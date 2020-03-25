Safari, üçüncü parti çerezleri engelleyecek!

Safari internet tarayıcısı Apple’ın işletim sistemlerinde gördüğümüz ve kullanıcıların tercih ettiği uygulamalardan biri. Firma yazılama yayınladığı son güncellemede internet güvenliğini önemsediklerini göstermiş oldu.

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Apple’ın son heyecan yaratan yazılım güncellemesinin içeriğinde web gizlilliği için önemli bir adım atıldı. iOS, iPadOS ve macOS işletim sistemleri için yayınlanan yeni güncellemede varsayılan olarak tüm üçüncü parti çerezler engellenecek.

WebKit ekibinden John Wilander’in söylediğine göre bu seçeneği uygulayan ilk ana akım tarayıcı Safari oldu. Daha önce Tor Tarayıcı gibi internet yazılımları bu seçenekleri sunuyordu ama kendilerine has bir kitleleri olduğu için etkili olmuyordu.

Günümüzde internet sitelerinin içerisinde kullanılan çerezlerin agresif reklam faaliyetleri içinde bulunduğu artık bir gerçek. Yeni önlem doğrultusunda sitelerin kayıt olurken kullandığı parmak izleri veya her durumda davranışlarınızı izleyen, takip önleyici sistemlerin önüne geçecek.

Ayrıca siteler arası, dolandırıcılık amacıyla çerezlerini konumlandıran siteler de tamamıyla engellenmiş olacak. Kullanıcıları tanımlamak için üçüncü parti alan adları kullanılamayacak.

Güncel Safari, ayrıca bir websitesinin komut dizilimlerini tarayıcı üzerinde depolamak için sadece 1 hafta süre veriyor. Yani bir hafta içerisinde siteye giriş yapmadığınız anda veriler de silinmiş olacak.

Apple’a yakında diğer şirketler de katılabilirler. Google benzer özellikleri Chrome internet tarayıcısı için 2022 yılına kadar elde etme hedeflerinin olduğunu belirtti. Aynı zamanda WebKit ekibi, yapılan değişikliğin sonuçlarının World Wide Web (WWW)’in diğer tarayıcıların da konuya müdahil olmalarıyla değişeceğini öne sürdü.

Bu atılımın sadece bir kilometre taşı olsa da, reklamcıların ve site operatörlerinin veri toplama yöntemlerini değiştirmelerine neden olacağı kesin. Her iki sektörü de kolaylıkla, zorlayacak bir atılım olsa gerek.