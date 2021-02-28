Apple
iOS 14 güncel kullanım oranları açıklandı!
Apple, bu hafta güncel iOS 14 ve iPadOS 14 resmi yükleme rakamlarını açıkladı. Kullanım oranları için App Store’un 24 Şubat verileri baz alındı. Verilere göre şu an dünya üzerindeki tüm aktif iPhone’ların %80’inde iOS 14 kullanılıyor. Son dört yılda piyasaya sürülen iPhone’lara baktığımızda ise bu oran %86‘ya çıkıyor.
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iOS 14 ve iPadOS 14 ne kadar popüler?
Apple bir önceki resmi kullanım oranlarını 15 Aralık‘ta paylaşmıştı. O gün paylaştığı verilere baktığımızda iOS 14 tüm aktif iPhone’ların sadece % 72’sinde kullanılmaktaydı. Son dört yılda piyasaya sürülen iPhone’ların ise % 81’ine yüklüydü.
App Store iPodOS 14 için de aynı verileri sağladı. Yüklenme rakamları, 24 Şubat’ta App Store tarafından ölçüldüğünde, şu an dünya üzerindeki tüm aktif iPad’lerin %70’inde iPadOS 14 kullanılıyor. Son dört yılda piyasaya sürülen iPad’lere baktığımızda ise bu rakam %84’e çıkıyor.
Apple iPadOS 14 için bir önceki resmi kullanım oranlarını da 15 Aralık’ta paylaşmıştı. O gün paylaştığı verilere baktığımızda iPadOS 14 tüm aktif iPad’lerin sadece %61’inde kullanılmaktaydı. Son dört yılda piyasaya sürülen iPad’lerin ise % 81’ine yüklüydü.
Bununla birlikte Apple, tüm aktif iPhone’ların %12’sinin hala iOS 13 çalıştırdığını ve %2’sinin 24 Şubat itibarıyla daha eski iOS sürümlerini kullandığı bilgisini de paylaştı. Bunun yanında tüm aktif iPad’lerin % 14’ü hala iPadOS 13 çalıştırırken, %16’sı daha da eski bir yazılım versiyonunda kaldı.
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Apple
Apple, giriş-çıkış birimi olmayan iPhone için veri kurtarma yolu arıyor!
Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 13 serisi için çeşitli dedikodular, sektörde dolaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan ‘giriş-çıkış birimsiz’ bir iPhone modeli için Apple, bazı sorunları çözmeye çalışıyor. Şirket, iPhone 13 serisiyle beraber gelmesi beklenen ‘portsuz’ modelden nasıl veri kurtarılacağıyla ilgili bazı testler gerçekleştiriyor.
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Geçtiğimiz Ekim ayında görücüye çıkan iPhone 12 serisinin ardından sektör, yeni dedikodularla çalkalanmaya başlamıştı. Özellikle 12 serisiyle beraber tanıtılan MagSafe, bu dedikoduların doğru çıkma olasılığını bir hayli arttırıyordu. Apple tarafının üzerinden bir süredir çalışmalarını devam ettiği ‘portsuz’ iPhone modeli, 13 serisiyle beraber gelebilir. Ancak şirketin başında bazı problemler var.
‘Portsuz’ iPhone, suya karşı daha dayanıklı ancak…
Apple tarafının ‘giriş çıkış birimi olamayan’ bir iPhone modeli üzerinde neden çalıştığı tam olarak bilinmiyor. Ancak uzmanların tahmini, bu yöntemle cihazın dış etmenlere karşı olan mukavemetini arttırmak. Bu şekilde kullanıcılar, cihazın suyla ya da tozla temas etmesin durumunda daha az endişe yaşayacak. Ayrıca portsuz iPhone modeliyle Apple, daha fazla destekleyici aksesuar satışı yapabilir. Bu bağlamda her şey yolunda olsa da hesapta olmayan bir senaryo daha var. ‘Portsuz’ iPhone modelinin başından olumsuz bir senaryo geçmesi halinde kullanıcıların dosyalarını nasıl yedekleyeceği kafaları bir hayli kurcalıyor.
Apple, Watch 6’daki deneyiminden yola çıkıyor!
Yazılımsal bir hatada ya da sadece cihazın bir yedeğini hızlıca almak adına iPhone modellerini kabloyla bağlayıp sorunu çözmek oldukça kolay. Ancak söz konusu kablo bağlantısı olmayan bir modele geldiğinde işler değişiyor. Apple Watch tarafından yola çıkacak olursak akıllı saatte son kullanıcı için herhangi bir kurtarma modu bağlantısı yer almıyor. Kullanıcıların, yaşadıkları bir olumsuz durumda cihazı Apple’a göndererek birkaç gün onarılması için beklemesi gerekiyor.
Apple Teknik Destek ise cihaza kordon tarafında yer alan özel bir bağlantı noktası üzerinden erişim sağlıyor. Kullanıcılar, oldukça zahmetli olan bu durumu akıllı saat gibi bir aksesuar için kabul etse de telefonlar için olumsuz görüyor. Bu arada kurtarma hizmetinin ücretsiz olmaması da kullanıcının aleyhine olan bir başka durum.
Hem fizimsel hem de kablosuz bağlantı için testler sürüyor!
PhoneArena’da yer alan habere göre Appleosophy, ortaya yeni bir iddia attı. Apple, mülterileri ve teknik destek tarafını düşünmüş olacak ki kullanıcıların kendi başlarına kurtarma moduna girmesi için bazı testler yapıyor. ‘Internet Kurtarma’ olarak Türkçeleştirebileceğimiz bu metotla cihaz kurtarma moduna geçebilecek. Test edilen bu metodun şirket tarafından ilk tercih olarak kullanılacağı ifade ediliyor. Bir diğer seçenek olarak ise şirket, cihazın otomatik olarak kurtarma moduna girmesini sağlayacak.
Bluetooth henüz çözüm olmaktan uzak
Bu arada bazı Apple mühendisleri, cihaza bağlantı sağlamak için öncelikle Bluetooth teknolojisinden faydalanmanın peşinde. Ancak güncelleme ve yedekleme gibi işlemler için Bluetooth veri hızı, bir hayli yetersiz. Bu nedenle alternatif yolları da test eden mühendisler cihaza özel bir ‘port’ da ekleyebilir. SIM kart yuvasının arkasına konumlandırılacağı iddia edilen bu portla beraber cihaz, kurtarma moduna geçecek. Hangi seçeneğin finale yakın olduğu bilinmese de şirketin kısa süre içinde karar vermesi gerekiyor. Güvenlik endişeleri de göz önüne alındığında cihazda özel bir ‘portun’ konumlandırılması kuvvetle muhtemel.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Mini, iPhone 12 Mini’nin düşük satışlarına rağmen çıkacak!
Apple, 2020 senesinde iPhone ailesine yeni bir telefon kattı. Bu telefon, kompakt bir tasarımla iPhone 12 Mini olarak karşımıza çıktı. Cihazın teknik özellikleri amiral gemisi düzeyinde olmasına rağmen boyut olarak küçük bir telefon. Bununla birlikte geçtiğimiz sene Apple, iPhone SE serisini de yeniden canlandırdı. Yaz aylarında tanıtılan iPhone SE 2020, tıpkı iPhone 12 Mini gibi kompakt bir tasarıma sahip. Ortaya çıkan son raporlar, iPhone 12 Mini‘nin satışlarının iyi gitmediğini gösteriyor. Ancak bazı sızıntılara göre düşük satışlara rağmen iPhone 13 Mini piyasaya çıkacak.
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Apple, iPhone 12 Mini’nin üretimini neden durduracak?
Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen iPhone 12 Mini‘nin satışları beklendiği kadar iyi olmadı. Bununla birlikte, Apple‘ın artık kompakt cihazlar üretmeyeceği söylentileri yayılmaya başladı. Jon Prosser ise ikinci çeyrekte iPhone 12 Mini‘nin üretilmeyeceğini söyledi. Ancak Prosser, satışların değil sadece üretimin duracağını da belirtti. Kaynağa göre iPhone 12 Mini üretiminin durması, mevcut talebi çoktan karşılamış olmasıyla alakalı. Cihazın küçük bir kesime hitap etmesi, satışların duraksamasında etkili oldu.
Günümüzde insanların yoğun medya kullanımı ve içerik tüketimi sebebiyle ufak boyuttaki telefonlar ilgi görmemeye başladı. Ancak hala küçük bir kesim bu tarz kompakt cihazlara rağbet gösteriyor. Apple‘ın Mini serisi ile temel hedefi, bu kitleyi elinde tutmaya çalışmak. Bu nedenle, gelecek sene iPhone 13 Mini yüksek ihtimalle raflarda yerini alacak.
Akıllı Telefonlar
Apple, 4. çeyrekte Samsung’u geride bıraktı!
Avrupa akıllı telefon pazarı 2020’de genel olarak düşüş yaşadı. Buna rağmen Apple’ın bölgedeki satışları 2019 rakamlarına oldukça benzerdi. Yani aslında Apple, iPhone 12 ile yılı güçlü bir şekilde tamamladı.
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Apple, 2020’nin son çeyreğinde en fazla akıllı telefon satan şirket oldu. Şirket 2020’nin 4. çeyreğinde 15,7 milyon iPhone sattı ve %30‘luk pazar payıyla birinci sırada yer aldı. Samsung, 15,5 milyon akıllı telefon satışıyla pazarın %29’unu elinde bulundurarak ikinci oldu.
Apple’ın 2020 satışları, firmanın 2019 rakamlarından sadece biraz düşük. Avrupa akıllı telefon pazarı bir önceki yıla göre %14 oranında düşüş yaşamasına rağmen şirketin satış rakamları neredeyse sabit kaldı. COVID-19 salgını genel düşüsün birincil suçlusuydu. Salgın hem arz hem de talep sorunlarına yol açtı.
2020 yılı için Apple, %22’lik pazar payıyla 41,3 milyon iPhone sattı. Samsung, yıl içinde 59,8 milyon telefon satarak sektöre öncülük etti.
Aslında iPhone 12, Apple’ın bugüne kadarki en başarılı cihaz lansmanıydı. Apple’ı 2020’nin 4. çeyreğinde %30 gibi rekor bir paya yükseltti.
Apple ve Samsung en çok birimi satarken, Xiaomi yılın en büyük Avrupa başarısını elde etti. Çinli firma, 26,7 milyon satış ve %14 pay ile 2019 satışlarını neredeyse ikiye katladı. Xiaomi, bu rakamlara ulaşmak için İspanya ve İtalya’daki güçlü satışlara güvendi.
Oppo ayrıca Avrupa’da güçlü bir yıl geçirdi ve 2020 için 6,5 milyon satışla %82 büyüme kaydetti.
iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini de dahil olmak üzere iPhone 12 ailesi, Apple’ın dünya çapında güçlü bir yıl geçirmesini sağladı. Şirket, 4. çeyrekte en büyük küresel akıllı telefon satıcısı olarak Samsung’u geride bıraktı.
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