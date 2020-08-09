Apple, logosunda armut bulunan uygulamaya dava açtı

Apple, logosunda armut yer aldığı gerekçesiyle Prepear adlı uygulamaya karşı yasal işlem başlattı. Apple’a göre armut logosu, kendi ticari marka logosu olan elmaya çok benziyor.

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Prepar; Super Healthy Kids girişiminin yan ürünü olarak hizmet veren, insanların yeni yemek tarifleri keşfedebileceği bir yemek uygulaması. Uygulamanın ticari marka logosunda da armut meyvesi yer alıyor ancak bunu gören Apple meyve bazlı bir logonun, kendilerinin logosuyla karışıklık yaratabileceğinden dolayı Prepear şirketine itiraz etti ve logolarını değiştirmesini talep etti.

Prepear’ın kurucuları ise bu durumu, kendilerine binlerce dolara mal olacak büyük bir darbe olarak nitelendiriyor. Uygulamayı bünyesinde barındıran Super Healthy Kids, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; “Prepear olarak bu bizim için büyük bir darbe. Bununla mücadele etmek bize on binlerce dolara mal olacak. Tüm dünya bu salgın döneminde küçük işletmelere yardım etmek için elinden geleni yaparken, Apple ise bizim peşimize düşmeyi seçti.” ifadeleriyle Apple’a veryansın etti.

Ayrıca Prepear kurucuları, Apple‘ın bunu, logosunda meyve kullanan bir sürü küçük işletmeye de yaptığını ve bu işletmelerin Apple yüzünden işlerini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Kimseyi Apple ürünlerini kullanmaktan vazgeçirmeye çalışmadığını da ifade eden Prepear yetkilisi, açıklamasının devamında; “Apple’ın küçük işletmelere yönelik agresif yasal işlemlerine karşı durma ve logomuzu koruma hakkı için mücadele etmeyi ahlaki bir yükümlülük hissediyorum.” diyerek, başlattığı imza kampanyasına takipçilerinin katılmasını istedi.

Şu ana kadar yaklaşık 15 bin kişinin destek verdiği imza kampanyası, uygulamanın takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Önümüzdeki günlerde Apple ile Prepear arasındaki sürtüşmenin hangi boyutlara ulaştığını göreceğiz.