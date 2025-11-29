Tesla Türkiye’de uzun süredir kullanılan sipariş yapısını kökten değiştirirken, bu yeniliğin özellikle yerli kullanıcılar için ne anlama geldiği büyük bir merak konusu. Peki yeni sistem gerçekten daha esnek mi olacak? Tesla sipariş süreci artık daha kişisel hale mi geliyor? Ve en önemlisi, Model Y ailesine katılan yeni versiyon kullanıcı beklentilerini karşılayabilecek mi?

Tesla sipariş sistemi baştan aşağı yenilendi!

Tesla Türkiye, duyurulan yeni sistemle birlikte tamamen kişiselleştirilebilir bir ön talep dönemine geçiyor. Bu değişiklikle kullanıcılar artık sipariş sırasında aracı baştan sona kendileri yapılandırabilecek. Üstelik bu adım, Şirket için aylardır devam eden stok bazlı ilerleyişin de resmen sona erdiğini gösteriyor.

Yeni süreç 2 Aralık akşamı itibariyle aktif hale geliyor. Artık her TCKN veya VKN için yalnızca bir adet aktif ön talep oluşturulabilecek ve başvuru sırasında verilen tüm kimlik ile tasarım detayları, tescil aşamasında doğrudan kullanılacak. Tesla bu aşamadan sonra düzenleme yapmak isteyen kullanıcılara tek seçeneği sunuyor: mevcut ön talebi tamamen iptal etmek ve sıfırdan yeni bir başvuru oluşturmak.

Bu politika, şirketin sipariş karmaşasını azaltma hedefiyle doğrudan uyumlu. Sistem; tasarlanan aracın üretim ve sevkiyat hazırlıkları tamamlandığında kullanıcıya davet gönderilmesini içeriyor. Bu davetin ardından rezervasyonun geçerli olması için 140.000 TL tutarında kredi kartı ödeme adımı bulunuyor ve bu ödeme iki gün içinde yapılmazsa işlem geçersiz oluyor. Böylece Tesla, siparişlerde hem netlik hem de hız sağlamayı hedefliyor.

Tüm bu yeniliklerin yanında Türkiye’ye yepyeni bir versiyon daha giriş yapıyor: Model Y Premium Long Range Arkadan Çekişli. 3.392.640 TL’den başlayan ön talep fiyatına sahip model, 622 km WLTP menzil, 201 km/s maksimum hız ve 5,6 saniyelik 0–100 ivmelenme değeriyle piyasaya konumlandırılıyor. Şirket bu modelin teslimatlarını Şubat 2026 itibarıyla gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Model Y ailesinin Türkiye fiyatları da yeniden şekillenmiş durumda; giriş seviyesinde Model Y Standart versiyonu 2.349.300 TL ile en ulaşılabilir seçenek olurken, daha yüksek menzil ve çekiş performansı sunan Model Y Premium (Long Range dört çeker) modeli 3.998.400 TL seviyesinden alıcı buluyor; serinin en atak ve güçlü üyesi olan Model Y Performance (dört çeker) ise 4.418.400 TL fiyat etiketiyle ailedeki en üst basamakta yer alıyor.

Elektrikli otomobil pazarında rekabetin hız kazandığı bu dönemde Tesla tarafından yapılan hamleler, özellikle Türkiye’de kullanıcı deneyimini doğrudan değiştirecek kadar güçlü görünüyor. Daha kişisel, daha hızlı ve daha net bir sipariş süreci, markanın Türkiye stratejisinde önemli bir eşik olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni sipariş sistemi ve Model Y’nin genişleyen seçenekleri sizce şirketin ekosisteminin Türkiye’deki algısını nasıl değiştirecek? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!