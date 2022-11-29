New York’taki 1010Wins Radyosuna göre, Pazartesi sabahı Apple Fifth Avenue’den 300 iPhone satın alan 27 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam mağazadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra soyuldu.

Adam üç çanta içinde 300 adet iPhone 13 taşıyordu ve arabasına doğru yürürken yanına başka bir araba yanaştı. İki adam arabadan atladı ve çantaları teslim etmesini istedi. 300 iPhone’u vermek istemeyen kurban karşı koydu ve darbe aldığını söyledi.

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Çantada 95 Bin dolar değerinde 125 iPhone bulunuyordu. Polis, söz konusu adamın küçük işletmesi aracılığıyla yeniden satmak üzere Beşinci Cadde Mağazasından sık sık büyük iPhone alımları yaptığını söyledi.

Apple’ın Beşinci Cadde’deki mağazası 24 saat açık olduğu için sabahın erken saatlerinde alışveriş yapılabiliyor. Apple’ın o sırada devam etmekte olan bir Black Friday indirimi de vardı ve hırsızlar bunun farkında olabilirler. Ayrıca şüphelilerin ve araçlarının eşkali henüz açıklanmadı.