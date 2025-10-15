Apple cephesinde yine gizemli bir hareketlilik var. Şirketin pazarlama şefi Greg Joswiak’ın paylaştığı kısa bir video, teknoloji dünyasında büyük merak uyandırdı. “Mmmmm… güçlü bir şey geliyor.” ifadesiyle paylaşılan bu gönderi, kullanıcıları heyecanlandırdı. Peki bu “güçlü şey” tam olarak ne olabilir? Yeni nesil MacBook mu, yoksa Apple ekosistemine tamamen farklı bir cihaz mı geliyor?

Yeni Apple paylaşımı, MacBook M5 işaretlerini mi veriyor?

Kısa sürede gündem olan paylaşım, Apple bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen MacBook M5 modeline dair ipuçları içeriyor olabilir. Joswiak’ın “Mmmmm…” vurgusu, doğrudan yeni nesil M5 çipine gönderme olarak yorumlanıyor. Görüntüde belirgin bir şekilde yeni bir MacBook silueti fark ediliyor; bu da söylentileri daha da güçlendiriyor. Özellikle Apple’ın son dönemlerde kendi donanım mimarisini güçlendirmesi, bu tahmini destekliyor.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025



Yeni MacBook modelinde şirket performans ve enerji verimliliği dengesini bir kez daha ileriye taşıması bekleniyor. M5 çipi ile birlikte grafik tarafında ciddi bir sıçrama yaşanacağı, aynı zamanda pil ömrünün uzatılacağı iddia ediliyor. Türkiye’de de kullanıcıların ilgisini çekecek en önemli nokta, bu modelin fiyat-performans dengesinde nasıl bir konumda olacağı olacak.

Bu paylaşımın zamanlaması da dikkat çekici. Kasım ayı yaklaşırken şirketin yeni ürün lansmanları için hazırlık yaptığı biliniyor. Bu nedenle video, yeni MacBook M5 Kasım etkinliğinde tanıtılacağına dair güçlü bir sinyal olarak görülüyor.

Öte yandan, MacBook tasarımında da ince değişiklikler olabileceği konuşuluyor. Ekran çerçevelerinin daha da inceltileceği, Touch ID’nin güç tuşuna entegre kalacağı ve yeni renk seçeneklerinin sunulacağı tahmin ediliyor. Ayrıca klavye arka aydınlatmasının da çevresel ışığa duyarlı hale getirileceği yönünde söylentiler var. Tüm bu detaylar, şirketin “güç” temasını yalnızca donanımda değil, tasarımda da vurguladığını gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni tanıtımda gerçekten MacBook M5 modelini görür müyüz, yoksa bambaşka bir sürpriz mi geliyor? Sizce Apple “güçlü bir şey” ifadesiyle neye dikkat çekmek istiyor? Yorumlarınızı bizimle paylaşın, yeni gelişmeler için bizi takipte kalın!