Uydu üzerinden acil SOS, yeni iPhone 14 Pro ve iPhone 14 ile gelen en önemli yeni güvenlik özelliklerinden biriydi.

Hücresel veya Wi-Fi bağlantınız olmasa bile uydu aracılığıyla SOS mesajları göndermenizi sağlar. Bu, kendinizi bir şekilde vahşi doğada mahsur kalmış bulursanız son derece yararlı olabilir.

Ne yazık ki, bu özellik lansman sırasında mevcut değildi, ancak daha sonra Apple’ın iOS 16.1’i yayınladığı Kasım ayı ortasında kullanıma sunuldu. Ve şimdi, raporlara göre, ilk kullanıcılarından birini kurtarmış olmalı.

1 Aralık günü sabah saat 2’de Alaska Eyalet Polisleri, Noorvik’ten Kotzebue’ye seyahat ederken kar aracında mahsur kalan bir adam konusunda uyarıldı.

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Adamın mahsur kaldığı bölge çok uzak olduğu için, bırakın Wi-Fi’yi, hücresel bağlantı bile yoktu. Başka seçeneği kalmayınca, yardım istemek için uydu üzerinden Acil SOS özelliğini etkinleştirdi.

Yerel arama ve kurtarma ekipleri, Apple Acil Müdahale Merkezi ve Northwest Arctic Borough Arama ve Kurtarma Koordinatörü, Acil SOS özelliği tarafından sağlanan GPS koordinatları sayesinde mahsur kalan adamı bulmayı başardı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kurtarmaya yardım eden polislerin “ilk uyarıda yer alan bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinden etkilendikleri” belirtildi.

Bu özellik şu anda sadece Birleşik Devletler ve Kanada’da mevcut olup, bu ayın sonlarına doğru Fransa, Almanya, İrlanda ve İngiltere’ye de yayılması planlanmaktadır.

Kaynak: MacRumors