iOS 14 güncel kullanım oranları açıklandı!

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 13 serisi için çeşitli dedikodular, sektörde dolaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan ‘giriş-çıkış birimsiz’ bir iPhone modeli için Apple, bazı sorunları çözmeye çalışıyor. Şirket, iPhone 13 serisiyle beraber gelmesi beklenen ‘portsuz’ modelden nasıl veri kurtarılacağıyla ilgili bazı testler gerçekleştiriyor.

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Geçtiğimiz Ekim ayında görücüye çıkan iPhone 12 serisinin ardından sektör, yeni dedikodularla çalkalanmaya başlamıştı. Özellikle 12 serisiyle beraber tanıtılan MagSafe, bu dedikoduların doğru çıkma olasılığını bir hayli arttırıyordu. Apple tarafının üzerinden bir süredir çalışmalarını devam ettiği ‘portsuz’ iPhone modeli, 13 serisiyle beraber gelebilir. Ancak şirketin başında bazı problemler var.

‘Portsuz’ iPhone, suya karşı daha dayanıklı ancak…

Apple tarafının ‘giriş çıkış birimi olamayan’ bir iPhone modeli üzerinde neden çalıştığı tam olarak bilinmiyor. Ancak uzmanların tahmini, bu yöntemle cihazın dış etmenlere karşı olan mukavemetini arttırmak. Bu şekilde kullanıcılar, cihazın suyla ya da tozla temas etmesin durumunda daha az endişe yaşayacak. Ayrıca portsuz iPhone modeliyle Apple, daha fazla destekleyici aksesuar satışı yapabilir. Bu bağlamda her şey yolunda olsa da hesapta olmayan bir senaryo daha var. ‘Portsuz’ iPhone modelinin başından olumsuz bir senaryo geçmesi halinde kullanıcıların dosyalarını nasıl yedekleyeceği kafaları bir hayli kurcalıyor.

Apple, Watch 6’daki deneyiminden yola çıkıyor!

Yazılımsal bir hatada ya da sadece cihazın bir yedeğini hızlıca almak adına iPhone modellerini kabloyla bağlayıp sorunu çözmek oldukça kolay. Ancak söz konusu kablo bağlantısı olmayan bir modele geldiğinde işler değişiyor. Apple Watch tarafından yola çıkacak olursak akıllı saatte son kullanıcı için herhangi bir kurtarma modu bağlantısı yer almıyor. Kullanıcıların, yaşadıkları bir olumsuz durumda cihazı Apple’a göndererek birkaç gün onarılması için beklemesi gerekiyor.

Apple Teknik Destek ise cihaza kordon tarafında yer alan özel bir bağlantı noktası üzerinden erişim sağlıyor. Kullanıcılar, oldukça zahmetli olan bu durumu akıllı saat gibi bir aksesuar için kabul etse de telefonlar için olumsuz görüyor. Bu arada kurtarma hizmetinin ücretsiz olmaması da kullanıcının aleyhine olan bir başka durum.

Hem fizimsel hem de kablosuz bağlantı için testler sürüyor!

PhoneArena’da yer alan habere göre Appleosophy, ortaya yeni bir iddia attı. Apple, mülterileri ve teknik destek tarafını düşünmüş olacak ki kullanıcıların kendi başlarına kurtarma moduna girmesi için bazı testler yapıyor. ‘Internet Kurtarma’ olarak Türkçeleştirebileceğimiz bu metotla cihaz kurtarma moduna geçebilecek. Test edilen bu metodun şirket tarafından ilk tercih olarak kullanılacağı ifade ediliyor. Bir diğer seçenek olarak ise şirket, cihazın otomatik olarak kurtarma moduna girmesini sağlayacak.

Bluetooth henüz çözüm olmaktan uzak

Bu arada bazı Apple mühendisleri, cihaza bağlantı sağlamak için öncelikle Bluetooth teknolojisinden faydalanmanın peşinde. Ancak güncelleme ve yedekleme gibi işlemler için Bluetooth veri hızı, bir hayli yetersiz. Bu nedenle alternatif yolları da test eden mühendisler cihaza özel bir ‘port’ da ekleyebilir. SIM kart yuvasının arkasına konumlandırılacağı iddia edilen bu portla beraber cihaz, kurtarma moduna geçecek. Hangi seçeneğin finale yakın olduğu bilinmese de şirketin kısa süre içinde karar vermesi gerekiyor. Güvenlik endişeleri de göz önüne alındığında cihazda özel bir ‘portun’ konumlandırılması kuvvetle muhtemel.