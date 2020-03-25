İnternet
Safari, üçüncü parti çerezleri engelleyecek!
Safari internet tarayıcısı Apple’ın işletim sistemlerinde gördüğümüz ve kullanıcıların tercih ettiği uygulamalardan biri. Firma yazılama yayınladığı son güncellemede internet güvenliğini önemsediklerini göstermiş oldu.
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Apple’ın son heyecan yaratan yazılım güncellemesinin içeriğinde web gizlilliği için önemli bir adım atıldı. iOS, iPadOS ve macOS işletim sistemleri için yayınlanan yeni güncellemede varsayılan olarak tüm üçüncü parti çerezler engellenecek.
WebKit ekibinden John Wilander’in söylediğine göre bu seçeneği uygulayan ilk ana akım tarayıcı Safari oldu. Daha önce Tor Tarayıcı gibi internet yazılımları bu seçenekleri sunuyordu ama kendilerine has bir kitleleri olduğu için etkili olmuyordu.
Günümüzde internet sitelerinin içerisinde kullanılan çerezlerin agresif reklam faaliyetleri içinde bulunduğu artık bir gerçek. Yeni önlem doğrultusunda sitelerin kayıt olurken kullandığı parmak izleri veya her durumda davranışlarınızı izleyen, takip önleyici sistemlerin önüne geçecek.
Ayrıca siteler arası, dolandırıcılık amacıyla çerezlerini konumlandıran siteler de tamamıyla engellenmiş olacak. Kullanıcıları tanımlamak için üçüncü parti alan adları kullanılamayacak.
Güncel Safari, ayrıca bir websitesinin komut dizilimlerini tarayıcı üzerinde depolamak için sadece 1 hafta süre veriyor. Yani bir hafta içerisinde siteye giriş yapmadığınız anda veriler de silinmiş olacak.
Apple’a yakında diğer şirketler de katılabilirler. Google benzer özellikleri Chrome internet tarayıcısı için 2022 yılına kadar elde etme hedeflerinin olduğunu belirtti. Aynı zamanda WebKit ekibi, yapılan değişikliğin sonuçlarının World Wide Web (WWW)’in diğer tarayıcıların da konuya müdahil olmalarıyla değişeceğini öne sürdü.
Bu atılımın sadece bir kilometre taşı olsa da, reklamcıların ve site operatörlerinin veri toplama yöntemlerini değiştirmelerine neden olacağı kesin. Her iki sektörü de kolaylıkla, zorlayacak bir atılım olsa gerek.
Diğer
PornHub Premium artık dünya genelinde ücretsiz! #StayHomehub
Geçtiğimiz günlerde İtalya, Fransa, İspanya ve ABD gibi ülkelerde ücretsiz hale gelen PornHub Premium servisi, yapılan son açıklama ile dünya genelinde ücretsiz hale geldi.
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SARS-coV-2 adlı Wuhan Koronavirüsü’nün yol açtığı COVID-19 hastalığının global olarak yayılması ve DSÖ tarafından pandemi açıklanması ile bir milyar insanın etkilendiği hastalık neticesinde böyle bir karar geldiği belirtiliyor.
Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC
— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020
Yukarıda görebileceğiniz paylaşım ile 23 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olacak global çaptaki ücretsiz Premium hizmeti için; “Evde kalın ve eğriyi düzleştirmeye yardımcı olun! COVID-19 hepimizi etkilemeye devam ettiği için Pornhub, ücretsiz Pornhub Premium’u 23 Nisan’a kadar dünya çapında genişletmeye karar verdi. Öyleyse tadını çıkarın, evde kalın ve güvende kalın!” açıklaması yapılıyor. Detayların pornhub.com/stayhome adresinden açıklandığı servis için ülkemizde erişim engelinin olduğunu ve sadece yetişkinlere özel içeriklerin yer aldığını da belirtmiş olalım.
İnternet
6G Zirvesi’nin ikincisi internet üzerinden yapıldı!
6G teknoloji zirvesi ikincisi internet üzerinden yapılacak. 5G teknolojisinin yaygınlaşmaya başladığı şu günlerde 6G’nin temellerini atmak isteyen şirketler, yeni nesil iletişimin 2030 yılında standartlaşacağını da bildirdiler.
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ZTE’nin yeni nesil kablosuz iletişim teknolojileri sorumlusu Dr. Fang Min, “iletişim teknolojilerinin gelişimi” hakkındaki konuşmalarında, 5G’nin ardından gelecek standartın 2030 yılında yaygınlaşmaya başlayacağını belirtiyor.
Ayrıca 6G ağlarının, fiziksel ve dijital dünyaya entegre hale geleceğini, yeni dönemle birlikte daha talepkar performans alabileceğimizi söyledi. Alınan değerlerin 1 Tbps’ye ulaşacağını, 20 Gbps kullanıcı veri rakamlarına ulaşmak istendiğini aktardı.
Bununla birlikte 5G ve 6G arasında geçen gelişim süreci boyunca da 100 Gbps / m3 servis veri kapasitelerine ulaşılması gerektiği açıklandı. Böylelikle şirketler 5G’yi olduğu gibi bırakmayıp 6G’ye evrilmesi sağlanacak.
İletişim teknolojileri daha akıllı olacak!
ZTE’nin 6G araştırma takımı, 6G ağ yapısının temelinde akıllı radyo, akıllı kapsama ve akıllı gelişiminin yer alacağına inandıklarını dile getirdi. Üç boyutlu iletişim, akıllı MIMO, talep üzerine topoloji, talep üzerine AI ve yeni görsel iletişimde temellerin atılması sağlanacak. Son olarak ZTE, gelişen teknoloji ve uygulama senaryolarıyla ilgili çeşitli örnekler verdi.
Zirve, geliştirilmiş çoklu kullanıcı paylaşım erişimi (eMUSA), akıllı yansıtıcı anten dizisi ve servis yapısı üzerine kurulan kablosuz mimarisi üzerine gerçekleşti. ZTE’ye göre 2020 – 2023 yılları 6G iletişim teknolojisi için araştırma penceresi olacak.
Şirket; 3G,4G,5G teknolojilerinin uzun vadedeki gelişimiyle birlikte ticari ağ birikimi oluşturduğunu, 5G ve 6G ağlarının uzun vadeli gelişimine yeni üniversite kaynaklı araştırmalarla iş birliğine gidileceğini vurguladı.
Yeni teknolojinin neler sunacağı hakkında konuşmak için henüz erken olabilir ama 6G’nin neler sunabileceğiyle ilgili konuşmak günümüz için en önemli konulardan biri. Teknoloji gelişiyor, insanlık teknolojiye daha fazla adapte olmaya başlıyor. Ağ üzerindeki trafik arttıkça kullanıcılara sunulaan yatırımlar da artıyor.
Haber
Facebook ve Disney+, Avrupa’da yayın kalitelerini düşürüyor!
Facebook ve Disney, Avrupa‘da yayın kalitelerini düşürüyor. Corona virüs sebebiyle çoğu insanın evlerinde kaldığı Avrupa’da, internet yoğunluğunu azaltmak için böyle bir yol izleniyor.
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Amaç internette hızını engellememek!
Corona virüsü etkisini tüm hızıyla hissettirmeye devam ediyor. An itibariyle merkez üssü Avrupa olan salgın, kullanıcıları internet yönünden de etkiliyor. Avrupa genelinde sokağa çıkma yasaklarının gerçekleştiği şu günlerde interneti aktif olarak kullanan insan sayısı da arttı. Evden çalışan insanların da bununla birlikte artmasıyla internet kullanımında ki yoğunluk, sorunlara gebe olma ihtimalini arttırdı. Avrupa Birliği de bu konu ile alakalı olarak, Avrupa sınırları içerisinde hizmet veren servislerin yayın kalitelerini düşürmelerini rica etti. Geçtiğimiz günler de Netflix ve YouTube bu teklife onay vererek yayın kalitelerini düşürdüler. Bu iki servisin ardından Facebook ve Disney‘de hizmet verdikleri servisler olan, Instagram, Facebook ve Disney+‘ın yayın kalitelerini düşürme kararı aldılar. Reuters‘in yaptığı haber de iki firmanın yayın kalitelerini düşürerek sunucu yoğunluklarını düşürmeyi planladıkları belirtildi. Facebook‘un aksine Avrupa geneline yayılmayan Disney+, Fransa hariç bütün Avrupa‘da bugün (24 Mart) yayın hayatına başlaması gerekiyordu. Uyarıları dikkate alan Disney de, Disney+‘ın düşük kalitede yayın hayatına başlayacağını belirtti.
An itibariyle, Amazon Prime Video, Apple TV+, YouTube, Netflix, Instagram, Facebook ve Disney+ yayın kalitelerini düşürme kararı aldılar. Avrupa Birliği‘nin de isteği ile atılan bu adımlar sayesinde sunucu yoğunluklarının %25 oranda azaltılabileceği konuşuluyor. Evden çalışan insanların en çok ihtiyacı olan internet, ülkemizde olduğu gibi tüm dünya genelinde en yoğun zamanlarını yaşayacak gibi duruyor.