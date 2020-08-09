Apple
Apple, logosunda armut bulunan uygulamaya dava açtı
Apple, logosunda armut yer aldığı gerekçesiyle Prepear adlı uygulamaya karşı yasal işlem başlattı. Apple’a göre armut logosu, kendi ticari marka logosu olan elmaya çok benziyor.
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Prepar; Super Healthy Kids girişiminin yan ürünü olarak hizmet veren, insanların yeni yemek tarifleri keşfedebileceği bir yemek uygulaması. Uygulamanın ticari marka logosunda da armut meyvesi yer alıyor ancak bunu gören Apple meyve bazlı bir logonun, kendilerinin logosuyla karışıklık yaratabileceğinden dolayı Prepear şirketine itiraz etti ve logolarını değiştirmesini talep etti.
Prepear’ın kurucuları ise bu durumu, kendilerine binlerce dolara mal olacak büyük bir darbe olarak nitelendiriyor. Uygulamayı bünyesinde barındıran Super Healthy Kids, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; “Prepear olarak bu bizim için büyük bir darbe. Bununla mücadele etmek bize on binlerce dolara mal olacak. Tüm dünya bu salgın döneminde küçük işletmelere yardım etmek için elinden geleni yaparken, Apple ise bizim peşimize düşmeyi seçti.” ifadeleriyle Apple’a veryansın etti.
Ayrıca Prepear kurucuları, Apple‘ın bunu, logosunda meyve kullanan bir sürü küçük işletmeye de yaptığını ve bu işletmelerin Apple yüzünden işlerini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Kimseyi Apple ürünlerini kullanmaktan vazgeçirmeye çalışmadığını da ifade eden Prepear yetkilisi, açıklamasının devamında; “Apple’ın küçük işletmelere yönelik agresif yasal işlemlerine karşı durma ve logomuzu koruma hakkı için mücadele etmeyi ahlaki bir yükümlülük hissediyorum.” diyerek, başlattığı imza kampanyasına takipçilerinin katılmasını istedi.
Şu ana kadar yaklaşık 15 bin kişinin destek verdiği imza kampanyası, uygulamanın takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Önümüzdeki günlerde Apple ile Prepear arasındaki sürtüşmenin hangi boyutlara ulaştığını göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisi, BeiDou navigasyon sistemi yer alabilir!
iPhone 12 serisi, çıkışına yakın yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre seri BeiDou navigasyon sistemi ile gelebilir.
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BeiDou navigasyon sistemi iPhone 12 serisinde yer alacak gibi gözüküyor!
Apple, yeni serisi iPhone 12 için artık geri sayıma geçti. Çıkış tarihinin konuşulmaya başlandığı seri hakkında yeni detaylar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle arada kalan firmalardan olan Apple, Çin ile aradaki buzları eritmek için bazı çalışmalar gerçekleştirebilir. Çin basınında ortaya atılan iddialara göre Apple, Çinli navigasyon yazılımı olan BeiDou sistemini cihazlarına ekleyebilir. Çin‘in gerçekleştirdiği katı kurallar neticesiyle navigasyon gibi bazı hizmetlerin kullanılamadığı şu günlerde firma, müşteri memnuniyetini arttırmak için bu tarz bir yol tercih etmiş gibi gözüküyor.
Yaklaşık 200 ülkede hizmet veren BeiDou sistemi, 100 milyondan fazla kullanıcıya ve günlük 200 milyona varan kullanım değerlerine sahip. Bu nedenle sistemi iPhone 12 serisinde görmemizin şaşırtıcı olmadığı bir gerçek. Bir önceki seriye dahil bir adet navigasyon sistemi yerleştiren Apple, bu hamle ile birlikte hem müşteri memnuniyetini arttırmak hem de Çin hükumeti ile buzları eritmeyi hedefliyor. Corona virüs salgını nedeniyle çıkış tarihi ertelenebilecek olan serinin, sonbaharda tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma yeni cihazları ile birlikte tekrardan odakları üzerine toplayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Apple
Microsoft xCloud, iOS cihazlara sunulamayacak!
Yazılım devi Microsoft, üzerinde uzun süredir çalıştığı bulut tabanlı oyun servisi xCloud’u yakın zamanda kullanıma sunacak. Xbox oyunlarını gerçek zamanlı olarak telefon ve tabletlere taşıyan Microsoft xCloud, planlananın aksine iOS işletim sistemini desteklemeyecek!
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Microsoft ve Apple, Project xCloud için karşı karşıya geldi!
Project xCloud olarak adlandırılan servis, Xbox Games Pass Ultimate aboneleri için 15 Eylül’de yayınlanacak. Microsoft’un daha önce yaptığı duyurularda xCloud’un Android ve iOS desteğine sahip olacağı belirtiliyordu. Ancak Microsoft cephesinden gelen yeni açıklama ile Apple cihazlarına verilmesi planlanan destek iptal edildi. Oluşan durumun nedeni ise Apple’ın uyguladığı katı politikalar gibi görünüyor.
Microsoft açıklamasında, “Apple, tüketicileri bulut oyun servisleri ve Game Pass gibi oyun abonelik hizmetlerinden uzaklaştıran bir politika izliyor. Maalesef Xbox Game Pass Ultimate’in bulut oyun vizyonunu App Store üzerinden iPhone ve iOS kullanıcıları ile buluşturamayacağız.“ ifadelerini kullandı. Apple ise bu açıklamayı doğrular nitelikte bir cevap yayınlayarak “canlı akış oyun platformlarının” şirket kurallarına uymadığını ifade etti.
Apple
Dark Sky Android uygulaması kapatıldı
Dark Sky uygulaması, Apple tarafından satın alınmasının ardından 1 Ağustos itibariyle Android ve Wear OS işletim sistemlerine desteğini resmen sonlandırdı.
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Dark Sky artık Android’de çalışmayacak
Her ne kadar tüm ülkelerde hizmet vermiyor olsa da Dark Sky, kullanıcılara tam olarak bulundukları konuma ait veriler gösterme özelliği sayesinde kendisini diğer hava durumu uygulamalarından ayırıyor. Apple, geçtiğimiz aylarda satın almasının ardından, klasikleşmiş stratejisini yine devam ettirerek uygulamayı Android işletim sisteminden kaldırma kararı almıştı.
Uygulamanın 1 Temmuz‘da kaldırılması planlanıyordu ancak bu süre sonradan Ağustos‘a atıldı. Dün ise beklenen oldu ve uygulama, iOS dışındaki platformlara kapatıldı. Bugünden itibaren Dark Sky‘ın Android uygulaması artık çalışmıyor. Uygulamanın ana ekranında ise, kapatıldığını ifade eden “The Dark Sky app has shut down” mesajı yer alıyor.
API desteği de yakında sonlanıyor
Bunun yanı sıra Apple, uygulamanın API desteğini de sonlandıracak. Dark Sky‘ın basit bir hava durumu uygulamasından öte, aslında hava durumu sağlayıcısı da olduğunu biliyoruz. Son kullanıcının yanı sıra bir de geliştiricilere; örneğin Carrot Weather, DuckDuckGo, Microsoft gibi şirketlere API desteği sunarak bu şirketlerin, hava durumu uygulamalarında Dark Sky‘dan faydalanması sağlanıyordu.
Yakında bu da olmayacak. Apple, Dark Sky’ın API desteğini 2021‘in sonlarında durdurma kararı aldı. Yani özetle Apple, uygulamayı artık sadece iOS ekosistemine hizmet verecek şekilde yapılandıracak.