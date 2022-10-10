Apple’ın 5G modem çipi 2025 yılına kadar gelmeyebilir. Haitong International Securities analisti Jeff Pu’ya göre, Apple iPhone 16 modellerinin Qualcomm’un Snapdragon X75 modemini kullanması bekleniyor. Snapdragon X75 modemin TSMC’nin 4nm süreci üzerine inşa edilmesi muhtemel.

Analist Ming-Chi Kuo Temmuz ayında Apple’ın kendi 5G modemiyle ilgili geliştirme ve yasal sorunlarla karşılaştığını ve Qualcomm’un 2023’te iPhone 15 için modem çiplerinin tek tedarikçisi olacağını iddia etmişti. iPhone 15’in Qualcomm Snapdragon X70 modemini kullanacağı söyleniyor.

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Haziran ayında, TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın kendi yedek çipinin geliştirilmesini tamamlayamaması nedeniyle Qualcomm’un 2023’teki yeni iPhone modelleri için 5G modemlerinin özel tedarikçisi olmaya devam edeceğini belirtti. O dönemde Kuo, Apple’ın kendi 5G çipini geliştirmeye devam edeceğine inandığını söylemiş ancak çipin iPhone’larda kullanıma ne zaman hazır olacağına dair bir zaman dilimi vermemişti.

Dört iPhone 15 modelinin de Qualcomm’un Şubat ayında duyurulan en yeni Snapdragon X70 modemiyle donatılması bekleniyor. iPhone 14 modellerindeki Snapdragon X65 modem gibi, X70 de teorik olarak 10 Gbps’ye kadar indirme hızlarını destekliyor ve daha yüksek ortalama hızlar, gelişmiş kapsama alanı, daha iyi sinyal kalitesi, daha düşük gecikme süresi ve %60’a kadar iyileştirilmiş güç verimliliği için yeni eklenen yapay zeka özelliklerine sahip.

Kaynak: MacRumours