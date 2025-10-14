Apple teknoloji dünyasında yine sürpriz bir hamleyle gündemde. Etkinlik düzenlemeden, doğrudan basın duyurularıyla yeni ürünlerini tanıtacağı konuşuluyor. Peki Apple neden sessiz bir lansman tercih ediyor? Yeni iPad Pro, Vision Pro ve MacBook Pro modellerinde neler değişti?

Apple bu hafta M5 çipli yeni ürünlerini tanıtacak!

Apple, bu hafta içinde tanıtılması beklenen yeni cihazlarında yepyeni M5 çipine geçiş yapıyor. Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre, iPad Pro, Vision Pro ve 14 inçlik MacBook Pro modelleri bu güncellemeden ilk yararlanan ürünler olacak. Şirketin, geleneksel lansman yerine basın bültenleriyle duyuru yapacağı ve her ürün için kısa tanıtım videolarını doğrudan YouTube üzerinden paylaşacağı belirtiliyor.

Yeni iPad Pro modeli, performans açısından çıtayı bir kez daha yükseltiyor. Rusya kaynaklı kutu açılış videolarında doğrulanan bilgilere göre cihaz, artık minimum 12 GB RAM ve M5 işlemci ile geliyor. Tasarımda büyük değişim olmasa da, cihazın arka kısmındaki “iPad Pro” yazısının kaldırılması dikkat çekiyor.

Bu model, çoklu çekirdek performansında yüzde 12, grafik gücünde ise yüzde 36’ya kadar artış sunuyor. Ayrıca, söylentilere konu olan çift ön kamera tasarımı ise bu kez gerçekleşmemiş gibi görünüyor. Apple Vision Pro tarafında da yenilikler kullanıcıları bekliyor. Başlık artık daha konforlu bir Dual Knit Band ile geliyor ve Space Black renk seçeneği de ekleniyor.

Cihazın içinde M5 çip bulunacağı tahmin ediliyor, ancak bazı raporlar ek olarak bir R2 yardımcı işlemcinin de yer alabileceğini öne sürüyor. Bu donanım, girdilerin daha hassas işlenmesini sağlayabilir. Ancak Apple’ın daha uygun fiyatlı “Vision Air” modeli üzerindeki çalışmaları geçici olarak durdurduğu da gelen bilgiler arasında.

Yeni MacBook Pro ise serinin giriş seviyesi 14 inç modeliyle güncelleniyor. Bu versiyon da M5 çipi kullanacak ancak büyük tasarım farkları beklenmiyor. Üst seviye modellerin, yani M5 Pro ve M5 Max yonga setli varyantların, 2026’nın başlarında tanıtılması bekleniyor. Bu adım, şirketin ürün gamını istikrarlı biçimde yenilerken, kullanıcılarına sürekli performans artışı sunma politikasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Şirketin bu sessiz ama etkili lansman stratejisi, Türkiye’deki kullanıcılar için de önemli. Özellikle iPad Pro ve MacBook Pro modellerinde kullanılan yeni M5 çip, hem profesyonellerin hem de öğrencilerin iş akışını hızlandıracak. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Yeni Apple cihazlarının Türkiye'deki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?