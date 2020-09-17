Apple
Safari 14, macOS Catalina ve Mojave için yayınlandı!
Apple, macOS Big Sur ile çıkması beklenen Safari 14 güncellemesini macOS Catalina ve macOS Mojave için resmen yayınladı. Mac kullanıcıları, Safari’nin yeni sürümünü bugünden itibaren indirebiliyorlar.
İlginizi çekebilir: Apple AirPods Studio ile alakalı yeni görüntüler ortaya çıktı!
Apple, 2020′nin ilerleyen günlerinde betadan çıkış nihai sürümünün yayınlanması beklenen macOS Big Sur güncellemesinden evvel, yeni Safari’yi macOS Catalina ve macOS Mojave için kullanıma sundu. Safari 14, tarayıcıdaki sekmelerin kullanışlılığını artırmanın yanı sıra, yeni bir gizlilik raporu ve başlangıç sayfası için ek özelleştirme seçenekleri sunuyor.
Safari 14 ne özellikler getiriyor?
14. sürümüyle beraber yeniden tasarlanan Safari’de göze çarpan ilk değişiklik, kapsamlı bir gizlilik raporu özelliği oldu. Mac kullanıcıları, Safari 14 sayesinde ziyaret ettikleri her web sitesindeki izleyicileri tüm ayrıntılarıyla birlikte görüntüleyebiliyor ve gizlilik noktasındaki diğer raporlara ulaşabiliyor. Ayrıca Apple, Safari 14′le beraber, siteler arası komut dosyası saldırıları ve rastgele kod yürütme ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere WebKit’teki çeşitli hataları ve güvenlik açıklarını da ortadan kaldırdı.
Ek olarak güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra bu güncellemede Safari, artık resmi olarak Adobe Flash Player desteğini de tamamen sonlandırmış durumda. Yalnız bazı Safari 14 özellikleri, yalnızca macOS Big Sur sürümünde çalışabiliyor. Örneğin Mac’ler için uzun süredir beklenen 4K HDR video desteği ve yerleşik çeviri gibi özellikler macOS Big Sur dışında hiçbir macOS sürümünde çalışamıyor.
Safari14 güncelleme notları
◾ Yeni sekme çubuğu tasarımıyla ekranda daha fazla sekme gösteriliyor.
◾ Özelleştirilebilir başlangıç sayfası, bir arka plan resmi ayarlamanıza ve yeni bölümler eklemenize olanak tanır.
◾ Gizlilik Raporu, Intelligent Tracking Prevention tarafından engellenen siteler arası izleyicileri gösterir.
◾ Safari, gelişmiş güvenlik için Adobe Flash desteğini kaldırır.
Safari 14 güncellemesini hemen şimdi Sistem Tercihleri’ne gidip “Yazılım Güncelleme” bölümünden Mac’inize yükleyebilirsiniz.
Apple
Apple AirPods Studio ile alakalı yeni görüntüler ortaya çıktı!
Apple, yeni kafa bantlı AirPods Studio kulaklığından yeni görüntüler sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntüler ile birlikte cihazın tasarım detayları gözler önüne serildi.
İlginizi çekebilir; Google Drive, çöp kutusundaki dosyaları artık otomatik silecek
Apple AirPods Studio tasarım detayları belli oldu!
Apple, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Firmanın daha önceden çıkaracağına kesin gözüyle bakılan AirPods Stuido, sızdırılan bir video ile birlikte ilk kez görüntülendi. Müzik ve ses konusunda kendini geliştirmeyi sürdüren firma, kafa bantlı kulaklıklar sayesinde kullanıcılarına daha kaliteli ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ünlü sosyal medya platformu Twitter’da Jon Prosser tarafından sızdırılan kulaklığın, tasarım detayları da ortaya çıkmış oldu. B515 kod adına sahip kulaklık, ilk görüntü itibariyle oldukça büyük gözüküyor. Görüntülerin temsili olduğunu belirten Jon Prosser, kaynağını korumak adına eline ulaşan görselleri tekrardan çizdirmiş. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile çıkacağı öğrenilen kafa bantlı kulaklık, Apple tarafından tek renk ile çıkmayan ilk kulaklık olacak.
AirPods Studio
(codename: B515)
– High quality leather / metal
– Magnetic ear cups
– Reversible – detects R/L ear
– No headphone jack
– USBC port
These are the renders we were making in order to protect the source. pic.twitter.com/6Abg2TgxiZ
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 16, 2020
Teknik özellikleri de belli olan Apple Airpods Studio, deri ve metal malzeme kalitesi ile bizleri karşılayacak. Öte yandan cihazın, USB-C girişli olacağı öğrenildi. Ayrıca kulaklığın net bir yönünün olmadığı ve takış tarzınıza göre sağ ve sol kulağı ayırt edebildiği gelen bilgiler arasında. Herhangi bir kablo girişi bulunmayan kafa bantlı kulaklık henüz net bir çıkış tarihi bilgisi de yer almamakta. Ancak yorumlara göre kulaklığın yaklaşık 350 dolarlık bir fiyat etiketi olacak. Bakalım Apple, kulak içi kulaklıkların ardından rekabete sokacağı yeni yarışmacısı ile birlikte başarılı olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iOS 14 çıkış tarihi ve Türkiye çıkış saati belli oldu!
Apple’ın merakla beklenen yeni işletim sistemi güncellemesi, iOS 14 çıkış tarihi belli oldu. Apple, 15 Eylül akşamı yaptığı etkinlikle birlikte yeni işletim sisteminin çıkış tarihini açıkladı. Önemli yeniliklerle birlikte gelen iOS 14 çıkış tarihi, önemli detayları ve güncelleme alacak olan telefon modellerini haberimizde derledik.
İlginizi çekebilir: Apple Watch SE, iPad Air 4 ve dahası! Apple etkinliğini özetledik
iOS 14 Türkiye’de ne zaman çıkacak?
Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 14, 16 Eylül günü Apple kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Yeni işletim sistemi, tüm dünyada aynı anda iPhone kullanıcıların kullanımına sunulacak iOS 14’ün TSİ 20.00’da açıklanan iPhone modellerine gelmesi bekleniyor.
Güncelleme alacak iPhone modelleri
- Apple iPhone 11 Pro Max
- Apple iPhone 11 Pro
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone XS Max
- Apple iPhone XS
- Apple iPhone XR
- Apple iPhone X
- Apple iPhone 8
- Apple iPhone 8 Plus
- Apple iPhone 7
- Apple iPhone 7 Plus
- Apple Phone 6s
- Apple iPhone 6s Plus
- Apple iPhone SE (2020)
- Apple iPhone SE
- Apple iPod Touch (7. nesil)
iOS 14 ile gelen dikkat çeken özellikler
Yeni işletim sisteminde dikkat çekici yenilikler göze çarpıyor. Bu yeniliklerin başında ana ekrandaki widgetlar, uygulama çekmecesi, resim içinde resim, yeni siri arayüzü ve yeni çağrı arayüzü geliyor. Geri kalan dikkat çekici özellikler ise şu şekilde:
- iMessage’da gönderilen iletileri geri çekme, iletileri okunmamış işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sık konuşulan kişileri başa tutturma
- Telefonun arkasına dokunulduğunda etkinleşen atanabilir kısayollar
- Apple çeviri uygulaması (Henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.)
- Apple Clips ile uygulamaları yüklemeden deneme
- Üçüncü parti uygulamaları varsayılan olarak atayabilme
- İşitme kısıtlı kullanıcılar için yeni erişebilirlik özellikleri, ses tanıma özelliği
- Yeni gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri
Apple
Apple, ilk çıkışından beri kaç adet iPad sattığını açıkladı
Apple, 2018 yılından bu yana iPad satışlarıyla alakalı ilk kez resmi bilgi verdi. Dün çevrim içi ortamda düzenlenen etkinlikte konuşan Tim Cook, iPad’in ilk çıkışından bu yana toplam satış rakamlarını da açıkladı.
İlginizi çekebilir: Apple Watch SE, iPad Air 4 ve dahası! Apple etkinliğini özetledik
Apple, dün sanal olarak gerçekleştirdiği Time Flies etkinliğinde alışılmışın aksine yeni iPhone’ları değil, yeni nesil akıllı saat ve iPad’lerini tanıttı. Önceki nesil iPad modellerinin, estetik ve donanımsal açıdan epey yeniliklerle donatılmış versiyonu olan yeni iPad Air 4 ve Apple’ın diğer tanıttığı ürünlerle alakalı detaylı bilgileri sizler için buradaki videomuzda özetledik.
Apple, iPad satışlarıyla alakalı bilgi verdi
Bu etkinlikte Apple, kendisinden pek beklemediğimiz bir şey olan satış rakamlarını da paylaştı. Teknoloji devi, 2018 yılında artık iPhone, Mac ve iPad’lerin yıllık bazda satış rakamlarını açıklamayacağını söylemişti; ancak dünkü etkinlikte bunun tam tersi oldu. Yalnız iPhone tanıtılmadığı için, sadece iPad’lerin satış rakamlarıyla alakalı istatistikler öğrendik.
Öncelikle ilk iPad’in 2010 yılında piyasaya sürüldüğünü hatırlatarak başlayalım. iPad’ler ilk piyasaya sürüldüğü günden bu yana artık ‘basit bir tablet’ten öte, dizüstü bilgisayarlar ile kafa kafaya yarışabiliyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook da etkinlikte yaptığı açıklamada, Apple Watch ve iPad’lerin insan hayatında çok önemli bir yer edinmeyi başardığını da söyledi. Aynı zamanda Tim Cook, konuşmasının devamında ilk çıkışından bu yana toplam 500 milyon adet iPad sattıklarını söyledi.
Bunun dışında Apple’ın CEO’su, iPad’in piyasaya çıktığından bu yana her yıl müşteri memnuniyetinde 1 numara olduğunu da eklerken, “Kullanıcılarımız iPad ile her zamankinden daha fazlasını yapıyor, bu nedenle iPad’i ileriye taşımaya devam ediyoruz.” diye konuştu.