Apple’ın kurucu babalarından Steve Jobs tarafından elle yazılan bir Apple-1 ilanı, geçtiğimiz günlerde RR Auction tarafından düzenlenen bir müzayede etkinliğinde 175,759 dolara satıldı. Bu ilan, Apple-1 bilgisayarının özelliklerini içeren bir taslak olarak dikkat çekiyor. Koleksiyonerler bunu beğendi!

Steve Jobs’un Yazdığı Apple-1 İlanı Müzayedeyle Satıldı!

Jobs’un el yazısıyla kaleme alınmış olan ilanın bir bölümünde, “Sadece tahta + kullanım kılavuzu, 75 dolar. Gerçek bir fırsat.” ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeler, Jobs’un imzasıyla birlikte ilanın özgünlüğünü vurguluyor. Ayrıca, ilanın adres kısmında da Apple’ın kurulduğu yer olan Jobs’un ailesinin evi belirtiliyor.

Bu el yazısı ilanı, Apple-1 bilgisayarının orijinal reklamına da uyum sağlıyor. İlk olarak Temmuz 1976’da Interface Magazine dergisinin sayfalarında yayınlanan bu reklamın taslağında Jobs’un notları ve özellikler yer alıyor. İlana ek olarak, The Byte Shop adlı mağazada çekilen iki Polaroid fotoğraf da bulunuyor. Steve Jobs, bu fotoğraflardan birinin üzerine “kamera kıpırdadığı için bulanık” notunu düşmüş.

Bu özel ilan metni, Jobs’un yakın bir arkadaşı tarafından müzayedeye sunuldu. Jobs’un yakın arkadaşına zamanında hediye edilen bu materyaller, onun Apple’ın gelişim sürecindeki önemli anılarından bir parça olarak değer taşıyor.

Ayrıca müzayedede, Steve Wozniak tarafından imzalı çalışır durumdaki bir Apple-1 bilgisayar da 223.520 dolara satıldı. Bunun yanı sıra, Jobs ve Wozniak tarafından imzalı 1976 tarihli bir Apple Computer çeki de 135.261 dolara alıcı buldu.

Bu müzayede etkinliği, Apple’ın kuruluş yıllarına ait önemli parçaların koleksiyonerler tarafından ne kadar değerli görüldüğünü bir kez daha gösterdi. Steve Jobs’un el yazısı ilanı ve diğer imzalı parçalar, teknoloji tarihine olan ilgiyi ve değeri bir kez daha vurguluyor.

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