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Apple

Apple, Safari’nin Adres Çubuğunda Tasarım Değişikliğine Gidiyor

Safari Yeni Tasarım

Apple, IOS 15‘te iPhone kullanıcıları arasında tartışmalı bir karar olan URL adres çubuğunu ve sekme arayüzünü iPhone’de alt kısıma taşıyarak yeni bir Safari deneyimi sundu.

Apple bu tasarımını yeni sürümde eklerken tekrardan yukarda kullanmak isteyenler için ayarlar bölümüne seçenek koydu. Bu sayede istediğiniz konumda URL adres çubuğunu kullanabileceksiniz.

Safari’nin yeni düzeni nedeniyle, ana uygulama arayüzende bulunan yenileme düğmesi, yer imleri ve paylaşım butonları gibi birden çok butonu kaldırmıştı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin ardından Apple IOS 15 beta 3 ile bazı butonları geri ekledi.

Şimdi ise IOS 14 ve önceki işletim sistemlerinde kullanılan Safari’ye benzeten kullanıcılar için daha tanıdık bir arayüze geri dönüyor.

İlginç bir şekilde, yeni tasarıma geçiş yapsanız bile Apple, klasik gezinme butonlarından bazılarını geri getirmek için tasarımda bazı değişiklikler yaptı. Apple, iPadOS 15‘te Safari’ye ve önceki beta sürümlerinde macOS Monterey’e benzer seçenekler eklemişti.

Apple yeni Safari tasarımından tamamen vazgeçmiyor olsa da, eski tasarım bir seçenek olarak geri geldiğinden çoğu kullanıcının bunu onaylamadığı görülüyor. Maalesef ki bu durum Apple için oldukça sıra dışı bir şekilde devam ediyor.

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Eyüp Can Yılmaz

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Akıllı Telefonlar

Apple, IOS 15 ve iPadOS 15 Beta 6’yı Yayınladı

Yazan:

IOS 15

Apple, iPhone ve iPad’iniz için IOS 15 ve iPadOS 15 beta 6’yı paylaştı. Güncelleme işlemini yalnızca geliştiriciler yapabilir. Eğer sizde bir geliştirici iseniz hemen haberimize devam edelim.

IOS 15 ve iPadOS 15 Beta 6 Daha Fazla Hata Düzeltmesi ve İyileştirmeyle Geliyor

iPadOS 15

Artık IOS 15 ve iPadOS 15’in tam ve son sürümlerine yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Bugün Cupertion şirketi, Apple’ın mobil cihazlar için yeni yazılımını test eden kullanıcılara yazılımın beta 6’sını gönderdi. Önceki özelliklerine bakarak değişiklikten ziyade bu güncelleme de hata düzeltmelerine ve performansa ağırlık verilmiş.

Güncellemeleri sizde iPhone ve iPad’inize indirip yüklemek için cihazlarınızda önceki beta sürümünün yüklü olması gerekmektedir. Eğer sürüm yüklü ise cihazınızı şarj edin ve hemen aşağıdaki işlemleri uygulayın:

  • Wi-Fi ağınıza bağlanın. (Mobil veride tercih edebilirsiniz.)
  • Şarjınızın en az %50 olduğundan emin olun.
  • Ayarlar’ı açın, Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.
  • Sayfanın düzgün bir şekilde yenilenmesine izin verin ve ardından çıkan ekranda İndir ve Yükle butonuna dokunun.

Güncellemenin indirilmesi ve yüklenmesi biraz zaman alabilir. Şarjınızın bitmemesine özen gösterin. Güncelleme bittiğinde telefonunuzu veya tabletinizi normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Apple TV için tvOS 15 Beta 6’yı Yükleyin

Apple TV

Yukarda bahsedilen güncellemenin yanı sıra Apple, kayıtlı geliştiricilere tvOS Beta 6‘yı da sundu. Aşağıda ki işlemleri uygulayarak tv’nizi de IOS 15 Beta 6 sürümüne güncelleyebilirsiniz:

  • Kablosuz ağa bağlanın.
  • Ayarlar > Sistem bölümüne gidin.
  • Yazılım Güncellemesi bölümünü açın ve mevcut güncellemeyi yükleyin.

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Apple

Yeni iPhone’larda Lightning Giriş Olmayabilir

Yazan:

Yeni iPhone Type C

Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yeni bir mevzuat mevcut. Bu mevzuat yürürlüğe girerse Apple, Lightning bağlantı noktasını gelecekteki iPhone’ler için kaldırmak zorunda kalabilir.

Reuters’e konuşan kaynak, Avrupa Birliği’nin kullanıcılarının kafa karışıklığına yardımcı olmak ve e-atıkları azaltmak için telefonlar için evrensel bir şarj standardı getirmek istediğini söyledi.

Bu bilgi henüz doğrulanmadı ancak kaynak Avrupa Birliği yöneticisinin mevzuatı hazırlama sürecinde olduğunu ve Eylül 2021‘de tanıtılmasının beklendiğini söylemekte.

Mevzuat kabul edilirse, Apple akıllı telefonlarını Avrupa’da satmak için bu yasaya uymak ve çoğu Android telefona benzer bir şarj teknolojisi kullanmak zorunda olacak.

Avrupa Birliği’nin standart şarj teknolojisi olarak USB Type C seçeneğini sunma garantisi yok ancak modern Android telefonlarında çok yaygın olduğu için geleceğin akılı telefonları için standart olarak gözüküyor.

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Bunun Eylül 2021’de tanıtılacağı gerçeği, şu anda 14 Eylül’de diğer üç telefon ve bir Apple Watch 7 ile birlikte piyasaya sürmesini beklediğimiz iPhone 13‘ü etkileme olasılığı çok düşük olarak gözüküyor. Çünkü Eylül’de tanıtılacağı düşünülen mevzuat için net bir gün tarihi mevcut değil.

Mevzuatın kesin olarak gördüğü ise iPhone 14‘ten önce yayınlanacağı. Bu nedenle Apple’ın 2022 modelleri için izlemesi gereken yeni adımlar olabilir. Mevzuatın tam olarak ne zaman yürürlülüğe gireceği belli değil, bu yüzden Avrupa Birliği’nin perspektifinden ne olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

Özellikle şirket önümüzdeki birkaç yıl içinde giriş yeri bulunmayan modelleri piyasaya sürmeye karar verebilir. Bunun herhangi bir iPhone modelini etkilememe durumu da mevcut.

Analiz: Yeni Apple Cihazlarında Giriş Yeri Olmayacak Mı?

Soketsiz iPhone - HWP

Apple’a bu mevzuat ters telirse giriş yeri olmayan telefon fikirleriyle deneme yapabilir. Bunun hakkında söylentilerde mevcut. Kulaklık girişini akıllı telefonlarda ilk çıkaran üreticilerden biri olan Apple, bu sefer de şarj soketini ilk çıkaran üretici olabilir mi?

Bunu yapacak olursa, akıllı telefonunuzu kablosuz şarj ile şarj etmeniz gerekecek. iPhone 12 serisinde MagSafe kablosuz şarjın kullanıma sunulmasıyla birlikte, Apple gelecekte ki cihazları için bir öncelik olarak görebilir.

Kablosuz şarj teknolojisini hala çoğu insan akıllı telefonlarını şarj etme yöntemi olarak kullanmadığı için Apple’ın buna karşılıkta önlem alması gerekmekte.

Bunlar tabi ki bir ihtimal ancak Apple’ın Usb Type C’ye geçmemesi için de bir kaçış yolu olarak gözüküyor.

(daha&helliip;)

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