Apple’ın, Armut.com logosuna da itiraz ettiği açıklandı!

Apple, logosunda armut yer aldığı gerekçesiyle Türkiye’de online hizmet sektöründe yer alan Armut.com adlı internet sitesine de itiraz ettiği ortaya çıktı. Yurt dışı basınından gelen ve dün yayınladığımız bir diğer haberde de Prepear adlı uygulama karşı, firmanın yasal işlem başlattığını belirtmiştik.

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Apple, armut logosunun elmaya çok benzediğini öne sürüyor!

Şirkete göre armut logosu elmaya çok benziyor. Bulunduğu sektörler fark etmeksizin her iş dalından şirketlere dava açan Apple, Super Health Kids girişiminin yan ürünü olarak hizmet veren ve insanların yeni yemek tariflerini keşfedebildiği Prepar uygulamasına “armut” logosu kullandığı için itirazda bulunduğu öğrenilmişti. Apple, ilgili firmaya logosunu değiştirmesi konusunda talepte bulunmuştu.

Armut.com nedir? Ne hizmeti veriyorlar?

Hizmet arayan ve hizmet sunanları tek çatı altında birleştirmeyi hedefleyen şirket; temizlikten, tadilata, özel dersten düğüne kadar, geniş çapta birçok hizmeti, müşterilerine sunmayı hedefliyor. Android ve iOS üzerinden, ihtiyacınız olan hizmetlere ulaşabildiğiniz gibi firmanın internet sitesi üzerinden de bu hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Şirket, hizmet sektörü içerisinde 2014’ten beri faaliyetlerine sürdürmeye devam ediyor.

Armut.com’dan da açıklama gecikmedi!

Haberi hwp.com.tr üzerinden yayınlamamızın ardından Armut.com’dan da açıklama gecikmedi. Twitter üzerinden yapılan haber paylaşımından sonra, firmanın ismi haberin yorumlarına etiketlendi. Firmadan ise kısa süre içerisinde konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Apple’ın Armut.com’un da logosuna itiraz ettiği öğrenildi. Apple’ın itirazlarına rağmen şirket, logosunu Türkiye’de tescillettiğini belirtti.

Merhaba Cem Bey, Apple itirazına rağmen markamız Türkiye’de tescil edilmiştir. Sevgiler 🙂🍐 — armut (@armutcom) August 10, 2020

Apple’ın dünya üzerinde her meyve ibaresi bulunan logoyu kendi logosu ile karşılaştırması ve bundan dolayı dava açması açıkçası şahsen bana gülünç geliyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın.