılamayan DS Aero Sport Lounge konseptinden ilham alacağı düşünülüyor. Ayrıca Fransız üreticinin tasarım şefi Thierry Metroz, DS Aero Sport Lounge konseptinin gelecek modellerin başlangıç noktası olacağını doğruladı. Keza yeni DS 4 hatchback üzerindeki çizgileri de DS 9 ASL’de görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ki DS 4, BMW 1-Serisi gibi modellerle rekabet edecek bir model. Haliyle DS 9 ASL, dış tasarımda söz konusu konseptten biraz daha sade çizgilere sahip ama kabinde oldukça gösterişli bir model olacak diye düşünülüyor.
Görsellerde yer alan ASL, alçalan tavan çizgisi ve küçük arka camıyla coupe SUV tasarımında bir konsept. Araç, 23 inç boyutlu jantları (Seri üretim modelinde daha küçük jantlar yer alacak.) ve 5 metrelik uzunluğuyla oldukça heybetli bir görünüşe sahip.
ASL konseptinin kabinine ait çizimde ise alışılagelmiş gösterge panellerinin yerine biri diğerinin üstüne görüntüyü yansıtacak şekilde bir çift şerit eklenmiş. Ön konsolun yanların konumlandırılan, yan aynalar yerine yerleştirilen kameraların ekranları ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını satışa çıkacak araçta görme ihtimalimiz ise oldukça yüksek diyebiliriz. Çünkü DS, oldukça sıra dışı seçimlerle müşterilerinin karşısına çıkmayı seven bir şirket.
DS 9 ASL hakkında bilinen ve beklenen teknik detaylar
Geçen sene satışa çıkan DS 9 sedanın mimarisi, Citroen C4 Picasso‘dan DS 7 Crossback‘e kadar neredeyse her Citroen’de bulunan yaşlı EMP2 mimarisini kullanıyordu. Fakat DS 9 SUV’da, PSA‘nın FCA ile birleşmeden hemen önce geliştirdiği eVMP mimarisinin kullanılması bekleniyor. Orta ve büyük boyutlu modellere yönelik olan bu eVMP mimarisi, önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş sistemleri için tasarlanmış. Ayrıca bu mimari ile saf elektrikli veya hibrit güç aktarma organları da kullanılabiliyor.
Mevcut DS modellerinde kullanılan seçenekleri göz önünde bulundurarak şu şekilde tahminler yapılabilir. 335 beygire kadar güç sunabilen, aks mesafesine göre 60-100 kWh arası pil paketlerini taşıyan ve WLTP döngüsüne göre 400-650 km menzil sunabilen seçenekler görebiliriz. DS 9 ASL dediğimiz aracın, markanın yeni amiral gemisi modeli olacağını da düşünürsek, üçüncü sıra koltuk opsiyonu sunacağı söylenen aracın bahsi geçen güç-menzil değerlerinin en üstünü karşılaması bekleniyor.
Ayrıca DS Aero Sport Lounge konsepti, DS Techeetah Formula E‘de kullanılan güç aktarma organını taşıyordu. 110 kWh batarya ve 671 beygirlik elektrik motorundan güç alan konseptin 0-100 km/s hızlanmasının 2.8 saniye olduğu iddia ediliyordu. Bunu da bir dipnot olarak verelim.
DS 9 ASL’nin fiyatı ve satış tarihi
DS 7 Crossback’in üzerinde konumlandırılacak olan DS 9 ASL, haliyle onun 32 bin – 56 bin İngiliz sterlini fiyatından biraz daha pahalı olacak. BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe gibi araçlarla rekabet edecek olan aracın 45 bin – 65 bin İngiliz sterlini aralığında bir fiyatla satışa çıkacağı düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
NOT: Haberde yer alan temsili DS 9 ASL çizimleri, Jean Francois Hubert/SB-Medien tarafından yapılmıştır ve onun kendi kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. DS ile resmi bir bağlantısı yoktur.
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Otomotiv
Mazda, Yeni 6 ve gelecek elektrikli modeller hakkında konuştu
Mazda, 2030 yılına kadar olan teknolojileri ve model gamı hakkındaki beş maddelik planını açıkladı. Bu plan dahilinde 2022-2025 yılları arasında model gamına 13 adet elektrikli araç gelecek. Ayrıca 2030’a kadar bütün modellerde elektrik destekli aktarma organlarına yer verilmesi planlanıyor.
Gündemden diğer bir başlık: Yeni nesil VW Multivan (T7) tanıtıldı!
Bahsi geçen beş madde ise şu şekilde:
- Yüksek verimliliğe sahip üretim için teknolojiye yapılacak yatırımlar.
- Gelecek elektrikli modeller.
- Trafik kazalarındaki can kayıplarının engellenmesi üzerine olan teknolojilere teşvik.
- Bağlantı teknolojilerinin geliştirilmesi.
- Sıfır karbon emisyonu hareketi olan bu dönem için insan merkezli kalkınma felsefesi.
Japon üretici, planın ilk adımında araçların en temel kısmına odaklanacak. SKYACTIV mimarisi üzerinde yoğunlaşan Mazda, yeni sıralı altı silindirli motoru gibi içten yanmalı üniteleri de geliştirerek Ölçeklenebilir Çok Amaçlı SKYACTIV Mimarisi üzerine uyarlayacak. Güncellenmiş mimari ile Mazda, enine veya uzunlamasına yerleştirilecek motorlarını daha kolay bir şekilde elektrifikasyonla buluşturacak.
Gelecek nesil Mazda 6‘da yer verilecek arkadan çekişli ve dört çeker mimarinin kullanıldığı, 48V hafif hibrit teknolojilerine sahip büyük hacimli dizel ve benzinli motor seçenekli en az bir SUV geleceği söylendi. Ayrıca bu modelde plug-in hibrit teknolojili, büyük hacme sahip benzinli bir seçeneğin olacağı da belirtiliyor. 2025 yılına kadar Ölçeklenebilir SKYACTIV EV Mimarisi, farklı boyutlardaki Mazda SUV modellerinde kullanılacak.
2022-2030 arasında üç tam elektrikli, beş hibrit ve beş plug-in hibrit araç gelecek
Söz konusu beş maddelik planın ikinci maddesi ise elektrikli modeller. Beş hibrit, üç tam elektrikli ve beş adet plug-in hibrit model, bu madde dahilinde bulunuyor. Bu on üç aracın hitap edeceği pazarların ise Japonya, Amerika, Avrupa, Çin ve Güneydoğu Asya olduğu belirtildi. Mazda, 2030 yılına kadar bütün model gamında elektrikli sistemlere yer vermeyi planlıyor ve tüm yelpazenin dörtte birinin tam elektrikli modellere ayıracak.
Üçüncü maddenin büyük bir kısmında ise Japon üreticinin “Mazda Copilot Concept” teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji ile sürücü takip edilerek, kişinin fiziksel durumundaki ani bir değişikliğin algılanması üzerine araç otonom sürüşe geçiyor. Bu sistemin 2022 yılında tanıtılması bekleniyor.
Dördüncü madde ise Mazda otomobillerin kablosuz güncellemeleri yani OTA güncellemelerini alabilmesi. Diğer büyük dört Japon üretici ile ortaklaşa yürütülecek bu çalışma ile standartlaşmış bir iletişim ve bağlantı hizmeti verilebilecek. Böylelikle otomobiller ve cihazlar arasında daha kaliteli bağlantıların kullanılacağı söyleniyor. Tabi bunların gerçekleştirilmesi için yepyeni bir elektrik-elektronik mimarisi kurulacak.
Son maddede ise artık hedef sadece markaya değil, bütün topluma hatta gezegene yönelik bir hale geliyor. Mazda’nın bu yeni vizyon planları doğrultusunda otomobillerdeki saf sürüş keyfine odaklanarak, araç sahipleriyle özel bağ kuran bir marka olmayı hedeflediği belirtildi.
Kaynak: Carscoops
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Otomotiv
Yeni nesil VW Multivan (T7) tanıtıldı!
Siyahıyla zengin, beyazıyla fakir görünebildiğiniz, ülkemizde Transporter versiyonu ile ünlü olan VW Multivan yeni nesline kavuştu. Araç, T7 kodlu nesli ile birlikte plug-in hibrit seçenek gibi bazı yenilikleri de barındırıyor.
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7. nesli ile karşımızda olan Multivan, VAG bünyesindeki çoğu modelden tanıdığımız MQB mimarisine geçti. Panelvan karoseri yani yük taşımaya yönelik olan kasa seçeneği ise halen daha T6 kodlu nesilde üretiliyor. Fakat ilerleyen zamanlarda T7 jenerasyonunda Transporter ve Caravelle‘yi de göreceğiz.
Yeni VW Multivan’ın dış tasarımı
T7’nin, eski nesline kıyasla yere daha yakın ve daha geniş bir yapıda olmasına rağmen 2003 yılında tanıtılan T5‘in model çizgilerini koruduğunu söylemek mümkün. Fakat biraz geriye doğru çekilen ön cam ve A sütununu ikiye ayıran cam ile araca biraz da MPV havası gelmiş.
Ön kısma baktığımızda biraz daha yatay bir konuma gelen kaput, genişleyen ızgara ve farlar ile T7, daha modern bir duruşa kavuşmuş. Tabi VW bu detaylar ile aracın, 1979-1991 arası üretilen T3 nesline gönderme de yaptığını söylüyor. Ayrıca VW tasarımcılarının, ön ızgarayı gövde rengine boyayarak hem hibrit sisteme hem de retro modellere bir gönderme yaptığı söylendi. Ön kısımdaki diğer bir büyük detay ise adaptif IQ.Light matriks LED farlar. Bu iki far birbirlerine, ızgara üzerinde logoya doğru uzanan LED bir şerit ile bağlı.
Aracın yan tarafına baktığımızda ise ön çamurluk üzerinde donanım paketi adının yer aldığı bir arma yer alıyor. Yan camlarda ise yeni VW Caddy’den tanıdığımız tasarımı görüyoruz. Çift renkli gövde rengine eşlik eden 19 inçlik elmas kesim çift renkli jantları da unutmadan belirtelim.
Aracın arka tarafına geldiğimizde ise T6 Multivan ile benzer bir form görüyoruz aslında. Hatta o bildiğimiz dikdörtgen arka farların yeri bile duruyor demek mümkün. En azından bana öyle gözüktü diyebilirim. T7 nesli ile birlikte arka farlar artık yatay olarak uzanan ince bir forma kavuşmuş.
Yeni VW Multivan’ın kabini
VW, T7’nin kabinindeki koltukları %25 hafifleterek kaydırma veya çıkarma gibi işlevleri kolaylaştırmış. İkinci sıra koltuklar 180 derece döndürülebiliyor, üçüncü sıra koltukları ise teker teker çıkartılabiliyorsunuz. İç mekanda yolcular için sunulan en dikkat çekici yeniliklerden bir diğeri ise koltuklar arasında hareket edebilen yükseklik ayarlı konsol. Üzerindeki bardaklıklar ve iki tarafında yer alan katlanabilen masalarıyla uzun yolculuklarda oldukça kullanışlı bir donanım olacağını söyleyebiliriz.
Ön yolcu ve sürücüye ayrılan kısma geldiğimizde ise eskiye nazaran oldukça geniş bir alanla karşılıyor bizi T7. Elektronik park freni ve DSG’nin vites topuzu yerine gelen tuş takımı ile ön tarafta büyük bir alan açılmış. Bu arada elektronik park freni ve DSG standart olarak geldiğini de söyleyelim. Sürücü tarafında bulunan diğer bazı donanımlar ise dijital gösterge paneli, telefonlar için kablosuz şarj paneli ve head-up display şeklinde.
Yeni donanım listesi bitti sanıyorken T7 Multivan, daha yeni başladık diyor. Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit takip Asistanı ile yarı otonom sürüş, panaromik cam tavan, IQ.Drive Seyahat Asistanı, 640W gücünde 14 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi ve We Connect Plus uygulaması ile uzaktan kapıları açmak veya ısıtıcıyı çalıştırmak gibi donanımlar da araçta yer alıyor. Kısacası VW Multivan, 7. nesliyle birlikte teknolojiyle oldukça haşır neşir bir hale gelmiş.
Yeni Multivan’ın bazı teknik detayları, satış tarihi ve fiyatı
T7 Multivan, başlangıçta 136 beygirlik 1.5 TSI ve 204 beygirlik 2.0 TSI motorlarla satışa çıkacak. 2022 yılı içinde ise aileye 150 beygirlik dizel bir seçenek de katılacak. Bu motor seçenekleri yedi ileri DSG şanzıman ile satışa sunulacak.
Bir de haberin başında bahsettiğimiz plug-in hibrit motor var tabi. eHybrid adındaki bu ünite 1.4 litrelik içten yanmalı motor ve elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Toplamda 215 beygir güce sahip olan bu eHybrid ünite, tamamen elektrikli olarak da kullanılabiliyor. 13 kWh değerindeki bataryası ile yaklaşık 50 km tam elektrikli bir sürüş sunabiliyor. Bu eHybrid seçenek ise altı ileri DSG şanzıman ile eşleştirilmiş.
VW, 2021 sonlarında satışa çıkaracağı T7 Multivan’ın fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Kaynak: Carwow.co.uk, Carscoops
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