Söylentilere göre, Apple’ın bir sonraki iPhone SE’sinin 2018’deki iPhone XR’ı temel alabileceği iddia edildi.

Display Supply Chain Consultants analistlerinden Ross Young’a göre, Apple’ın planlarını tahmin etme konusunda oldukça iyi bir geçmişe sahip olan Young, özellikle de ekranlar söz konusu olduğunda bunu söylüyor.

Young’a göre Apple 2024 yılında yeni bir iPhone çıkaracak ve bu iPhone çentikli 6.1 inçlik bir ekrana sahip olacak.

Young, çentiğin Face ID’yi etkinleştiren bir TrueDepth kameraya sahip olup olmayacağını belirtmedi ancak iPhone XR’da Touch ID düğmesi olmadığı için bu kesinlikle mümkün görünüyor.

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Bununla birlikte, bazıları Apple’ın şu anda iPad Air ve iPad Mini’de olduğu gibi yan düğmeye Touch ID ekleyebileceğine inanıyor.

Daha da önemlisi, bu söylenti doğruysa, son iki nesildir 2017 iPhone 8’i temel alan iPhone SE için büyük bir yeniden tasarım olacaktır.

Mevcut nesil iPhone SE’nin yalnızca 4.7 inçlik bir ekrana sahip olduğu ve bu ekranın günümüz standartlarına göre oldukça küçük olduğu düşünüldüğünde güncelleme tam zamanında yapılmış olacaktır.

Kaynak: MacRumors