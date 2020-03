Safari, üçüncü parti çerezleri engelleyecek!

Geçtiğimiz günlerde İtalya, Fransa, İspanya ve ABD gibi ülkelerde ücretsiz hale gelen PornHub Premium servisi, yapılan son açıklama ile dünya genelinde ücretsiz hale geldi.

SARS-coV-2 adlı Wuhan Koronavirüsü’nün yol açtığı COVID-19 hastalığının global olarak yayılması ve DSÖ tarafından pandemi açıklanması ile bir milyar insanın etkilendiği hastalık neticesinde böyle bir karar geldiği belirtiliyor.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020