Apple
macOS 12 Monterey ile gelen değişiklikler neler?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple yazılım tarafında yaptığı gelişmeleri duyurdu. Peki macOS tarafında macOS 12 Monterey ile birlikte neler değişti? Gelin yeni detaylara birlikte göz atalım.
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Apple, her yıl ivmesini daha da fazla artırmak istiyor
27 inçlik iMac ve MacBook Air özelindeki güncellemelere ek olarak; yeni bir MacBook Pro ailesini de (14 ve 16 inç olmak üzere) görmeye başlayacağız. Ve bu cihazların, Apple’ın çok büyük sükse yaratan işlemcileri M1X veya M2 ile geleceği konuşulmakta. Apple adına ufukta görünen çok fazla donanım geliştirmesi olsa da; Apple bunlarla sınırlı kalmayarak yazılım tarafında da elini güçlendirmeyi ve şirket olarak ivmesini daha da fazla artırmayı amaçlıyor. Bu atılımın en önemli unsurlarından biri de tabi ki Monterey olarak bildiğimiz macOS 12. Monterey, WWDC 2021’de duyuruldu. Peki yeni macOS bakalım neler içeriyor?
Tam adıyla macOS 12 Monterey, adını California’nın bir sahil şeridinden alıyor. Peki macOS 12 Monterey ne zaman kullanıma açık olacak? macOS 12 için Beta sürümü geliştiriciler için şimdiden (7 Haziran 2021’de) yayınlanmış olsa da; son kullanıcı için yayınlanma zamanının 2021 yılının sonbaharında olması bekleniyor. macOS 12 Açık Beta’nın da, Beta sürecine dahil olmak isteyen son kullanıcılara Temmuz ayında açılması bekleniyor. Beta sürecine katılmak istemeyen kullanıcılar da muhtemelen Ekim ayında macOS 12 güncellemelerini stabil bir şekilde alabilecekler.
Hangi Mac cihazlar macOS 12 Monterey güncellemesini alabilecek
Intel tabanlı Mac cihazlar da macOS 12’ye dahil olmak üzere,
- iMac: 2015 ve sonrası
- iMac Pro: 2017 ve sonrası
- MacBook Air: 2015 ve sonrası
- MacBook Pro: 2015 ve sonrası
- Mac Pro: 2013 ve sonrası
- Mac mini: 2014 ve sonrası
- MacBook: 2016 ve sonrası
Peki yeni macOS’te yenilikler neler?
AirPlay
AirPlay Mac cihazlarda da kullanıma açık. Böylelikle Mac’inizi veya MacBook’unuzu bir hoparlör veya bir monitör gibi kullanabileceksiniz. Daha açık konuşmak gerekirse; iPhone’unuz veya iPad’inizde anlık olarak yaptığınız her şeyi Mac’inizle de paylaşabileceksiniz.
FaceTime
iOS 15 gibi macOS 12 Monterey de, birtakım yeni FaceTime güncellemelerine kavuştu. Apple’ın “Spatial Audio” adını verdiği teknolojiyle artık FaceTime’daki konuşmacının sesi, bulunduğu pozisyondan gelecek. Yani kameraya karşı aldığınız pozisyona göre, sesiniz de karşı tarafa o yönden gidecek. Ayrıca yeni gelen “Voice Isolation” eklentisiyle de, geri plandaki gürültüler ve seslerin önüne geçilebilecek. Bu sayede FaceTime üzerinden yaptığınız görüşmelerde herhangi bir şekilde çevre gürültüsüne maruz kalmayacaksınız.
Focus
Focus, iOS 15’te olduğu gibi macOS 12’nin de bir parçası olacak. Bir şeye odaklandığınız zaman herhangi bir bildirim görmenize ve işinize odaklanmanıza yardımcı olan Focus özelliği, bildirimleri filtreleyebilmenizi de sağlıyor. Baktığımız zaman Focus’un, “Rahatsız Etmeyin” modunun daha gelişmiş bir versiyonu olduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca Focus, bütün Apple cihazlarınızla senkronize olarak; bütün cihazlarınızı aynı anda bu moda alabilmenizi sağlıyor.
Notes
Notes tarafındaysa yine birtakım yenilikler mevcut. Bunların en çok öne çıkanı da “Quick Notes” tarafında. Hızlı ve pratik bir şekilde notlar alabilmenizi sağlayan Quick Notes not tutma alışkanlıklarınızı geliştirebilmeniz için de sizlere yardımcı olacaktır. Ayrıca Safari’den ve Maps’ten de herhangi bir linki veya lokasyonu not defterinize gömülü hale getirebiliyorsunuz. Yeni “Colloborative Mod’la” da aynı anda birçok kişi aynı not defterini kullanabildiği gibi; hangi kullanıcının not defteri üzerinde ne değişiklik yaptığı da görülebiliyor.
Safari
Safari’deyse tasarım anlamında bir takım değişiklikler var. Özellikle sekmeler kısmında yapılan değişiklikle gezinmekte olduğunuz web sayfasını daha geniş bir şekilde görebilmeniz amaçlanmış.
Universal Control
Nihayet Universal Control, Mac cihazları ve iPad’leri birbiri üzerinden kontrol edebilmemizi sağlayabilecek. macOS üzerinde farenizi oynatarak; iPad’inizi 2. bir ekran gibi de kullanabileceksiniz. Böylelikle 2 cihaz da eş zamanlı olarak birbirine senkronize olarak çalışabilecek. Sürükle – bırak özelliğiyle de hızlı bir şekilde bütün dosyalarınızı cihazlarınız arasında kolaylıkla aktarabileceksiniz. Üstelik bütün bunlar için herhangi bir kurulum vesaire bir işlem yapmanıza gerek de yok.
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Apple
WWDC21’de tanıtılan yeni iOS 15 neler sunuyor?
İçindekiler
iOS 15’teki yenilikler neler?
Facetime
FaceTime, iOS 15 ile bazı büyük iyileştirmeler alıyor. Apple’ın Spatial Audio özelliği, aramaları daha doğal hale getirmek amacıyla iOS görüntülü mesajlaşma hizmetine geliyor. Ayrıca, sesinize daha fazla odaklanmak için ortam gürültüsünü engelleyerek daha net ses sunan Ses Yalıtımı ve ortam gürültüsünü içeren Geniş Spektrum dahil, aramaları daha iyi hale getirmeye yardımcı olacak birkaç yeni özellik daha vardır. Bir düğmeye dokunarak ikisi arasında geçiş yapabileceksiniz.
Ayrıca Apple, FaceTime Links ile birlikte FaceTime’a bir Izgara görünümü ve Portre modu ekliyor. FaceTime Bağlantıları, herkesin bir Android veya Windows cihazındaki web tarayıcısından FaceTime aramasına katılmasına izin vermek için bir bağlantı oluşturmanıza ve bunu Mesajlar, Takvim, Posta veya üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanıyor. Ek olarak kullanıcıların Apple Music aracılığıyla Şarkıları birlikte dinleme, senkronize olarak bir TV programı veya filmi izleme veya uygulamaları birlikte görmek için ekranlarını paylaşma gibi deneyimleri paylaşmalarını sağlayacak SharePlay adlı bir özellik de olacak.
Find My
Find My uygulaması, iOS 15’te, kullanıcıların kapatılmış veya silinmiş bir aygıtı bulabilmeleri ve bir AirTag, Apple aygıtı veya Find My ağ aksesuarını bir yerde bırakırsanız size bildiren Ayırma Uyarıları da dahil olmak üzere bazı yeni yetenekler alıyor.
Çeviri
Çeviri için iOS 15, konuşmanın iki dil arasında akmasını sağlayan bir Canlı Çeviri özelliği getirecek. Yazılım ayrıca iPhone’un herhangi bir yerindeki metne sistem çapında da çeviri getirecek.
App Store
Uygulamalarınızı App Store’da daha iyi keşfedilmesini sağlamak için en son yetenekleri kullanmanızı ve yüksek kaliteli uygulama ve uygulama içi satın alma deneyimleri sunmanızı sağlıyor. Uygulama geliştiricilerin etkinliklerini doğrudan App Store’da sergilemelerini de sağlıyor. Ayrıca ürün sayfalarının her biri benzersiz bir URL’ye sahip ek sürümlerini oluşturmanıza olanak tanıyor. Ürün sayfanızda farklı meta veriler deneyin ve kullanıcıların en çok neyi beğendiğini anlamak için performansını karşılaştırabilirsiniz. StoreKit 2 ve güçlü yeni sunucu API’leri ve bildirimleri ile daha da iyi uygulama içi satın alma ve abonelik desteği sağlayabilirsiniz.
Odaklanma ve bildirimler
Focus ile, kullanıcılar kendileri için en uygun zamanlarda bildirimlerin gelmesini sağlayabilir ve Kesinti Düzeyleri API’si ile dört kesinti düzeyinden (yeni Pasif ve Zamana Duyarlı düzeyler dahil) biriyle daha ayrıntılı teslimat sağlayabilirsiniz. İletişim uygulamalarından gelen bildirimler artık ayırt edici bir görünüme sahip oldular ve bu uygulamalar – kullanıcı izniyle – mevcut sistem düzeyinde Odak durumunu yansıtacak şekilde durumlarını da senkronize edebilir hale geldi.
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Apple
Apple Car/iCar ile ilgili söylentiler ve beklenen detaylar
Apple, “Project Titan” kod adına sahip girişimi ile kendi ekosistemiyle uyumlu ve otonom sürüşe sahip bir elektrik araç üzerinde çalışıyor. Araç, Apple Car veya iCar isimleriyle de anılıyor. Esasında bu proje söylentilerden ibaret olmasına rağmen, sızıntı kaynaklarının güvenilirliğinden dolayı gerçek olmama ihtimali yok diyebiliriz.
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Söz konusu kaynaklar ise Hyundai-Kia Grubu, VAG Grubu ve Magna International ile oldukça yakın temasta olduğu söylenen kişilerden oluşuyor. Bu kaynaklardan elde edilen sızıntılardan yola çıkarak araçla ilgili ufak tefek tahminler de bulunuyor. Biz ise bu haberimizde Carscoops ekibinin tahminlerine yer vereceğiz.
Apple Car hangi segmenti hedef alacak?
Öncelikle Project Titan adındaki bu girişime dair açıklanan resmi bir bilgi henüz bulunmuyor. Bu yüzden hangi tipte veya hangi segmentte araç/araçların geleceği hakkında kesin bir çıkarım yapılamıyor. Fakat Apple gibi bir markanın günümüz sektör trendlerini takip ederek yüksek karlılık kovalayacağı düşünülüyor. Bu yüzden yüksek kullanışlılık sunabilen elektrikli bir SUV/Crossover ile karşılaşabiliriz.
Josh Byrnes‘a ait bu tasarım, en son nesil iPhone‘lar ve 1930‘lu yılların başındaki Bauhaus mimari akımından etkilenmiş. En son nesil iPhone’ların tasarımına oldukça hakimiz fakat nedir bu Bauhaus mimari akımı? Sadeliğin işlevsellikle buluştuğu, Walter Gropius öncülüğünde ve Almanya’da ortaya çıkan bir mimari akım diyebiliriz. Merak edenler detaylara buradan ulaşabilir.
Esas konumuza dönecek olursak Byrnes, etkilendiği bu iki alandan yola çıkarak sade çizgilere sahip fakat kendini de belli eden bir tasarım yapmış. Ön kısma baktığımıza LED farlarda iPhone’ların sim kapağından, bakır renkli ızgarada ise Mac Pro‘nun rendeye benzetilen havalandırmalarından esinlenilmiş. Yan tarafta ise arkaya doğru gittikçe yükselen bir omuz çizgisi ve çift renkli bir yapı görülüyor. Jantlarda ise siyah-gri-bakır renklerinin tercih edildiği kapalı bir tasarım bulunuyor.
Aracın kabininde ise şu anda Apple’ın aksesuar marketinde de gördüğümüz materyalleri görebiliriz. Bunlara vegan deri, çizilmeye karşı dayanıklı cam ve alüminyum kaplama gibi malzemeleri örnek verebiliriz. Ki Apple gibi bir markanın kaliteye önem verdiğini düşünürsek, iç mekanda Avrupalı üst seviye markalarla yarışacak bir tasarım görmemiz mümkün. Apple Car’ın elektrikli olmasından dolayı hem sessiz hem de geniş bir iç yaşam alanı sunması bekleniyor.
Apple Car/iCar hangi teknolojiler ve donanımlarla karşımıza çıkabilir?
Günümüzde elektrikli veya içten yanmalı motor fark etmeksizin her tipte ve segmentte otonom sürüşe geçiş teknolojileri yer alıyor. Apple ise bu oyuna yeni katılacak bir oyuncu olarak otonom sürüşü hedefliyor. Son zamanlarda tanıttığı ürünlerde ciddi çeşitlilikte ve işlevde sensörler barındıran Apple’ın, arabasındaki otonom sürüş için çok sayıda LiDAR ve kamera sensörü kullanması bekleniyor.
Araçla ilgili bilinmeyen bir diğer nokta ise motoru, mimarisi ve pil teknolojisi. Haberimizin başında bahsettiğimiz Hyundai-Kia, VAG ve Magna International‘ın ise bu konularda Apple ile iş birliği yaptığı söyleniyor fakat resmi olarak herhangi bir doğrulama yok. Apple’ın kendi mimarisi ve pillerini geliştirmesi büyük bir maliyet gerektireceği için birileriyle işbirliği yapması muhtemel gibi görünüyor.
Ayrıca Apple Car/iCar’da lityum iyon piller yerine, yeni nesil katı hal piller (SSB) kullanılabilir. SSB’lerin avantajı, lityum iyon pillere kıyasla daha hızlı şarj olması, daha güvenli ve %30 daha fazla enerji depolayabiliyor olması. Fakat SSB tipteki piller henüz kitlesel satışa çıkmaya yetecek kadar üretim hacmine sahip değil. Yaygınlaşmasının 2025 yılını bulacağı söylenen SSB pillerin, Apple’ın arabasına yetişebileceği düşünülüyor.
Apple Car/iCar fiyatı ve tanıtım tarihi
Bilindiği üzere Apple, piyasanın hep en üstlerinde yer alan bir fiyatlara sahip bir marka. Bu yüzden Apple Car/iCar’ın Audi, Mercedes, BMW ve tabi ki Tesla gibi markalarla mücadele edeceğini düşünürsek fiyatlarını biraz olsun hayal etmek mümkün.
Apple Car/iCar hakkında cevabı bulunmayan birçok sorudan diğeri ise tanıtım tarihi. Herhangi bir resmi duyuru bulunmayan tanıtım tarihinin 2025’ten önce olmayacağı düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops, Wikipedia, Apple
NOT: Haberimizde yer alan Apple Car / iCar tasarım görselleri, tamamen Josh Byrnes’ın kişisel çalışmasıdır. Apple ile hiçbir resmi bağlantısı yoktur.
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Apple
iOS kullanıcılarının sadece %11’i kişisel veri takibine izin veriyor
iOS, 1 milyarı aşkın kullanıcı tabanıyla dünyanın en popüler mobil işletim sistemlerinden. İşletim sistemi, yarattığı ekosistem deneyimi ve kapalı yapısının getirdiği yüksek güvenlik özellikleriyle akıllı telefon kullanıcıları kendine çekmekte. Bunun üzerine, Apple yakın zamanlarda bu güvenlik ve gizlilik konularından önemli bir adım daha attı. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde iPhone’lara gelen iOS 14.5 kişisel veri gizliliği tarafında çok önemli bir yenilik getirmişti. Zira, iOS 14.5 ile gelen “Uygulama Takibi Şeffaflığı (App Tracking Transparency)” özelliği, uygulamaların kişisel veri toplamadan önce kullanıcıların iznini almasını zorunlu kılmıştı. Özelliğin piyasaya sürülmesinin üstünden henüz iki hafta bile geçmemesine rağmen, kullanım oranları ile ilgili ilk rakamlar ortaya çıktı. İşte o rakamlar…
iOS “Uygulama Takibi Şeffaflığı” nedir?
Söylediğimiz gibi, iOS 14.5’un ve getirdiği “Uygulama Takibi Şeffaflığı” özelliğinin üzerinden henüz on gün geçti. Ancak görünüşe göre, bu kısa süre iPhone kullanıcıların yeni özelliği kullanmaya başlaması için yetti de arttı bile. Gelin haberimizin asıl konusuna geçmeden önce, bu popüler özelliği hep beraber yakından tanıyalım.
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Özetle “Uygulama Takibi Şeffaflığı”, Apple’ın uygulamaların bilgilerinizi sizden izinsiz bir şekilde toplamasını önlemek amacıyla getirdiği bir özellik. Çalışma prensibi ise çok basit. Uygulamalar, artık kişisel verilerinizi toplamadan önce sizden izin almak zorunda. Uygulamanın bu izni almasının ana yolu ise (iOS 14.5 yüklü bir cihazda) size bu konuda izninizi soran bir bildirim yollamak. Bu bildirimde “Uygulama Beni Takip Etmesin” ve “İzin Ver” olmak üzere iki seçeneğiniz var. Buradan tercihinizi yaptığınız andan itibaren veri takibi konusundaki kararlar tamamen size kalmış oluyor.
Buna ek olarak, Apple bu konuda uygulama geliştiricilerini de unutmuş değil. Zira, uygulama geliştiricileri isterlerse bu bildirimleri özelleştirebiliyorlar. Bu sayede, geliştiricilerin verilerinizi ne için topladıkları hakkında size bilgi verme şansı oluyor. Uygulama bunu yapmasa bile, sizin yine de bu bilgiye erişiminiz olduğunu hatırlatalım. Uygulamanın kişisel bilgileriniz ne amaçla topladığını öğrenmek istiyorsanız, App Store’daki sayfasında gizlilik bilgileri kısmına bakabilirsiniz. Son olarak, “Uygulama Takibi Şeffaflığı”‘nın sadece iPhone’a özgü olmadığını da belirtelim. Zira, bu özellikten iPad ve Apple TV’nizde de yararlanabilirsiniz.
iOS kullanıcılarının %90’ı uygulamaların verilerini takip etmesini istemiyor
Flurry Analytics’in araştırmasına göre, Apple kullanıcıları yeni özelliği kullanmakta elini çabuk tuttu. Zira, dünya çapındaki 5.3 milyon cihaz üzerinden elde edilen bilgiye göre, iOS kullanıcılarının sadece %11’i uygulamaların verilerini takip etmesine izin veriyor. Bu rakamın bilinçsiz bir şekilde bu özelliği açık bırakanları veya onaylayıp geçenleri de dahil ettiğini de ekleyelim. Aktif olarak ayarlardan “Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin” özelliğini kapatanların oranlarına bakınca işin gerçek yüzü daha da net ortaya çıkıyor:
Yukardaki grafiğimiz, dediğimiz gibi Ayarlar’dan uygulamanın izin istemesine bile izin vermeyenleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi, bu oran %4. Bu rakamlara bakınca, iOS kullanıcıların bu yeni özelliği çok sevdiğini söylemek mümkün. Bunun yanında, ABD’deki kullanıcıların veri takibi konusunda daha bile muhafazakar olduğunu söyleyebiliriz. İşte ABD’li iOS kullanıcıların tercihleri:
ABD’de uygulamaların veri takibi için izin sormasına izin veren kullanıcıların oranı sadece %2. ABD’deki araştırmanın ise 2.5 milyon cihaz üzerinden yapıldığını da ekleyelim. Gelin haberimiz bitirmeden yeni veri takibi özelliğini iPhone’unuzda nasıl yönetebileceğinizi inceleyelim.
iPhone’da “Uygulama Takibi Şeffaflığı” ayarları nasıl yapılır?
Öncelikle bu ayarları yönetmenin çok basit olduğunu söyleyelim. İzlemeniz gereken yol ise şu şekilde:
1- Ayarlar’ı açın.
2- Gizlilik kısmına girin. Bundan sonra ise Takip seçeneğine girmeniz gerekmekte.
3- Bu kısımda eğer uygulamaların size takip için bildirimle izin sormasına izin vermek istiyorsanız “Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin” seçeneğini aktife edin. Bu halde, sizden izin almak isteyen uygulamaları göreceksiniz. İstediğinz uygulamanın üzerine tıklayarak o uygulamaya özel tercihinizi yönetebilirsiniz. Ayrıca, bu ayarı kapalı hale getirirseniz uygulamaların size izin bile sormayacağını tekrar hatırlatalım. Yani, bu durumda hiçbir uygulama verilerinizi ve eylemlerinizi takip etmeyecek.
Siz yeni “Uygulama Takibi Şeffaflığı” özelliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi yoksa hala eksikleri mevcut mu? Eğer bir iPhone kullanıcıysanız, bu özelliği kullanmaya başladınız mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: FlurryAnalytics, AppleInsider
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