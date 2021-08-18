Apple, Safari’nin Adres Çubuğunda Tasarım Değişikliğine Gidiyor

Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yeni bir mevzuat mevcut. Bu mevzuat yürürlüğe girerse Apple, Lightning bağlantı noktasını gelecekteki iPhone’ler için kaldırmak zorunda kalabilir.

Reuters’e konuşan kaynak, Avrupa Birliği’nin kullanıcılarının kafa karışıklığına yardımcı olmak ve e-atıkları azaltmak için telefonlar için evrensel bir şarj standardı getirmek istediğini söyledi.

Bu bilgi henüz doğrulanmadı ancak kaynak Avrupa Birliği yöneticisinin mevzuatı hazırlama sürecinde olduğunu ve Eylül 2021‘de tanıtılmasının beklendiğini söylemekte.

Mevzuat kabul edilirse, Apple akıllı telefonlarını Avrupa’da satmak için bu yasaya uymak ve çoğu Android telefona benzer bir şarj teknolojisi kullanmak zorunda olacak.

Avrupa Birliği’nin standart şarj teknolojisi olarak USB Type C seçeneğini sunma garantisi yok ancak modern Android telefonlarında çok yaygın olduğu için geleceğin akılı telefonları için standart olarak gözüküyor.

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Bunun Eylül 2021’de tanıtılacağı gerçeği, şu anda 14 Eylül’de diğer üç telefon ve bir Apple Watch 7 ile birlikte piyasaya sürmesini beklediğimiz iPhone 13‘ü etkileme olasılığı çok düşük olarak gözüküyor. Çünkü Eylül’de tanıtılacağı düşünülen mevzuat için net bir gün tarihi mevcut değil.

Mevzuatın kesin olarak gördüğü ise iPhone 14‘ten önce yayınlanacağı. Bu nedenle Apple’ın 2022 modelleri için izlemesi gereken yeni adımlar olabilir. Mevzuatın tam olarak ne zaman yürürlülüğe gireceği belli değil, bu yüzden Avrupa Birliği’nin perspektifinden ne olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

Özellikle şirket önümüzdeki birkaç yıl içinde giriş yeri bulunmayan modelleri piyasaya sürmeye karar verebilir. Bunun herhangi bir iPhone modelini etkilememe durumu da mevcut.

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Apple’a bu mevzuat ters telirse giriş yeri olmayan telefon fikirleriyle deneme yapabilir. Bunun hakkında söylentilerde mevcut. Kulaklık girişini akıllı telefonlarda ilk çıkaran üreticilerden biri olan Apple, bu sefer de şarj soketini ilk çıkaran üretici olabilir mi?

Bunu yapacak olursa, akıllı telefonunuzu kablosuz şarj ile şarj etmeniz gerekecek. iPhone 12 serisinde MagSafe kablosuz şarjın kullanıma sunulmasıyla birlikte, Apple gelecekte ki cihazları için bir öncelik olarak görebilir.

Kablosuz şarj teknolojisini hala çoğu insan akıllı telefonlarını şarj etme yöntemi olarak kullanmadığı için Apple’ın buna karşılıkta önlem alması gerekmekte.

Bunlar tabi ki bir ihtimal ancak Apple’ın Usb Type C’ye geçmemesi için de bir kaçış yolu olarak gözüküyor.

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