Samsung Galaxy Z TriFold, mobil dünyada artık sınırların çok daha ötesine geçildiğini gösteren bir adım olarak sahnedeki yerini aldı. Şirketin “ultra telefon” kavramını yeniden tanımlayan bu yeni form faktörü, iki kez açılan yapısıyla bir telefonda bugüne kadar görülmemiş seviyede geniş ve sinematik bir deneyim sunuyor. Peki Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Samsung Galaxy Z TriFold üçe katlanır telefon özellikleri neler?

Galaxy Z TriFold, Samsung’un on yıllık katlanabilir tecrübesinin adeta ustalık eseri gibi şekillenmiş bir cihaz. İki kez açıldığında ortaya çıkan dev 10 inçlik ekran, bir telefonun sınırlarını masaüstü üretkenliğine yaklaştırıyor.

Tasarım tarafında Samsung en gelişmiş Armor FlexHinge menteşe yapısını kullanıyor. İki farklı boyutta menteşenin aynı anda çalıştığı bu sistem, cihazın iki kez açılmasına rağmen stabil yapıyı bozmuyor. Zırh seviyesinde alüminyum çerçeve, titanyum menteşe muhafazası ve seramik cam katkılı kapak yüzeyi dayanıklılığı artırıyor. Ana ekran ise güçlendirilmiş bir darbe emici katmanla desteklenmiş özel AMOLED yapıya sahip.

Samsung burada yalnızca bir ekran büyütmekle kalmamış; kullanıcının cihazı nasıl tuttuğunu, nasıl katladığını, hangi durumlarda çoklu görev yaptığını en ince ayrıntılarıyla analiz ederek bu form faktörüne uygun yepyeni bir deneyim kurgulamış.

Cihazın gövdesinde 3.9 mm’ye kadar incelen bir tasarım kullanılıyor. Bu kadar ince bir yapının içerisine Qualcomm’un özel optimize edilmiş Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga seti yerleştirilmiş. Yani ilginç şekilde Samsung bu modelde en güçlü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine yer vermemiş. Ancak yüksek RAM ve depolama isteyenler için bu model 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçeneği ile geliyor.

Kamera bölümünde Samsung bu kez 200 MP ana sensörle çıtayı yukarı taşıyor. Büyük ihtimalle S25 Edge ve S25 Ultra’da gördüğümüz sensör bu cihazda da kullanılmış. Yüksek çözünürlüğe ek olarak OIS desteği ve gelişmiş piksel birleştime teknolojisi, düşük ışık dahil tüm senaryolarda güçlü sonuçlar veriyor. Arkada bunun yanında 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP telefoto lens yer alıyor.

Telefoto lens 3x optik yakınlaştırmayla detayları kayıpsız sunarken, yapay zekâ destekli dijital zoom 30x seviyesine kadar çıkabiliyor. Hem kapak ekranında hem de iç ekranda 10 MP kameralar bulunuyor; böylece cihaz hangi formda olursa olsun selfie veya görüntülü görüşme deneyimi bozulmuyor.

Gücünü 5.600 mAh’lik üç hücreli bataryadan alan Galaxy Z TriFold, her panelin içinde bulunan ayrı batarya modülleri sayesinde dengeli enerji kullanımı sağlıyor. Bu yapı yalnızca pil ömrünü artırmakla kalmıyor, cihazın ağırlık dağılımını da dengeliyor. 45W süper hızlı şarj desteği, büyük bataryayı kısa sürede kullanılabilir hâle getiriyor. Kablosuz şarj ve ters şarj özellikleri de eksiksiz şekilde sunulmuş.

Samsung DeX’in bağımsız olarak çalışması, Galaxy Z TriFold’u adeta taşınabilir bir bilgisayara dönüştürüyor. Harici monitör desteği, sürükle-bırak uygulama geçişleri, dört çalışma alanı ve her birinde aynı anda beş uygulamayı açabilme gibi imkanlar bu cihazı mobil çalışma düzeninin merkezine yerleştiriyor.

Görüntü deneyimi tarafında cihaz hem kapak ekranında hem de ana ekranda Dynamic AMOLED 2X panel kullanıyor. Kapak ekranı 2600 nit parlaklığa kadar çıkarken iç ekran 1600 nit seviyesine ulaşıyor. 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, Vision Booster görüntü iyileştirme teknolojisi ve neredeyse görünmez hâle getirilen ekran kırışıklığı ile TriFold sinematik içerikler için benzersiz bir alan sunuyor.

Samsung’un yeni nesil Galaxy AI yetenekleri de bu büyük ekranda çok daha verimli kullanılıyor. Fotoğraf düzenleme araçları, karşılaştırmalı düzenleme ekranları, tarayıcı özetleri, anlık çeviriler ve Gemini Live’ın çok modlu yapay zekâ kabiliyetleri kullanıcıyı uygulama değiştirmenin yükünden kurtarıyor. Hatta kamerayı veya ekranı paylaştığınızda, yapay zekâ gördüğünüz içerikle ilgili öneriler ve bilgiler sunabiliyor.

Teknik Özellikler

10.0 inç QXGA+ Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 1–120 Hz

6.5 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X kapak ekranı

Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy (3 nm)

16 GB RAM, 512 GB / 1 TB depolama

200 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto kamera

10 MP kapak ekranı kamerası + 10 MP ana ekran kamerası

5.600 mAh üç hücreli batarya, 45W hızlı şarj

Android 16, One UI 8

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G bağlantı

IP48 dayanıklılık, titanyum menteşe, gelişmiş zırh alüminyum çerçeve

Galaxy Z TriFold fiyatı ne kadar?

Galaxy Z TriFold, 12 Aralık 2025’te önce Kore’de satışa sunulacak. Ardından ABD, Çin, Tayvan, Singapur ve BAE gibi pazarlarda da raflara çıkacak. Samsung henüz resmi fiyatı açıklamadı ancak cihazın konumlandırması göz önüne alındığında premium segmentin en üst seviyesinde bir fiyat etiketi bekleniyor. Satın alanlara Google AI Pro’nun 6 aylık üyeliği ve bir kereye mahsus %50 ekran tamir indirimi sunulacak.

İlginizi Çekebilir: One UI 8 güncellemesi katlanır modellerde dokunmatik sorunları beraberinde getirdi!

Sizce Galaxy Z TriFold’un üç katlı yapısı günlük kullanımda gerçekten avantaj sağlar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!