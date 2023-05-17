Apple, ürünlerini çeşitli engelleri ve iletişim sorunları olan kişiler için daha erişilebilir hale getirmek için yeni yazılım özelliklerini kullanıma sundu. Bu özellikler, kullanıcı gizliliğini sağlamak ve Apple’ın herkes için ürünler yaratma taahhüdünü göstermek için en son teknolojiyi ve cihaz üzerinde makine öğrenimini kullanıyor. Assistive Access, bilişsel engelli bireyler için bilişsel yükü azaltmak için uygulamaları ve deneyimleri basitleştiriyor. Bilişsel engelli kişilerden ve onların güvenilir destekçilerinden gelen geri bildirimleri yansıtacak şekilde tasarlanmış.

Bu özellik, telefon ve FaceTime, Mesajlar, Kamera, Fotoğraflar ve Müzik için yüksek kontrastlı düğmeler, büyük metin etiketleri ve güvenilir destekçilerin deneyimi uyarlaması için araçlarla özelleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Ayrıca metni tercih eden kişiler için görsel, ızgara tabanlı bir düzen veya satır tabanlı bir düzen vadediyor.

Canlı Konuşma, kullanıcıların söylemek istediklerini yazmalarına olanak tanır ve telefon ve FaceTime aramaları veya yüz yüze görüşmeler sırasında yüksek sesle konuşulur. Kullanıcılar ayrıca hızlı erişim için yaygın olarak kullanılan ifadeleri kaydedebilir.

Personal Voice, kullanıcıların kolay ve güvenli bir şekilde kendilerine benzeyen bir ses çıkarmasını sağlar. Kullanıcıların bilgilerini gizli ve güvenli tutmak için cihaz üzerinde makine öğrenimini kullanır ve Canlı Konuşma ile entegre olur.

Büyüteçte İşaretle ve Konuş, iyi göremeyen kişilerin üzerinde kelimeler olan şeyleri kullanmalarına yardımcı olur. Kullanıcılar tuş takımına dokunurken her düğmedeki kelimeleri söylemek için Kamera uygulamasını, LiDAR Tarayıcıyı ve cihazdaki makine öğrenimini kullanıyor. Ayrıca, kullanıcılara insanlar, kapılar ve etraflarındaki resimler hakkında bilgi verebilen diğer Büyüteç özellikleriyle de çalışıyor.

İşitme engelli veya işitme güçlüğü çeken Mac kullanıcıları, Made for iPhone işitme cihazlarını rahatlıkları için bağlayabilir ve ayarlayabilir. Sesle Denetim kullanıcıları, sesleriyle metin düzenlerken fonetik önerilerden doğru sözcüğü seçebilirler. Ayrıca Sesle Denetim Kılavuzu ile iPhone, iPad ve Mac’te dokunup yazmak yerine sesli komutları nasıl kullanacaklarını öğrenebilirler.

Fiziksel ve motor engelli kullanıcılar, Anahtarla Denetim ile iPhone ve iPad’de oyun oynamak için herhangi bir anahtarı sanal oyun denetleyicisi olarak kullanabilir.

Görme sorunu yaşayan kişiler, Finder, Mesajlar, Mail, Takvim ve Notlar gibi Mac uygulamalarında kelime boyutunu ayarlayabilir.

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Hızlı animasyonlardan rahatsız olan kişiler, GIF’ler gibi hareket içeren görüntüleri Mesajlar ve Safari’de dondurabilir. VoiceOver kullanıcıları, yüksek konuşma geri bildirim hızlarında bile doğal ve etkileyici Siri seslerinin keyfini çıkarabilir; ayrıca Siri’nin kendileriyle ne kadar hızlı konuşacağını 0,8x’ten 2x’e kadar seçebilirler.