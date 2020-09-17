Safari 14, macOS Catalina ve Mojave için yayınlandı!

Apple, macOS Big Sur ile çıkması beklenen Safari 14 güncellemesini macOS Catalina ve macOS Mojave için resmen yayınladı. Mac kullanıcıları, Safari’nin yeni sürümünü bugünden itibaren indirebiliyorlar.

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Apple, 2020′nin ilerleyen günlerinde betadan çıkış nihai sürümünün yayınlanması beklenen macOS Big Sur güncellemesinden evvel, yeni Safari’yi macOS Catalina ve macOS Mojave için kullanıma sundu. Safari 14, tarayıcıdaki sekmelerin kullanışlılığını artırmanın yanı sıra, yeni bir gizlilik raporu ve başlangıç sayfası için ek özelleştirme seçenekleri sunuyor.

Safari 14 ne özellikler getiriyor?

14. sürümüyle beraber yeniden tasarlanan Safari’de göze çarpan ilk değişiklik, kapsamlı bir gizlilik raporu özelliği oldu. Mac kullanıcıları, Safari 14 sayesinde ziyaret ettikleri her web sitesindeki izleyicileri tüm ayrıntılarıyla birlikte görüntüleyebiliyor ve gizlilik noktasındaki diğer raporlara ulaşabiliyor. Ayrıca Apple, Safari 14′le beraber, siteler arası komut dosyası saldırıları ve rastgele kod yürütme ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere WebKit’teki çeşitli hataları ve güvenlik açıklarını da ortadan kaldırdı.

Ek olarak güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra bu güncellemede Safari, artık resmi olarak Adobe Flash Player desteğini de tamamen sonlandırmış durumda. Yalnız bazı Safari 14 özellikleri, yalnızca macOS Big Sur sürümünde çalışabiliyor. Örneğin Mac’ler için uzun süredir beklenen 4K HDR video desteği ve yerleşik çeviri gibi özellikler macOS Big Sur dışında hiçbir macOS sürümünde çalışamıyor.

Safari14 güncelleme notları